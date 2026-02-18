تقرير: مقاتلات "الناتو" تفشل في مناورات فوق بحر البلطيق

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
جوتيريش يؤكد خلال القمة الافريقية أنه لا مبرر لغياب مقاعد أفريقية دائمة في مجلس الأمن
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
من الملعب
سقوط برشلونة في الكأس والضغط يزداد على آرسنال وجدلية التحكيم في إيطاليا
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:03 GMT
20 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
13:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
17:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: دول العالم العربي والإسلامي تفقد الثقة بحلفائها الغربيين بسبب إسرائيل
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء إعلان إسرائيل عن مهلة لحماس لتسليم سلاحها ؟!
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
10:03 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء إعلان إسرائيل عن مهلة لحماس لتسليم سلاحها ؟!
14:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
14:33 GMT
27 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
15:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
15:30 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:46 GMT
17 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
17:30 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: إسرائيل اتخذت قرارا بالسيطرة الكاملة على الأرض الفلسطينية
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
وزير الخارجية الليبي السابق: الانقسام في ليبيا ينعكس سلبا على الأوضاع السياسة و الاقتصادية و الاجتماعية
19:00 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260218/تقرير-مقاتلات-الناتو-تفشل-في-مناورات-فوق-بحر-البلطيق--1110494255.html
تقرير: مقاتلات "الناتو" تفشل في مناورات فوق بحر البلطيق
تقرير: مقاتلات "الناتو" تفشل في مناورات فوق بحر البلطيق
سبوتنيك عربي
فشلت المناورات الجوية لقوات حلف "الناتو"، اليوم الاربعاء، فوق بحر البلطيق، إذ لم تتمكن سوى طائرة تركية مسيرة من طراز "بيرقدار" من التحليق في المنطقة. 18.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-18T14:32+0000
2026-02-18T14:32+0000
الناتو
العالم
أخبار تركيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1e/1107635214_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_7523d97197c8533e003e8d93724e79a7.jpg
ووفقا للبيان الصحفي الصادر من الشركة المصنعة "بيكار"، فشلت مناورات القوات الجوية لحلف شمال الأطلسي فوق بحر البلطيق، ولم تتمكن سوى الطائرة التركية من دون طيار "بيرقدار تي بي 3" من الإقلاع.وأفادت الشركة بأن المسيرة التي أقلعت من حاملة الطائرات، أجرت التحليق الاختباري فوق بحر البلطيق، في ظروف جوية صعبة، حيث وصلت درجة الحرارة إلى خمس درجات تحت الصفر.وتجري مناورات كبيرة مشتركة تعرف باسم "ستيدفاست دارت 26" لحلف شمال الأطلسي، من يوم 2 يناير/ كانون الثاني إلى 18 مارس/ آذار، في ألمانيا، ويشارك عشرة آلاف عسكري من إحدى عشرة دولة من الحلف تقريبا. وتشارك في المناورات قوات برية وقوات جوية وأسطول بحري ووحدات فضائية ووحدات سيبرانية. ويذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تشارك في هذه المناورات.
https://sarabic.ae/20260116/إعلام-دول-حلف-الناتو-تبدأ-تدريبات-لنقل-الجنود-والمعدات-إلى-ألمانيا-1109293535.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1e/1107635214_5:0:893:666_1920x0_80_0_0_954ec8ca5c04eabf5d9f6cdd6a9f8b08.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الناتو, العالم, أخبار تركيا اليوم
الناتو, العالم, أخبار تركيا اليوم

تقرير: مقاتلات "الناتو" تفشل في مناورات فوق بحر البلطيق

14:32 GMT 18.02.2026
© AP Photo / Francisco Secoأشخاص يقفون بجوار الطائرة بدون طيار القتالية من طراز "بيرقدار قزل إلما" على متن السفينة الهجومية البرمائية التركية" TCG Anadolu L400"، الراسية في إسطنبول، تركيا، 20 نيسان/ أبريل 2023
أشخاص يقفون بجوار الطائرة بدون طيار القتالية من طراز بيرقدار قزل إلما على متن السفينة الهجومية البرمائية التركية TCG Anadolu L400، الراسية في إسطنبول، تركيا، 20 نيسان/ أبريل 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2026
© AP Photo / Francisco Seco
تابعنا عبر
فشلت المناورات الجوية لقوات حلف "الناتو"، اليوم الاربعاء، فوق بحر البلطيق، إذ لم تتمكن سوى طائرة تركية مسيرة من طراز "بيرقدار" من التحليق في المنطقة.
ووفقا للبيان الصحفي الصادر من الشركة المصنعة "بيكار"، فشلت مناورات القوات الجوية لحلف شمال الأطلسي فوق بحر البلطيق، ولم تتمكن سوى الطائرة التركية من دون طيار "بيرقدار تي بي 3" من الإقلاع.
وأفادت الشركة بأن المسيرة التي أقلعت من حاملة الطائرات، أجرت التحليق الاختباري فوق بحر البلطيق، في ظروف جوية صعبة، حيث وصلت درجة الحرارة إلى خمس درجات تحت الصفر.

ونقلا عن البيان الصحفي، فقد حصلت مسيرة "بيرقدار تي بي 3" على أعلى تقييم من ممثلي دول أعضاء "الناتو"، الذين راقبوا التحليق الاختباري، ووصفوها بأنها الطائرة الوحيدة التي تمكنت من التحليق في ظروف الطقس الصعبة، بينما بقيت المقاتلات والمروحيات الأخرى، التي شاركت في المناورات، على الأرض.

قوات مسلحة خلال مناورة عسكرية التنين-24، وهي جزء من مناورات المدافع الصامد 2024، التابعة لحلف الناتو في كورزينيوو، شمال بولندا، في 4 مارس 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2026
إعلام: دول حلف "الناتو" تبدأ تدريبات لنقل الجنود والمعدات إلى ألمانيا
16 يناير, 06:45 GMT
وتجري مناورات كبيرة مشتركة تعرف باسم "ستيدفاست دارت 26" لحلف شمال الأطلسي، من يوم 2 يناير/ كانون الثاني إلى 18 مارس/ آذار، في ألمانيا، ويشارك عشرة آلاف عسكري من إحدى عشرة دولة من الحلف تقريبا.
وتشارك في المناورات قوات برية وقوات جوية وأسطول بحري ووحدات فضائية ووحدات سيبرانية. ويذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تشارك في هذه المناورات.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала