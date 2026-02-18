روسيا وإيران توقعان اتفاقا لإنشاء الجزء الأخير من خط "رشت-أستارا" للسكك الحديدية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
جوتيريش يؤكد خلال القمة الافريقية أنه لا مبرر لغياب مقاعد أفريقية دائمة في مجلس الأمن
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
من الملعب
سقوط برشلونة في الكأس والضغط يزداد على آرسنال وجدلية التحكيم في إيطاليا
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:03 GMT
20 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
13:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
17:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: دول العالم العربي والإسلامي تفقد الثقة بحلفائها الغربيين بسبب إسرائيل
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء إعلان إسرائيل عن مهلة لحماس لتسليم سلاحها ؟!
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
10:03 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
17:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
روسيا وإيران توقعان اتفاقا لإنشاء الجزء الأخير من خط "رشت-أستارا" للسكك الحديدية
روسيا وإيران توقعان اتفاقا لإنشاء الجزء الأخير من خط "رشت-أستارا" للسكك الحديدية
سبوتنيك عربي
أعلن سيرغي تسيفيليف، وزير الطاقة الروسي والرئيس المشارك للجنة الحكومية الروسية الإيرانية، اليوم الأربعاء، أن روسيا وإيران ستوقعان الاتفاق لبدء بناء الجزء الأخير من خط "رشت - أستارا" للسكك الحديدية، في 1 أبريل/ نيسان 2026.
2026-02-18T11:13+0000
2026-02-18T11:15+0000
روسيا
إيران
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/11/1096884333_0:0:2561:1441_1920x0_80_0_0_036d59a9bbc2f481b698b25f47b24b5d.jpg
ووفقا للوزير تسيفيليف، فإن روسيا وإيران ناقشتا معظم المسائل بشأن إنشاء الجزء الأخير لخط "ريشت - أستارا" الحديدي في ممر "شمال جنوب" الدولي، بما فيها تصميم الأراضي واستلام المزايا.وأوضح أن روسيا تصل إلى مرحلة تحقيق هذا المشروع الكبير في مجال البنية التحتية بدءا من 1 أبريل المقبل.الممر الدولي "شمال - جنوب" هو طريق متعدد الوسائط بين روسيا والهند وإيران وعدد كبير من الدول المجاورة، تبلغ مسافته 7200 كيلومتر، ومن بين ايجابيات هذا الممر هي تقليص مسافة نقل الإمدادات بمرتين وانخفاض تكاليف على نقل الإمدادات.ووقّعت روسيا وإيران، اتفاقا لإكمال إنشاء الجزء الأخير "رشت - أستارا" للسكك الحديدية في المسلك الغربي للممر الدولي "شمال - جنوب" في مايو/ أيار 2026، وبلغت القيمة الإجمالية للمشروع 1,6 ميليار يورو، منها 1,3 ميليار يورو تشمل الائتمان الروسي والمبلغ الباقي هو تمويل إيراني.
الأخبار
18.02.2026
أعلن سيرغي تسيفيليف، وزير الطاقة الروسي والرئيس المشارك للجنة الحكومية الروسية الإيرانية، اليوم الأربعاء، أن روسيا وإيران ستوقعان الاتفاق لبدء بناء الجزء الأخير من خط "رشت - أستارا" للسكك الحديدية، في 1 أبريل/ نيسان 2026.
ووفقا للوزير تسيفيليف، فإن روسيا وإيران ناقشتا معظم المسائل بشأن إنشاء الجزء الأخير لخط "ريشت - أستارا" الحديدي في ممر "شمال جنوب" الدولي، بما فيها تصميم الأراضي واستلام المزايا.
وأوضح أن روسيا تصل إلى مرحلة تحقيق هذا المشروع الكبير في مجال البنية التحتية بدءا من 1 أبريل المقبل.
منشأة لتخصيب اليورانيوم بمجمع نطنز النووي في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2026
موسكو: مستعدون لقبول فائض اليورانيوم المخصب من إيران
10:01 GMT
الممر الدولي "شمال - جنوب" هو طريق متعدد الوسائط بين روسيا والهند وإيران وعدد كبير من الدول المجاورة، تبلغ مسافته 7200 كيلومتر، ومن بين ايجابيات هذا الممر هي تقليص مسافة نقل الإمدادات بمرتين وانخفاض تكاليف على نقل الإمدادات.
ووقّعت روسيا وإيران، اتفاقا لإكمال إنشاء الجزء الأخير "رشت - أستارا" للسكك الحديدية في المسلك الغربي للممر الدولي "شمال - جنوب" في مايو/ أيار 2026، وبلغت القيمة الإجمالية للمشروع 1,6 ميليار يورو، منها 1,3 ميليار يورو تشمل الائتمان الروسي والمبلغ الباقي هو تمويل إيراني.
