الكرملين: بوتين وتوكاييف يناقشان تطور العلاقات الروسية الكازاخستانية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
09:18 GMT
31 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
09:49 GMT
11 د
مساحة حرة
أنماط النوم الخمسة.. كيف يؤثر نومك على صحتك؟
10:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:34 GMT
25 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
11:30 GMT
29 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية وأثره
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
12:50 GMT
9 د
نبض افريقيا
مشروع محطة الطاقة النووية الإثيوبية الروسية يدخل مرحلة التنفيذ العملي
13:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
13:48 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
سوريا... ماذا بعد انسحاب القوات الأمريكية من قاعدة التنف
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
أمريكا تعمل على تحقيق شروط ترضي روسيا لإنهاء الأزمة الأوكرانية
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
فاسيلي جوكوفسكي: المعلم الذي هزمه تلميذه بوشكين وأضاء سماء الأدب
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
ما أهمية انعقاد المؤتمر الأمني الأول في ليبيا في ظل تنامي التهديدات؟ يجيب خبير
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
09:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
جوتيريش يؤكد خلال القمة الافريقية أنه لا مبرر لغياب مقاعد أفريقية دائمة في مجلس الأمن
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
17:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260216/الكرملين-بوتين-وتوكاييف-يناقشان-تطور-العلاقات-الروسية-الكازاخستانية-1110410827.html
الكرملين: بوتين وتوكاييف يناقشان تطور العلاقات الروسية الكازاخستانية
الكرملين: بوتين وتوكاييف يناقشان تطور العلاقات الروسية الكازاخستانية
سبوتنيك عربي
أفاد المكتب الإعلامي للكرملين بأن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش مع نظيره الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف، اليوم الاثنين، تطور العلاقات بين البلدين، وذلك... 16.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-16T11:10+0000
2026-02-16T11:10+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/0c/1107023306_0:0:3335:1876_1920x0_80_0_0_fd61466228690f205495e952da97863e.jpg
وجاء في البيان: "جرى اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف".وتابع: "وجّه قاسم جومارت توكاييف دعوة إلى الرئيس الروسي للقيام بزيارة دولة، إلى كازاخستان بالتزامن مع هذا الحدث، وقد قُبلت الدعوة بكل امتنان".وأردف: "استعرض الطرفان التقدم المحرز في الاتفاقيات المتعلقة بتطوير الشراكة والتحالف الاستراتيجيين الشاملين بين روسيا وكازاخستان، مع التركيز على المشاريع المشتركة ذات المنفعة المتبادلة في الشؤون التجارية والاقتصادية".الكرملين: انضمام ميدينسكي وغالوزين وكوستيوكوف ومسؤولين آخرين إلى الوفد الروسي في جنيف بشأن أوكرانياالقوات الروسية تحرر بلدتين جديدتين في مقاطعة سومي وجمهورية دونيتسك الشعبية- وزارة الدفاع
https://sarabic.ae/20260202/-نائب-رئيس-الوزراء-الروسي-الاتحاد-الاقتصادي-الأوراسي-يبحث-مع-الهند-إنشاء-منطقة-تجارة-1109906781.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/0c/1107023306_463:0:3156:2020_1920x0_80_0_0_2f7e1eac80d577e61eb789ec857bd4dc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي

الكرملين: بوتين وتوكاييف يناقشان تطور العلاقات الروسية الكازاخستانية

11:10 GMT 16.02.2026
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف
 الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2026
© Sputnik . POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفاد المكتب الإعلامي للكرملين بأن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش مع نظيره الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف، اليوم الاثنين، تطور العلاقات بين البلدين، وذلك خلال مكالمة هاتفية جرت بينهما".
وجاء في البيان: "جرى اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف".

وأضاف: "ناقش بوتين وتوكاييف تطور العلاقات الروسية الكازاخستانية، والشراكة والتحالف الاستراتيجي الشامل".

وتابع: "وجّه قاسم جومارت توكاييف دعوة إلى الرئيس الروسي للقيام بزيارة دولة، إلى كازاخستان بالتزامن مع هذا الحدث، وقد قُبلت الدعوة بكل امتنان".
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، قبل محادثاتهما في نيودلهي، الهند، 5 ديسمبر/ كانون الأول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2026
نائب رئيس الوزراء الروسي: الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يبحث مع الهند إنشاء منطقة تجارة
2 فبراير, 13:13 GMT

وأشار إلى أن "فلاديمير بوتين أكد مشاركته في الاجتماع المرتقب للمجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى في "أستانا"، نهاية شهر مايو/أيار".

وأردف: "استعرض الطرفان التقدم المحرز في الاتفاقيات المتعلقة بتطوير الشراكة والتحالف الاستراتيجيين الشاملين بين روسيا وكازاخستان، مع التركيز على المشاريع المشتركة ذات المنفعة المتبادلة في الشؤون التجارية والاقتصادية".
الكرملين: انضمام ميدينسكي وغالوزين وكوستيوكوف ومسؤولين آخرين إلى الوفد الروسي في جنيف بشأن أوكرانيا
القوات الروسية تحرر بلدتين جديدتين في مقاطعة سومي وجمهورية دونيتسك الشعبية- وزارة الدفاع
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала