روسيا وإيران توقعان اتفاقا لإنشاء الجزء الأخير من خط "رشت-أستارا" للسكك الحديدية
11:13 GMT 18.02.2026 (تم التحديث: 11:15 GMT 18.02.2026)
أعلن سيرغي تسيفيليف، وزير الطاقة الروسي والرئيس المشارك للجنة الحكومية الروسية الإيرانية، اليوم الأربعاء، أن روسيا وإيران ستوقعان الاتفاق لبدء بناء الجزء الأخير من خط "رشت - أستارا" للسكك الحديدية، في 1 أبريل/ نيسان 2026.
ووفقا للوزير تسيفيليف، فإن روسيا وإيران ناقشتا معظم المسائل بشأن إنشاء الجزء الأخير لخط "ريشت - أستارا" الحديدي في ممر "شمال جنوب" الدولي، بما فيها تصميم الأراضي واستلام المزايا.
وأوضح أن روسيا تصل إلى مرحلة تحقيق هذا المشروع الكبير في مجال البنية التحتية بدءا من 1 أبريل المقبل.
الممر الدولي "شمال - جنوب" هو طريق متعدد الوسائط بين روسيا والهند وإيران وعدد كبير من الدول المجاورة، تبلغ مسافته 7200 كيلومتر، ومن بين ايجابيات هذا الممر هي تقليص مسافة نقل الإمدادات بمرتين وانخفاض تكاليف على نقل الإمدادات.
ووقّعت روسيا وإيران، اتفاقا لإكمال إنشاء الجزء الأخير "رشت - أستارا" للسكك الحديدية في المسلك الغربي للممر الدولي "شمال - جنوب" في مايو/ أيار 2026، وبلغت القيمة الإجمالية للمشروع 1,6 ميليار يورو، منها 1,3 ميليار يورو تشمل الائتمان الروسي والمبلغ الباقي هو تمويل إيراني.