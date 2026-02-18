https://sarabic.ae/20260218/لافروف-روسيا-ليس-لديها-شكوك-بشأن-رغبة-إيران-الصادقة-في-تسوية-القضية-النووية-1110506358.html

لافروف: ليس لروسيا شكوك برغبة إيران الصادقة في تسوية القضية النووية

لافروف: ليس لروسيا شكوك برغبة إيران الصادقة في تسوية القضية النووية

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن روسيا على اتصال وثيق بالقيادة الإيرانية، وأن موسكو لا تشك في رغبة طهران في حل الأزمة النووية بما يتوافق مع معاهدة... 18.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-18T19:45+0000

2026-02-18T19:45+0000

2026-02-18T19:46+0000

روسيا

العالم

إيران

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/11/1108263873_0:39:572:361_1920x0_80_0_0_3fc3e10d97474e4b6e42b6d44dd659fd.jpg

وقال في مقابلة مع قناة "العربية": "نحن على اتصال وثيق بالممثلين الإيرانيين. فالمستشار الأعلى للمرشد الأعلى، علي لاريجاني، ووزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، على تواصل دائم معنا. وليس لدينا ما يدعو للشك في أن إيران ترغب بصدق في حل هذه القضية على أساس احترام معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية".وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن أي ضربة جديدة على إيران ستكون لها عواقب وخيمة على المنطقة وروسيا، وإن الهجمات السابقة التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل خلقت خطراً حقيقياً لوقوع حادث نووي.وأضاف لافروف رداً على سؤال حول العواقب المحتملة لضربة جديدة على روسيا والمنطقة: "العواقب وخيمة. لقد سبق أن شُنّت ضربات على إيران، استهدفت منشآت نووية تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وبحسب ما نعرفه، كانت هناك مخاطر حقيقية لوقوع حادث نووي. والآن، استناداً إلى المعلومات الواردة من زملائنا الإيرانيين، فإن الوضع طبيعي إلى حد كبير، لكن الضربات على المنشآت النووية أجبرت الإيرانيين على التفكير في الحماية المادية للمواد النووية، التي أكرر أنها تحت سيطرة الوكالة ولا يجوز المساس بها".ووصف عراقجي المحادثات بأنها "بناءة" و"جادة". وأوضح أن الطرفين تمكنا من وضع مبادئ أساسية سيعملان بموجبها على التوصل إلى اتفاق لاحق. في الوقت الحالي، ستعود الوفود الإيرانية والأمريكية إلى عواصمها للعمل على نصوص اتفاق محتمل، ثم سيتبادل الطرفان النصوص ثم يحددان موعد الجولة الثالثة من المفاوضات.

https://sarabic.ae/20260218/لافروف-روسيا-لا-ترغب-في-الحرب-ولا-تسعى-إليها-1110504826.html

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم, إيران