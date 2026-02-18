لافروف: ليس لروسيا شكوك برغبة إيران الصادقة في تسوية القضية النووية

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
جوتيريش يؤكد خلال القمة الافريقية أنه لا مبرر لغياب مقاعد أفريقية دائمة في مجلس الأمن
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
من الملعب
سقوط برشلونة في الكأس والضغط يزداد على آرسنال وجدلية التحكيم في إيطاليا
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:03 GMT
20 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
13:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
17:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: دول العالم العربي والإسلامي تفقد الثقة بحلفائها الغربيين بسبب إسرائيل
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء إعلان إسرائيل عن مهلة لحماس لتسليم سلاحها ؟!
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
10:03 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء إعلان إسرائيل عن مهلة لحماس لتسليم سلاحها ؟!
14:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
14:33 GMT
27 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
15:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
15:30 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:46 GMT
17 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
17:30 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: إسرائيل اتخذت قرارا بالسيطرة الكاملة على الأرض الفلسطينية
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
وزير الخارجية الليبي السابق: الانقسام في ليبيا ينعكس سلبا على الأوضاع السياسة و الاقتصادية و الاجتماعية
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
لافروف: ليس لروسيا شكوك برغبة إيران الصادقة في تسوية القضية النووية
لافروف: ليس لروسيا شكوك برغبة إيران الصادقة في تسوية القضية النووية
أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن روسيا على اتصال وثيق بالقيادة الإيرانية، وأن موسكو لا تشك في رغبة طهران في حل الأزمة النووية بما يتوافق مع معاهدة... 18.02.2026, سبوتنيك عربي
وقال في مقابلة مع قناة "العربية": "نحن على اتصال وثيق بالممثلين الإيرانيين. فالمستشار الأعلى للمرشد الأعلى، علي لاريجاني، ووزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، على تواصل دائم معنا. وليس لدينا ما يدعو للشك في أن إيران ترغب بصدق في حل هذه القضية على أساس احترام معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية".وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن أي ضربة جديدة على إيران ستكون لها عواقب وخيمة على المنطقة وروسيا، وإن الهجمات السابقة التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل خلقت خطراً حقيقياً لوقوع حادث نووي.وأضاف لافروف رداً على سؤال حول العواقب المحتملة لضربة جديدة على روسيا والمنطقة: "العواقب وخيمة. لقد سبق أن شُنّت ضربات على إيران، استهدفت منشآت نووية تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وبحسب ما نعرفه، كانت هناك مخاطر حقيقية لوقوع حادث نووي. والآن، استناداً إلى المعلومات الواردة من زملائنا الإيرانيين، فإن الوضع طبيعي إلى حد كبير، لكن الضربات على المنشآت النووية أجبرت الإيرانيين على التفكير في الحماية المادية للمواد النووية، التي أكرر أنها تحت سيطرة الوكالة ولا يجوز المساس بها".ووصف عراقجي المحادثات بأنها "بناءة" و"جادة". وأوضح أن الطرفين تمكنا من وضع مبادئ أساسية سيعملان بموجبها على التوصل إلى اتفاق لاحق. في الوقت الحالي، ستعود الوفود الإيرانية والأمريكية إلى عواصمها للعمل على نصوص اتفاق محتمل، ثم سيتبادل الطرفان النصوص ثم يحددان موعد الجولة الثالثة من المفاوضات.
لافروف: ليس لروسيا شكوك برغبة إيران الصادقة في تسوية القضية النووية

19:45 GMT 18.02.2026
© Sputnik وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في اجتماع مع نظيره الروسي سيرغي لافروف
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في اجتماع مع نظيره الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2026
© Sputnik
تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن روسيا على اتصال وثيق بالقيادة الإيرانية، وأن موسكو لا تشك في رغبة طهران في حل الأزمة النووية بما يتوافق مع معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وقال في مقابلة مع قناة "العربية": "نحن على اتصال وثيق بالممثلين الإيرانيين. فالمستشار الأعلى للمرشد الأعلى، علي لاريجاني، ووزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، على تواصل دائم معنا. وليس لدينا ما يدعو للشك في أن إيران ترغب بصدق في حل هذه القضية على أساس احترام معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية".

وعُقدت مفاوضات بين إيران والولايات المتحدة بشأن الملف النووي الإيراني، أمس الثلاثاء، في مقر البعثة الدبلوماسية العمانية بجنيف. وترأس الوفد الإيراني عباس عراقجي، بينما ترأس الوفد الأمريكي المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص، ستيف ويتكوف.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن أي ضربة جديدة على إيران ستكون لها عواقب وخيمة على المنطقة وروسيا، وإن الهجمات السابقة التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل خلقت خطراً حقيقياً لوقوع حادث نووي.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يجري مقابلة مع وكالة سبوتنيك، وكومسومولسكايا برافدا ووغافاريت موسكفا. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2026
لافروف: الضمانات الأمنية الأوروبية لأوكرانيا تتم صياغتها لتكون موجهة ضد روسيا
19:16 GMT
وأضاف لافروف رداً على سؤال حول العواقب المحتملة لضربة جديدة على روسيا والمنطقة: "العواقب وخيمة. لقد سبق أن شُنّت ضربات على إيران، استهدفت منشآت نووية تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وبحسب ما نعرفه، كانت هناك مخاطر حقيقية لوقوع حادث نووي. والآن، استناداً إلى المعلومات الواردة من زملائنا الإيرانيين، فإن الوضع طبيعي إلى حد كبير، لكن الضربات على المنشآت النووية أجبرت الإيرانيين على التفكير في الحماية المادية للمواد النووية، التي أكرر أنها تحت سيطرة الوكالة ولا يجوز المساس بها".
وأعرب الوزير عن أسفه لأن إسرائيل والولايات المتحدة مضتا قدماً في الضربة، وأنهما، إلى جانب خلق مخاطر مادية، قوضتا سلطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، التي لطالما أكدت إيران على التزامها الملزم بها.
ووصف عراقجي المحادثات بأنها "بناءة" و"جادة". وأوضح أن الطرفين تمكنا من وضع مبادئ أساسية سيعملان بموجبها على التوصل إلى اتفاق لاحق. في الوقت الحالي، ستعود الوفود الإيرانية والأمريكية إلى عواصمها للعمل على نصوص اتفاق محتمل، ثم سيتبادل الطرفان النصوص ثم يحددان موعد الجولة الثالثة من المفاوضات.
