وجاء في البيان: "جرى اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف".وتابع: "وجّه قاسم جومارت توكاييف دعوة إلى الرئيس الروسي للقيام بزيارة دولة، إلى كازاخستان بالتزامن مع هذا الحدث، وقد قُبلت الدعوة بكل امتنان".وأردف: "استعرض الطرفان التقدم المحرز في الاتفاقيات المتعلقة بتطوير الشراكة والتحالف الاستراتيجيين الشاملين بين روسيا وكازاخستان، مع التركيز على المشاريع المشتركة ذات المنفعة المتبادلة في الشؤون التجارية والاقتصادية".
الكرملين: بوتين وتوكاييف يناقشان تطور العلاقات الروسية الكازاخستانية
أفاد المكتب الإعلامي للكرملين بأن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش مع نظيره الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف، اليوم الاثنين، تطور العلاقات بين البلدين، وذلك خلال مكالمة هاتفية جرت بينهما".
وجاء في البيان: "جرى اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف".
وأضاف: "ناقش بوتين وتوكاييف تطور العلاقات الروسية الكازاخستانية، والشراكة والتحالف الاستراتيجي الشامل".
وتابع: "وجّه قاسم جومارت توكاييف دعوة إلى الرئيس الروسي للقيام بزيارة دولة، إلى كازاخستان بالتزامن مع هذا الحدث، وقد قُبلت الدعوة بكل امتنان".
وأشار إلى أن "فلاديمير بوتين أكد مشاركته في الاجتماع المرتقب للمجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى في "أستانا"، نهاية شهر مايو/أيار".
وأردف: "استعرض الطرفان التقدم المحرز في الاتفاقيات المتعلقة بتطوير الشراكة والتحالف الاستراتيجيين الشاملين بين روسيا وكازاخستان، مع التركيز على المشاريع المشتركة ذات المنفعة المتبادلة في الشؤون التجارية والاقتصادية".