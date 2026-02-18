https://sarabic.ae/20260218/تقدم-في-المفاوضات-النووية-الإيرانية-تعليق-للتخصيب-وتخفيف-مخزون-اليورانيوم-1110473518.html

تقدم في المفاوضات النووية الإيرانية... تعليق للتخصيب وتخفيف لمخزون اليورانيوم

وكشف ثلاثة مسؤولين إيرانيين مطّلعين على المفاوضات في جنيف، أن "إيران أبدت استعدادًا لتعليق تخصيب اليورانيوم لمدة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات، وهي مدة تغطي فترة رئاسة ترامب، ثم الانضمام إلى تكتل إقليمي للتخصيب المدني".وأجمع المسؤولون الثلاثة بالقول لصحيفة "نيويورك تايمز"، والذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة مفاوضات حساسة، إن "إيران كانت تقدم أيضًا حوافز مالية وفرصًا للاستثمار والتجارة مع الولايات المتحدة، بما في ذلك في قطاعي النفط والطاقة الإيرانيين".وأشار مسؤول أمريكي إلى أن "الطرفين أحرزا تقدّمًا، وأكد أن الإيرانيين سيقدمون مقترحات أكثر تفصيلًا خلال الأسبوعين المقبلين لمعالجة بعض الفجوات بين الولايات المتحدة وإيران"، لكنه لم يذكر تفاصيل محددة.وفي وقت سابق، أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، أن "طهران يمكن أن تخفف تركيز اليورانيوم عالي التخصيب لديها مقابل رفع جميع العقوبات".وقال وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي، إن الجولة أحرزت "تقدمًا جيدًا" نحو تحديد الأهداف المشتركة والقضايا الفنية ذات الصلة، موضحًا أن أجواء الاجتماعات كانت "بنّاءة".ولفت إلى أن الجانبين بذلا "جهودًا جادة" لتحديد عدد من "المبادئ التوجيهية"، التي تمهّد للتوصل إلى اتفاق نهائي. وأضاف أن مساهمة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، كانت "محل تقدير كبير"، وأكد أن العمل لا يزال مستمرًا، لافتًا إلى أن "الطرفين غادرا جنيف مع خطوات تالية واضحة سيتم العمل عليها قبل انعقاد الاجتماع المقبل".وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس الثلاثاء، أنه سيشارك بشكل غير مباشر في المفاوضات مع إيران، والتي عقدت في جنيف.وكانت الولايات المتحدة قد لوّحت بشكل غير مباشر بإمكانية اللجوء إلى الخيار العسكري في حال عدم تقديم القيادة الإيرانية لـ"تنازلات"، كما عززت في الأسابيع الأخيرة وجودها العسكري في المنطقة عبر نشر عدد من السفن الحربية.ويرأس وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الوفد الإيراني، بينما يرأس المبحوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، وفد الولايات المتحدة.ومع ذلك، شدّد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، على أن بلاده "تتمسك بحقها في تخصيب اليورانيوم حتى لو أدى ذلك إلى الحرب".‌‏إيران توافق على زيارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمنشآتها النووية

إيران, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية