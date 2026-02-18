https://sarabic.ae/20260218/روسكونغرس-تشارك-في-اجتماع-نادي-خاكيم-للاحتفال-بالذكرى-المئوية-للعلاقات-بين-موسكو-والرياض-1110499877.html

"روسكونغرس" تشارك في اجتماع "نادي خاكيم" للاحتفال بالذكرى المئوية للعلاقات بين موسكو والرياض

وركز هذا الحدث، الذي دعمته منصة "روسكونغرس" الدولية، على تطوير الحوار الروسي السعودي وتوسيع نطاق التعاون بين مجتمعات الخبراء ورجال الأعمال في البلدين.وفي كلمته الترحيبية، أشار أوليغ أوزيروف، رئيس نادي خاكيم وسفير روسيا الاتحادية فوق العادة والمفوض لدى جمهورية مولدوفا، إلى أن "مؤسسة روسكونغرس تُعد رائدة في مجال تنظيم المؤتمرات والمعارض في روسيا، ومنظماً رئيسياً للفعاليات التجارية الدولية".وأشار إلى أن المؤسسة تعمل باستمرار على تطوير الأجندة الدولية، بما في ذلك من خلال الفعاليات الثنائية والمتعددة الأطراف، مُذكّراً بمنتدى الأعمال الروسي السعودي المُقرر عقده في ديسمبر/ كانون الأول 2025 على هامش اجتماع اللجنة الحكومية الدولية في الرياض، فضلاً عن دور المؤسسة الفعال في تنظيم القمم التي يحضرها رؤساء الدول، بما في ذلك القمم الروسية الأفريقية.وتُعدّ مؤسسة "روسكونغرس" الجهة المنظمة لمنتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي. وهذا العام، ستكون المملكة العربية السعودية ضيف شرف المنتدى، ما يفتح آفاقًا جديدة لتعزيز حوار بنّاء بين مجتمعات الأعمال في البلدين، والذين يتواجد ممثلوهم في هذه القاعة.وأضاف: "نعتزم تنظيم سلسلة من فعاليات نادي خاكيموف على هامش المنتدى، وأدعوكم للمشاركة الفعّالة فيها وفي المنتدى نفسه".وحضر الاجتماع نادي خاكيم ممثلون دبلوماسيون عن دول عربية وأفريقية معتمدة في موسكو، ونواب في مجلس الدوما التابع للجمعية الفيدرالية الروسية، وممثلون عن وزارة الخارجية الروسية، ووكالة "روسوترودنيتشيستفو"، والمناطق الروسية.وشارك في الاجتماع نخبة من المستشرقين، وممثلون عن رجال الدين، والمنظمات العامة، ودوائر الأعمال، والقطاع المالي، والإعلام، وجمعية الشباب الروسي العربي.مؤسسة "روسكونغرس" هي مؤسسة تنموية غير ربحية ذات توجه اجتماعي، ومنظم رئيسي للفعاليات الدولية والوطنية، بما في ذلك المؤتمرات والمعارض والفعاليات التجارية والاجتماعية والشبابية والرياضية والثقافية، وقد تأسست بموجب قرار من رئيس روسيا الاتحادية.

