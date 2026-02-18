https://sarabic.ae/20260218/رقم-قياسي-بطعم-القهوة-مشروع-عراقي-ينافس-لدخول-موسوعة-غينيس-1110492422.html
رقم قياسي بطعم القهوة... مشروع عراقي ينافس لدخول موسوعة "غينيس"
رقم قياسي بطعم القهوة... مشروع عراقي ينافس لدخول موسوعة "غينيس"
في خطوة غير مسبوقة داخل العراق، كشفت شركة "ليالي" اللبنانية – الفرنسية – الإيطالية عن مشروع لصناعة أكبر شريحة كرواسان وأكبر كوب قهوة في العالم، في محاولة...
وقال صاحب فكرة المشروع، محمد الأسدي، في حديث لـ "سبوتنيك": "تطمح الشركة لتكون الأولى في العراق بحلول عامي 2026 – 2027، مع خطط لافتتاح 10 فروع في مختلف المحافظات، مؤكداً أن المبادرة تمثل خطوة جديدة ومختلفة في السوق العراقية".من جانبه، قال مدير شركة "أيديا جيلاتو" الإيطالية، سبيستيانو موفاتو: "عمل فريق الطهاة على تنفيذ أكبر شريحة كرواسان في بغداد، إلى جانب أكبر كوب قهوة، في محاولة لتحقيق رقم قياسي عالمي".وأشار إلى أن "المشروع يجمع بين الخبرات الأوروبية والطموح العراقي"، مؤكدًا أن "الهدف لا يقتصر على تسجيل رقم قياسي فحسب، بل إيصال رسالة بأن العراق قادر على المنافسة في مجالات الإبداع والصناعات الغذائية الحديثة".وأكد القائمون على المبادرة أن "المشروع يحمل بعدا ثقافيا واقتصاديا، ويسعى لإبراز صورة العراق كبلد داعم للإبداع وريادة الأعمال، إلى جانب تعزيز الحراك السياحي والتجاري".وبينما تستكمل الفرق الفنية تحضيراتها النهائية وفق المعايير المعتمدة دوليا، يترقب المنظمون استكمال إجراءات التقديم الرسمية للمنافسة على تسجيل العمل ضمن موسوعة "غينيس"، في حدث يتوقع أن يشكل محطة لافتة في سجل المبادرات العراقية ذات الطابع العالمي.
حسن نبيل
مراسل "سبوتنيك" في العراق
حصري
في خطوة غير مسبوقة داخل العراق، كشفت شركة "ليالي" اللبنانية – الفرنسية – الإيطالية عن مشروع لصناعة أكبر شريحة كرواسان وأكبر كوب قهوة في العالم، في محاولة للمنافسة في دخول موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، ورفع اسم العراق في المحافل الدولية.
وقال صاحب فكرة المشروع، محمد الأسدي، في حديث لـ "سبوتنيك": "تطمح الشركة لتكون الأولى في العراق بحلول عامي 2026 – 2027، مع خطط لافتتاح 10 فروع في مختلف المحافظات، مؤكداً أن المبادرة تمثل خطوة جديدة ومختلفة في السوق العراقية".
وأوضح الأسدي أن "العمل على المشروع مرّ بعدة مراحل وتجارب للوصول إلى المواصفات المطلوبة"، مبيّنًا أن "وزن قطعة الكرواسان العملاقة يتراوح بين 7 إلى 8 كيلوغرامات، فيما يبلغ حجم كوب القهوة نحو 78 لترا، بارتفاع يقارب متر ونصف".
من جانبه، قال مدير شركة "أيديا جيلاتو" الإيطالية، سبيستيانو موفاتو: "عمل فريق الطهاة على تنفيذ أكبر شريحة كرواسان في بغداد، إلى جانب أكبر كوب قهوة، في محاولة لتحقيق رقم قياسي عالمي".
وأشار إلى أن "المشروع يجمع بين الخبرات الأوروبية والطموح العراقي"، مؤكدًا أن "الهدف لا يقتصر على تسجيل رقم قياسي فحسب، بل إيصال رسالة بأن العراق قادر على المنافسة في مجالات الإبداع والصناعات الغذائية الحديثة".
وأكد القائمون على المبادرة أن "المشروع يحمل بعدا ثقافيا واقتصاديا، ويسعى لإبراز صورة العراق كبلد داعم للإبداع وريادة الأعمال، إلى جانب تعزيز الحراك السياحي والتجاري".
وبينما تستكمل الفرق الفنية تحضيراتها النهائية وفق المعايير المعتمدة دوليا، يترقب المنظمون استكمال إجراءات التقديم الرسمية للمنافسة على تسجيل العمل ضمن موسوعة "غينيس"، في حدث يتوقع أن يشكل محطة لافتة في سجل المبادرات العراقية ذات الطابع العالمي.