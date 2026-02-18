لافروف: السوريون مهتمون بالإبقاء على الوجود الروسي

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
جوتيريش يؤكد خلال القمة الافريقية أنه لا مبرر لغياب مقاعد أفريقية دائمة في مجلس الأمن
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
من الملعب
سقوط برشلونة في الكأس والضغط يزداد على آرسنال وجدلية التحكيم في إيطاليا
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:03 GMT
20 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
13:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
17:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: دول العالم العربي والإسلامي تفقد الثقة بحلفائها الغربيين بسبب إسرائيل
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء إعلان إسرائيل عن مهلة لحماس لتسليم سلاحها ؟!
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
10:03 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء إعلان إسرائيل عن مهلة لحماس لتسليم سلاحها ؟!
14:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
14:33 GMT
27 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
15:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
15:30 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:46 GMT
17 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
17:30 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: إسرائيل اتخذت قرارا بالسيطرة الكاملة على الأرض الفلسطينية
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
وزير الخارجية الليبي السابق: الانقسام في ليبيا ينعكس سلبا على الأوضاع السياسة و الاقتصادية و الاجتماعية
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
لافروف: السوريون مهتمون بالإبقاء على الوجود الروسي
لافروف: السوريون مهتمون بالإبقاء على الوجود الروسي
تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أن السوريين مهتمون بالإبقاء على الوجود الروسي في سوريا.
وقال لافروف في مقابلة مع قناة "العربية": "لدينا تفاهم مشترك، أما ما يتعلق بمواقعنا العسكرية فنحن نناقش ذلك الآن. السوريون وأكرر مرة أخرى مهتمون بالإبقاء على وجودنا. أما المهمات المحددة بالطبع لن تكون مهمات عسكرية خاصة كما كان قبل كانون الأول/ديسمبر 2024".
وأشار إلى هناك تفهما من الجانب السوري للدور الروسي في تعزيز الاستقرار، كي لا تبقى سوريا تحت تأثير عامل أو عاملين خارجيين.
وأضاف لافروف أن زيارة الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع الأخيرة إلى روسيا ومباحثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبرزت أن هناك خارطة طريق جيدة، وسيتم تطبيقها لصالح الشعب السوري ولصالح الاستقرار في المنطقة.
لافروف يترأس اجتماعًا للمجلس العام لحزب روسيا الموحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2026
لافروف: إجلاء الفلسطينيين من غزة لا يمكن إلا بضمان عودتهم إليها
20:05 GMT
وشدد على ضرورة أن يكون انسحاب الأمريكي من سوريا منظما بشكل يمنع ظهور التهديدات، كما كان الوضع في معظم الحالات مع الأمريكيين.
وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن العلاقة بين بلاده وسوريا قائمة على الاحترام والمنفعة المتبادلين بين البلدين.

وقال لافروف: "الاحترام المتبادل والمنفعة المتبادلة هي المبادئ التي تشكل أساس علاقاتنا مع الجمهورية العربية السورية منذ بداية نشأتها ونثمن هذه العلاقات".

وأضاف: "عندما وقعت أحداث كانون الأول/ديسمبر 2024، بالطبع واجهت الدولة السورية خطر الانهيار، بالإضافة إلى عدد من البلدان المجاورة. كل هذا ثمرة ما يسمى بالربيع العربي في عام 2011 الذي لم يقدم شيئا جيداً للمنطقة بما في ذلك سوريا. لم يقدم أي خير. ونحن مقتنعون بأن دولة متعددة القوميات والأديان مثل سوريا يجب أن تعيد بناء وحدتها بالسرعة الممكنة، والحفاظ على كامل أراضيها وسيادتها، ونحن سنساعد عملياً دمشق بهذا الاتجاه".
