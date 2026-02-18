تقدم في المفاوضات النووية الإيرانية... تعليق للتخصيب وتخفيف لمخزون اليورانيوم

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
جوتيريش يؤكد خلال القمة الافريقية أنه لا مبرر لغياب مقاعد أفريقية دائمة في مجلس الأمن
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
من الملعب
سقوط برشلونة في الكأس والضغط يزداد على آرسنال وجدلية التحكيم في إيطاليا
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:03 GMT
20 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
13:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
17:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: دول العالم العربي والإسلامي تفقد الثقة بحلفائها الغربيين بسبب إسرائيل
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء إعلان إسرائيل عن مهلة لحماس لتسليم سلاحها ؟!
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
10:03 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
17:30 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260218/تقدم-في-المفاوضات-النووية-الإيرانية-تعليق-للتخصيب-وتخفيف-مخزون-اليورانيوم-1110473518.html
تقدم في المفاوضات النووية الإيرانية... تعليق للتخصيب وتخفيف لمخزون اليورانيوم
تقدم في المفاوضات النووية الإيرانية... تعليق للتخصيب وتخفيف لمخزون اليورانيوم
سبوتنيك عربي
عُقدت أمس الثلاثاء، الجولة الثانية من المفاوضات غير المباشرة بشأن برنامج إيران النووي في جنيف بين إيران والولايات المتحدة، ووُصفت بـ"الجادة والبناءة"، وتم... 18.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-18T06:04+0000
2026-02-18T06:05+0000
إيران
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/10/1096827468_0:143:3133:1905_1920x0_80_0_0_c8c2b6ab55d0620a0291680cf3f5998f.jpg
وكشف ثلاثة مسؤولين إيرانيين مطّلعين على المفاوضات في جنيف، أن "إيران أبدت استعدادًا لتعليق تخصيب اليورانيوم لمدة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات، وهي مدة تغطي فترة رئاسة ترامب، ثم الانضمام إلى تكتل إقليمي للتخصيب المدني".وأجمع المسؤولون الثلاثة بالقول لصحيفة "نيويورك تايمز"، والذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة مفاوضات حساسة، إن "إيران كانت تقدم أيضًا حوافز مالية وفرصًا للاستثمار والتجارة مع الولايات المتحدة، بما في ذلك في قطاعي النفط والطاقة الإيرانيين".وأشار مسؤول أمريكي إلى أن "الطرفين أحرزا تقدّمًا، وأكد أن الإيرانيين سيقدمون مقترحات أكثر تفصيلًا خلال الأسبوعين المقبلين لمعالجة بعض الفجوات بين الولايات المتحدة وإيران"، لكنه لم يذكر تفاصيل محددة.وفي وقت سابق، أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، أن "طهران يمكن أن تخفف تركيز اليورانيوم عالي التخصيب لديها مقابل رفع جميع العقوبات".وقال وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي، إن الجولة أحرزت "تقدمًا جيدًا" نحو تحديد الأهداف المشتركة والقضايا الفنية ذات الصلة، موضحًا أن أجواء الاجتماعات كانت "بنّاءة".ولفت إلى أن الجانبين بذلا "جهودًا جادة" لتحديد عدد من "المبادئ التوجيهية"، التي تمهّد للتوصل إلى اتفاق نهائي. وأضاف أن مساهمة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، كانت "محل تقدير كبير"، وأكد أن العمل لا يزال مستمرًا، لافتًا إلى أن "الطرفين غادرا جنيف مع خطوات تالية واضحة سيتم العمل عليها قبل انعقاد الاجتماع المقبل".وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس الثلاثاء، أنه سيشارك بشكل غير مباشر في المفاوضات مع إيران، والتي عقدت في جنيف.وكانت الولايات المتحدة قد لوّحت بشكل غير مباشر بإمكانية اللجوء إلى الخيار العسكري في حال عدم تقديم القيادة الإيرانية لـ"تنازلات"، كما عززت في الأسابيع الأخيرة وجودها العسكري في المنطقة عبر نشر عدد من السفن الحربية.ويرأس وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الوفد الإيراني، بينما يرأس المبحوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، وفد الولايات المتحدة.ومع ذلك، شدّد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، على أن بلاده "تتمسك بحقها في تخصيب اليورانيوم حتى لو أدى ذلك إلى الحرب".‌‏إيران توافق على زيارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمنشآتها النووية
https://sarabic.ae/20260217/ترامب-يقول-إنه-سيشارك-بشكل-غير-مباشر-في-المحادثات-الأميركية-الإيرانية-في-جنيف-1110444087.html
https://sarabic.ae/20260217/الحرس-الثوري-يهدد-باستهداف-شامل-للقواعد-والمصالح-الأمريكية-بالمنطقة-في-حال-أي-ضربة-جديدة-ضد-إيران-1110446486.html
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/10/1096827468_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_b047f568c3ceae3a704ca0d039875d27.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
إيران, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

تقدم في المفاوضات النووية الإيرانية... تعليق للتخصيب وتخفيف لمخزون اليورانيوم

06:04 GMT 18.02.2026 (تم التحديث: 06:05 GMT 18.02.2026)
© AP Photo / Carlos Barriaالعلم الإيراني بجانب علم الولايات المتحدة الأمريكية خلال المحادثات حول الاتفاق النووي مع إيران في مركز فيينا الدولي في فيينا، النمسا 2015
العلم الإيراني بجانب علم الولايات المتحدة الأمريكية خلال المحادثات حول الاتفاق النووي مع إيران في مركز فيينا الدولي في فيينا، النمسا 2015 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2026
© AP Photo / Carlos Barria
تابعنا عبر
عُقدت أمس الثلاثاء، الجولة الثانية من المفاوضات غير المباشرة بشأن برنامج إيران النووي في جنيف بين إيران والولايات المتحدة، ووُصفت بـ"الجادة والبناءة"، وتم التوصل إلى "مجموعة من المبادئ التوجيهية"، وفقًا لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الذي قال إن الجانبين "اتفقا على تبادل مسودات بشأن اتفاق محتمل".
وكشف ثلاثة مسؤولين إيرانيين مطّلعين على المفاوضات في جنيف، أن "إيران أبدت استعدادًا لتعليق تخصيب اليورانيوم لمدة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات، وهي مدة تغطي فترة رئاسة ترامب، ثم الانضمام إلى تكتل إقليمي للتخصيب المدني".

وأشاروا إلى أن "إيران، ستُجري عملية تخفيف تركيز اليورانيوم في مخزونها على أراضيها بحضور مفتشين دوليين". في المقابل، طالبت إيران الولايات المتحدة برفع العقوبات المالية والمصرفية المفروضة عليها، بالإضافة إلى الحظر المفروض على مبيعاتها النفطية.

وأجمع المسؤولون الثلاثة بالقول لصحيفة "نيويورك تايمز"، والذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة مفاوضات حساسة، إن "إيران كانت تقدم أيضًا حوافز مالية وفرصًا للاستثمار والتجارة مع الولايات المتحدة، بما في ذلك في قطاعي النفط والطاقة الإيرانيين".
وأشار مسؤول أمريكي إلى أن "الطرفين أحرزا تقدّمًا، وأكد أن الإيرانيين سيقدمون مقترحات أكثر تفصيلًا خلال الأسبوعين المقبلين لمعالجة بعض الفجوات بين الولايات المتحدة وإيران"، لكنه لم يذكر تفاصيل محددة.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2026
ترامب: سأشارك بشكل غير مباشر في المحادثات الأمريكية الإيرانية في جنيف
أمس, 02:00 GMT
وفي وقت سابق، أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، أن "طهران يمكن أن تخفف تركيز اليورانيوم عالي التخصيب لديها مقابل رفع جميع العقوبات".
وقال وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي، إن الجولة أحرزت "تقدمًا جيدًا" نحو تحديد الأهداف المشتركة والقضايا الفنية ذات الصلة، موضحًا أن أجواء الاجتماعات كانت "بنّاءة".
ولفت إلى أن الجانبين بذلا "جهودًا جادة" لتحديد عدد من "المبادئ التوجيهية"، التي تمهّد للتوصل إلى اتفاق نهائي. وأضاف أن مساهمة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، كانت "محل تقدير كبير"، وأكد أن العمل لا يزال مستمرًا، لافتًا إلى أن "الطرفين غادرا جنيف مع خطوات تالية واضحة سيتم العمل عليها قبل انعقاد الاجتماع المقبل".

ويوم أمس الثلاثاء، اتهم نائب الرئيس الأمريكي جي. دي. فانس، إيران بـ"السعي إلى اقتناء سلاح نووي"، مؤكدًا أن ذلك "لا يمكن السماح بحدوثه". في المقابل، تنفي طهران سعيها إلى تطوير أسلحة نووية، وتؤكد أن "برنامجها النووي يقتصر على الأغراض السلمية".

وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس الثلاثاء، أنه سيشارك بشكل غير مباشر في المفاوضات مع إيران، والتي عقدت في جنيف.
وكانت الولايات المتحدة قد لوّحت بشكل غير مباشر بإمكانية اللجوء إلى الخيار العسكري في حال عدم تقديم القيادة الإيرانية لـ"تنازلات"، كما عززت في الأسابيع الأخيرة وجودها العسكري في المنطقة عبر نشر عدد من السفن الحربية.
إطلاق صواريخ باليستية من تحت الأرض من قبل الحرس الثوري الإيراني خلال مناورة عسكرية، 29 يوليو/ تموز 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2026
الحرس الثوري يهدد باستهداف شامل للقواعد والمصالح الأمريكية بالمنطقة في حال أي ضربة جديدة ضد إيران
أمس, 07:01 GMT
ويرأس وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الوفد الإيراني، بينما يرأس المبحوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، وفد الولايات المتحدة.

وعقدت الجولة السابقة من المفاوضات، في السادس من فبراير/ شباط الجاري، بوساطة عمانية في العاصمة مسقط، ممثلة أول لقاء بعد توقف دام أشهرا عدة في مفاوضات الجانبين، نتج عنه دخول النزاع الإيراني الإسرائيلي مرحلته العلنية في يونيو/ حزيران 2025، والذي انضمت إليه الولايات المتحدة.

ومع ذلك، شدّد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، على أن بلاده "تتمسك بحقها في تخصيب اليورانيوم حتى لو أدى ذلك إلى الحرب".
‌‏إيران توافق على زيارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمنشآتها النووية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала