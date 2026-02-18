https://sarabic.ae/20260218/لافروف-إجلاء-الفلسطينيين-من-غزة-لا-يمكن-إلا-بضمان-عودتهم-إليها-1110506789.html

لافروف: إجلاء الفلسطينيين من غزة لا يمكن إلا بضمان عودتهم إليها

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن روسيا أرسلت إلى الولايات المتحدة الأمريكية مذكرة رسمية تُجيز استخدام مليار دولار من أصولها المجمدة في الولايات... 18.02.2026, سبوتنيك عربي

وقال الوزير في مقابلة مع قناة "العربية": "سمعت أن الرئيس دونالد ترامب، عندما علم بهذا الاقتراح، أبدى تأييده له ووصفه بأنه فكرة جيدة. لكن منذ ذلك الحين، لم يؤكد الأمريكيون تقييم رئيسهم بأي شكل من الأشكال".وأضاف لافروف أن الجانب الروسي أرسل رسميًا مذكرة يطلب فيها اعتبار هذه المذكرة بمثابة موافقة وتوجيه بتخصيص مليار دولار من الأموال الروسية لمشاريع تُنفذ في قطاع غزة. كما طلبت روسيا إخطارًا بالمشاريع المحددة التي سيُخصص لها هذا المبلغ.أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أنه في حال إجلاء الفلسطينيين من قطاع غزة لإعادة إعمار القطاع، يجب ضمان عودتهم إليه.وقال الوزير: "يجب إعادة بناء غزة، التي دُمرت بالكامل. من المرجح أن يُعاد توطين الفلسطينيين في مكان آخر، إذ يستحيل العيش هناك الآن. لكن يجب تقديم ضمانات بعودتهم، وتوفير مساكن لهم في غزة، وإعادة تأهيل البنية التحتية والخدمات الأساسية بسرعة".وفي منتصف نوفمبر/تشرين الثاني 2025، وافق مجلس الأمن الدولي على قرار اقترحته الولايات المتحدة لدعم خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة لحل الأزمة في قطاع غزة. وصوّت 13 عضواً من أصل 15 عضواً في المجلس لصالح القرار، بينما امتنعت روسيا والصين عن التصويت. يقترح المخطط الأمريكي لغزة إدارة دولية مؤقتة للقطاع وإنشاء "مجلس سلام" برئاسة ترامب. كما ينص على تفويض عسكري لقوة دولية لحفظ الاستقرار تُنشر بالتنسيق مع إسرائيل ومصر. ولم تُعلن بعد تفاصيل تشكيل هذه القوة.وفي وقت سابق، صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن روسيا مستعدة للإسهام بمليار دولار من أصولها المجمدة سابقًا في "مجلس السلام"، الذي يُنشأ بمبادرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعادة إعمار قطاع غزة وحل القضية الفلسطينية. ووصف ترامب الاقتراح بأنه فكرة مثيرة للاهتمام.

