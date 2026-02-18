https://sarabic.ae/20260218/تقرير-مقاتلات-الناتو-تفشل-في-مناورات-فوق-بحر-البلطيق--1110494255.html
تقرير: مقاتلات "الناتو" تفشل في مناورات فوق بحر البلطيق
فشلت المناورات الجوية لقوات حلف "الناتو"، اليوم الاربعاء، فوق بحر البلطيق، إذ لم تتمكن سوى طائرة تركية مسيرة من طراز "بيرقدار" من التحليق في المنطقة. 18.02.2026, سبوتنيك عربي
ووفقا للبيان الصحفي الصادر من الشركة المصنعة "بيكار"، فشلت مناورات القوات الجوية لحلف شمال الأطلسي فوق بحر البلطيق، ولم تتمكن سوى الطائرة التركية من دون طيار "بيرقدار تي بي 3" من الإقلاع.وأفادت الشركة بأن المسيرة التي أقلعت من حاملة الطائرات، أجرت التحليق الاختباري فوق بحر البلطيق، في ظروف جوية صعبة، حيث وصلت درجة الحرارة إلى خمس درجات تحت الصفر.
ونقلا عن البيان الصحفي، فقد حصلت مسيرة "بيرقدار تي بي 3" على أعلى تقييم من ممثلي دول أعضاء "الناتو"، الذين راقبوا التحليق الاختباري، ووصفوها بأنها الطائرة الوحيدة التي تمكنت من التحليق في ظروف الطقس الصعبة، بينما بقيت المقاتلات والمروحيات الأخرى، التي شاركت في المناورات، على الأرض.
وتجري مناورات كبيرة مشتركة تعرف باسم "ستيدفاست دارت 26"
لحلف شمال الأطلسي، من يوم 2 يناير/ كانون الثاني إلى 18 مارس/ آذار، في ألمانيا، ويشارك عشرة آلاف عسكري من إحدى عشرة دولة من الحلف تقريبا.
وتشارك في المناورات قوات برية وقوات جوية وأسطول بحري ووحدات فضائية ووحدات سيبرانية. ويذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تشارك في هذه المناورات.