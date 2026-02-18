https://sarabic.ae/20260218/لافروف-روسيا-ليس-لديها-شكوك-بشأن-رغبة-إيران-الصادقة-في-تسوية-القضية-النووية-1110506358.html
لافروف: ليس لروسيا شكوك برغبة إيران الصادقة في تسوية القضية النووية
لافروف: ليس لروسيا شكوك برغبة إيران الصادقة في تسوية القضية النووية
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن روسيا على اتصال وثيق بالقيادة الإيرانية، وأن موسكو لا تشك في رغبة طهران في حل الأزمة النووية بما يتوافق مع معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وقال في مقابلة مع قناة "العربية": "نحن على اتصال وثيق بالممثلين الإيرانيين. فالمستشار الأعلى للمرشد الأعلى، علي لاريجاني، ووزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، على تواصل دائم معنا. وليس لدينا ما يدعو للشك في أن إيران ترغب بصدق في حل هذه القضية على أساس احترام معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية".

وعُقدت مفاوضات بين إيران والولايات المتحدة بشأن الملف النووي الإيراني، أمس الثلاثاء، في مقر البعثة الدبلوماسية العمانية بجنيف. وترأس الوفد الإيراني عباس عراقجي، بينما ترأس الوفد الأمريكي المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص، ستيف ويتكوف.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن أي ضربة جديدة على إيران ستكون لها عواقب وخيمة على المنطقة وروسيا، وإن الهجمات السابقة التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل خلقت خطراً حقيقياً لوقوع حادث نووي.

وأضاف لافروف رداً على سؤال حول العواقب المحتملة لضربة جديدة على روسيا والمنطقة: "العواقب وخيمة. لقد سبق أن شُنّت ضربات على إيران، استهدفت منشآت نووية تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وبحسب ما نعرفه، كانت هناك مخاطر حقيقية لوقوع حادث نووي. والآن، استناداً إلى المعلومات الواردة من زملائنا الإيرانيين، فإن الوضع طبيعي إلى حد كبير، لكن الضربات على المنشآت النووية أجبرت الإيرانيين على التفكير في الحماية المادية للمواد النووية، التي أكرر أنها تحت سيطرة الوكالة ولا يجوز المساس بها".

وأعرب الوزير عن أسفه لأن إسرائيل والولايات المتحدة مضتا قدماً في الضربة، وأنهما، إلى جانب خلق مخاطر مادية، قوضتا سلطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، التي لطالما أكدت إيران على التزامها الملزم بها.

ووصف عراقجي المحادثات بأنها "بناءة" و"جادة". وأوضح أن الطرفين تمكنا من وضع مبادئ أساسية سيعملان بموجبها على التوصل إلى اتفاق لاحق. في الوقت الحالي، ستعود الوفود الإيرانية والأمريكية إلى عواصمها للعمل على نصوص اتفاق محتمل، ثم سيتبادل الطرفان النصوص ثم يحددان موعد الجولة الثالثة من المفاوضات.
لافروف: ليس لروسيا شكوك برغبة إيران الصادقة في تسوية القضية النووية
19:45 GMT 18.02.2026
أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن روسيا على اتصال وثيق بالقيادة الإيرانية، وأن موسكو لا تشك في رغبة طهران في حل الأزمة النووية بما يتوافق مع معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وقال في مقابلة مع قناة "العربية": "نحن على اتصال وثيق بالممثلين الإيرانيين. فالمستشار الأعلى للمرشد الأعلى، علي لاريجاني، ووزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، على تواصل دائم معنا. وليس لدينا ما يدعو للشك في أن إيران ترغب بصدق في حل هذه القضية على أساس احترام معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية".
وعُقدت مفاوضات بين إيران والولايات المتحدة بشأن الملف النووي الإيراني، أمس الثلاثاء، في مقر البعثة الدبلوماسية العمانية بجنيف. وترأس الوفد الإيراني عباس عراقجي، بينما ترأس الوفد الأمريكي المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص، ستيف ويتكوف.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن أي ضربة جديدة على إيران ستكون لها عواقب وخيمة على المنطقة وروسيا، وإن الهجمات السابقة التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل خلقت خطراً حقيقياً لوقوع حادث نووي.
وأضاف لافروف رداً على سؤال حول العواقب المحتملة لضربة جديدة على روسيا والمنطقة: "العواقب وخيمة. لقد سبق أن شُنّت ضربات على إيران، استهدفت منشآت نووية تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وبحسب ما نعرفه، كانت هناك مخاطر حقيقية لوقوع حادث نووي. والآن، استناداً إلى المعلومات الواردة من زملائنا الإيرانيين، فإن الوضع طبيعي إلى حد كبير، لكن الضربات على المنشآت النووية أجبرت الإيرانيين على التفكير في الحماية المادية للمواد النووية، التي أكرر أنها تحت سيطرة الوكالة ولا يجوز المساس بها".
وأعرب الوزير عن أسفه لأن إسرائيل والولايات المتحدة مضتا قدماً في الضربة، وأنهما، إلى جانب خلق مخاطر مادية، قوضتا سلطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، التي لطالما أكدت إيران على التزامها الملزم بها.
ووصف عراقجي المحادثات بأنها "بناءة" و"جادة". وأوضح أن الطرفين تمكنا من وضع مبادئ أساسية سيعملان بموجبها على التوصل إلى اتفاق لاحق. في الوقت الحالي، ستعود الوفود الإيرانية والأمريكية إلى عواصمها للعمل على نصوص اتفاق محتمل، ثم سيتبادل الطرفان النصوص ثم يحددان موعد الجولة الثالثة من المفاوضات.