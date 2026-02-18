"روسكونغرس" تشارك في اجتماع "نادي خاكيم" للاحتفال بالذكرى المئوية للعلاقات بين موسكو والرياض

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
جوتيريش يؤكد خلال القمة الافريقية أنه لا مبرر لغياب مقاعد أفريقية دائمة في مجلس الأمن
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
من الملعب
سقوط برشلونة في الكأس والضغط يزداد على آرسنال وجدلية التحكيم في إيطاليا
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:03 GMT
20 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
13:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
17:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: دول العالم العربي والإسلامي تفقد الثقة بحلفائها الغربيين بسبب إسرائيل
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء إعلان إسرائيل عن مهلة لحماس لتسليم سلاحها ؟!
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
10:03 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء إعلان إسرائيل عن مهلة لحماس لتسليم سلاحها ؟!
14:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
14:33 GMT
27 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
15:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
15:30 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:46 GMT
17 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
17:30 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: إسرائيل اتخذت قرارا بالسيطرة الكاملة على الأرض الفلسطينية
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
وزير الخارجية الليبي السابق: الانقسام في ليبيا ينعكس سلبا على الأوضاع السياسة و الاقتصادية و الاجتماعية
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260218/روسكونغرس-تشارك-في-اجتماع-نادي-خاكيم-للاحتفال-بالذكرى-المئوية-للعلاقات-بين-موسكو-والرياض-1110499877.html
"روسكونغرس" تشارك في اجتماع "نادي خاكيم" للاحتفال بالذكرى المئوية للعلاقات بين موسكو والرياض
"روسكونغرس" تشارك في اجتماع "نادي خاكيم" للاحتفال بالذكرى المئوية للعلاقات بين موسكو والرياض
سبوتنيك عربي
شاركت مؤسسة "روسكونغرس" في اجتماع "نادي خاكيم"، الذي خُصص للاحتفال بالذكرى المئوية لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين روسيا والمملكة العربية السعودية. 18.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-18T17:34+0000
2026-02-18T17:34+0000
العالم العربي
روسيا
السعودية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/07/1102441829_0:0:3056:1719_1920x0_80_0_0_262d676edf8b54c7782a63495402fbde.jpg
وركز هذا الحدث، الذي دعمته منصة "روسكونغرس" الدولية، على تطوير الحوار الروسي السعودي وتوسيع نطاق التعاون بين مجتمعات الخبراء ورجال الأعمال في البلدين.وفي كلمته الترحيبية، أشار أوليغ أوزيروف، رئيس نادي خاكيم وسفير روسيا الاتحادية فوق العادة والمفوض لدى جمهورية مولدوفا، إلى أن "مؤسسة روسكونغرس تُعد رائدة في مجال تنظيم المؤتمرات والمعارض في روسيا، ومنظماً رئيسياً للفعاليات التجارية الدولية".وأشار إلى أن المؤسسة تعمل باستمرار على تطوير الأجندة الدولية، بما في ذلك من خلال الفعاليات الثنائية والمتعددة الأطراف، مُذكّراً بمنتدى الأعمال الروسي السعودي المُقرر عقده في ديسمبر/ كانون الأول 2025 على هامش اجتماع اللجنة الحكومية الدولية في الرياض، فضلاً عن دور المؤسسة الفعال في تنظيم القمم التي يحضرها رؤساء الدول، بما في ذلك القمم الروسية الأفريقية.وتُعدّ مؤسسة "روسكونغرس" الجهة المنظمة لمنتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي. وهذا العام، ستكون المملكة العربية السعودية ضيف شرف المنتدى، ما يفتح آفاقًا جديدة لتعزيز حوار بنّاء بين مجتمعات الأعمال في البلدين، والذين يتواجد ممثلوهم في هذه القاعة.وأضاف: "نعتزم تنظيم سلسلة من فعاليات نادي خاكيموف على هامش المنتدى، وأدعوكم للمشاركة الفعّالة فيها وفي المنتدى نفسه".وحضر الاجتماع نادي خاكيم ممثلون دبلوماسيون عن دول عربية وأفريقية معتمدة في موسكو، ونواب في مجلس الدوما التابع للجمعية الفيدرالية الروسية، وممثلون عن وزارة الخارجية الروسية، ووكالة "روسوترودنيتشيستفو"، والمناطق الروسية.وشارك في الاجتماع نخبة من المستشرقين، وممثلون عن رجال الدين، والمنظمات العامة، ودوائر الأعمال، والقطاع المالي، والإعلام، وجمعية الشباب الروسي العربي.مؤسسة "روسكونغرس" هي مؤسسة تنموية غير ربحية ذات توجه اجتماعي، ومنظم رئيسي للفعاليات الدولية والوطنية، بما في ذلك المؤتمرات والمعارض والفعاليات التجارية والاجتماعية والشبابية والرياضية والثقافية، وقد تأسست بموجب قرار من رئيس روسيا الاتحادية.
https://sarabic.ae/20251220/روسكونغرس-الشراكة-الروسية-الأفريقية-دخلت-مرحلة-التعاون-العملي-1108383997.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/07/1102441829_55:0:2786:2048_1920x0_80_0_0_ad227c502db3205aea748d39519fa1a5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, روسيا, السعودية
العالم العربي, روسيا, السعودية

"روسكونغرس" تشارك في اجتماع "نادي خاكيم" للاحتفال بالذكرى المئوية للعلاقات بين موسكو والرياض

17:34 GMT 18.02.2026
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصورالمشاركون في منتدى الأعمال "الحوار الصناعي: روسيا - السعودية" في إطار المعرض الصناعي الدولي "إينوبروم" في يكاترينبورغ.
المشاركون في منتدى الأعمال الحوار الصناعي: روسيا - السعودية في إطار المعرض الصناعي الدولي إينوبروم في يكاترينبورغ. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2026
© Sputnik . Ramil Sitdikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
شاركت مؤسسة "روسكونغرس" في اجتماع "نادي خاكيم"، الذي خُصص للاحتفال بالذكرى المئوية لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين روسيا والمملكة العربية السعودية.
وركز هذا الحدث، الذي دعمته منصة "روسكونغرس" الدولية، على تطوير الحوار الروسي السعودي وتوسيع نطاق التعاون بين مجتمعات الخبراء ورجال الأعمال في البلدين.
وفي كلمته الترحيبية، أشار أوليغ أوزيروف، رئيس نادي خاكيم وسفير روسيا الاتحادية فوق العادة والمفوض لدى جمهورية مولدوفا، إلى أن "مؤسسة روسكونغرس تُعد رائدة في مجال تنظيم المؤتمرات والمعارض في روسيا، ومنظماً رئيسياً للفعاليات التجارية الدولية".
وأشار إلى أن المؤسسة تعمل باستمرار على تطوير الأجندة الدولية، بما في ذلك من خلال الفعاليات الثنائية والمتعددة الأطراف، مُذكّراً بمنتدى الأعمال الروسي السعودي المُقرر عقده في ديسمبر/ كانون الأول 2025 على هامش اجتماع اللجنة الحكومية الدولية في الرياض، فضلاً عن دور المؤسسة الفعال في تنظيم القمم التي يحضرها رؤساء الدول، بما في ذلك القمم الروسية الأفريقية.
ألكسندر ستوغليف، مدير مؤسسة روسكونغرس - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2025
"روسكونغرس": الشراكة الروسية الأفريقية دخلت مرحلة التعاون العملي... فيديو
20 ديسمبر 2025, 13:18 GMT
وتُعدّ مؤسسة "روسكونغرس" الجهة المنظمة لمنتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي. وهذا العام، ستكون المملكة العربية السعودية ضيف شرف المنتدى، ما يفتح آفاقًا جديدة لتعزيز حوار بنّاء بين مجتمعات الأعمال في البلدين، والذين يتواجد ممثلوهم في هذه القاعة.
وأضاف: "نعتزم تنظيم سلسلة من فعاليات نادي خاكيموف على هامش المنتدى، وأدعوكم للمشاركة الفعّالة فيها وفي المنتدى نفسه".
وأكد أوليغ أوزيروف: "لا تفوّتوا فرصة الانضمام إلى هذا المنتدى الاقتصادي الرائد في روسيا".
وحضر الاجتماع نادي خاكيم ممثلون دبلوماسيون عن دول عربية وأفريقية معتمدة في موسكو، ونواب في مجلس الدوما التابع للجمعية الفيدرالية الروسية، وممثلون عن وزارة الخارجية الروسية، ووكالة "روسوترودنيتشيستفو"، والمناطق الروسية.
وشارك في الاجتماع نخبة من المستشرقين، وممثلون عن رجال الدين، والمنظمات العامة، ودوائر الأعمال، والقطاع المالي، والإعلام، وجمعية الشباب الروسي العربي.
مؤسسة "روسكونغرس" هي مؤسسة تنموية غير ربحية ذات توجه اجتماعي، ومنظم رئيسي للفعاليات الدولية والوطنية، بما في ذلك المؤتمرات والمعارض والفعاليات التجارية والاجتماعية والشبابية والرياضية والثقافية، وقد تأسست بموجب قرار من رئيس روسيا الاتحادية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала