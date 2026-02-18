عربي
ميدينسكي: مفاوضات جنيف لم تكن سهلة لكنها اتسمت بالطابع العملي
موسكو: مستعدون لقبول فائض اليورانيوم المخصب من إيران
موسكو: مستعدون لقبول فائض اليورانيوم المخصب من إيران
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، عن استعداد روسيا لقبول فائض اليورانيوم المخصّب من إيران. 18.02.2026, سبوتنيك عربي
وقال بيسكوف للصحفيين، مجيبًا على سؤال حول مدى قبول روسيا لاقتراح الولايات المتحدة الأمريكية تسليم اليورانيوم لسيطرتها لتخزينه في الشرق الأوسط: "لقد كانت لدينا مبادرة، وأعلنا استعدادنا لقبول اليورانيوم المخصّب، وقد تمت مناقشة ذلك".وأوضح أن :حل القضية النووية الإيرانية هو موضوع مفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، وسيكون من الخطأ استباق نتائجها".وتابع: "لقد سمعنا العديد من الإشارات إلى تجارب معينة، وذُكرت كل من روسيا والصين في هذا الصدد. لم تُجرِ أيٌّ من روسيا أو الصين أي تجارب نووية. ونعلم أيضًا أن ممثلي جمهورية الصين الشعبية نفوا هذه التأكيدات بشكل قاطع، وهذا هو الوضع".في وقت سابق، ذكرت "صحيفة وول ستريت جورنال"، نقلاً عن مصادر دبلوماسية أمريكية وإيرانية وإقليمية، أن إيران أبدت استعدادها لإرسال بعض مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب إلى طرف ثالث، مثل روسيا. ويُعتقد أن معظم هذه المخزونات مدفونة حاليًا تحت أنقاض المنشآت النووية، التي ضربتها الولايات المتحدة وإسرائيل في يونيو/ حزيران من العام الماضي، وفقا للصحيفة.وصرّح توماس دينانو، نائب وزير الخارجية الأمريكي لشؤون مراقبة الأسلحة والأمن الدولي، في وقت سابق، أن الحكومة الأمريكية لديها معلومات تشير إلى أن "الصين أجرت تجارب نووية في انتهاك لحظر التجارب النووية، وحاولت التستر عليها"، وأشار إلى أن إحدى هذه التجارب، بحسب واشنطن، جرت في 22 يونيو 2020.‌‏إيران توافق على زيارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمنشآتها النووية
موسكو: مستعدون لقبول فائض اليورانيوم المخصب من إيران

10:01 GMT 18.02.2026
© AP Photo / VAHID SALEMIمنشأة لتخصيب اليورانيوم بمجمع نطنز النووي في إيران
منشأة لتخصيب اليورانيوم بمجمع نطنز النووي في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2026
© AP Photo / VAHID SALEMI
تابعنا عبر
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، عن استعداد روسيا لقبول فائض اليورانيوم المخصّب من إيران.
وقال بيسكوف للصحفيين، مجيبًا على سؤال حول مدى قبول روسيا لاقتراح الولايات المتحدة الأمريكية تسليم اليورانيوم لسيطرتها لتخزينه في الشرق الأوسط: "لقد كانت لدينا مبادرة، وأعلنا استعدادنا لقبول اليورانيوم المخصّب، وقد تمت مناقشة ذلك".
وأوضح أن :حل القضية النووية الإيرانية هو موضوع مفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، وسيكون من الخطأ استباق نتائجها".
وتابع: "لقد سمعنا العديد من الإشارات إلى تجارب معينة، وذُكرت كل من روسيا والصين في هذا الصدد. لم تُجرِ أيٌّ من روسيا أو الصين أي تجارب نووية. ونعلم أيضًا أن ممثلي جمهورية الصين الشعبية نفوا هذه التأكيدات بشكل قاطع، وهذا هو الوضع".
العلم الإيراني بجانب علم الولايات المتحدة الأمريكية خلال المحادثات حول الاتفاق النووي مع إيران في مركز فيينا الدولي في فيينا، النمسا 2015 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2026
تقدم في المفاوضات النووية الإيرانية... تعليق للتخصيب وتخفيف لمخزون اليورانيوم
06:04 GMT
في وقت سابق، ذكرت "صحيفة وول ستريت جورنال"، نقلاً عن مصادر دبلوماسية أمريكية وإيرانية وإقليمية، أن إيران أبدت استعدادها لإرسال بعض مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب إلى طرف ثالث، مثل روسيا. ويُعتقد أن معظم هذه المخزونات مدفونة حاليًا تحت أنقاض المنشآت النووية، التي ضربتها الولايات المتحدة وإسرائيل في يونيو/ حزيران من العام الماضي، وفقا للصحيفة.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، أن "طهران يمكن أن تخفف تركيز اليورانيوم عالي التخصيب لديها مقابل رفع جميع العقوبات".

وصرّح توماس دينانو، نائب وزير الخارجية الأمريكي لشؤون مراقبة الأسلحة والأمن الدولي، في وقت سابق، أن الحكومة الأمريكية لديها معلومات تشير إلى أن "الصين أجرت تجارب نووية في انتهاك لحظر التجارب النووية، وحاولت التستر عليها"، وأشار إلى أن إحدى هذه التجارب، بحسب واشنطن، جرت في 22 يونيو 2020.
‌‏إيران توافق على زيارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمنشآتها النووية
