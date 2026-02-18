متخصص في الشأن الإيراني: مفاوضات واشنطن وطهران قد تكون مضيعة للوقت تمهيدا لمواجهة عسكرية

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
جوتيريش يؤكد خلال القمة الافريقية أنه لا مبرر لغياب مقاعد أفريقية دائمة في مجلس الأمن
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
من الملعب
سقوط برشلونة في الكأس والضغط يزداد على آرسنال وجدلية التحكيم في إيطاليا
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:03 GMT
20 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
13:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
17:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: دول العالم العربي والإسلامي تفقد الثقة بحلفائها الغربيين بسبب إسرائيل
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء إعلان إسرائيل عن مهلة لحماس لتسليم سلاحها ؟!
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
10:03 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء إعلان إسرائيل عن مهلة لحماس لتسليم سلاحها ؟!
14:03 GMT
29 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
14:33 GMT
27 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
15:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
15:30 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:46 GMT
17 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
17:30 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
وزير الخارجية الليبي السابق: الانقسام في ليبيا ينعكس سلبا على الأوضاع السياسة و الاقتصادية و الاجتماعية
19:00 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
متخصص في الشأن الإيراني: مفاوضات واشنطن وطهران قد تكون مضيعة للوقت تمهيدا لمواجهة عسكرية
سبوتنيك عربي
تحدث الباحث المتخصص في الشأن الإيراني الدكتور خالد الحاج، من بيروت، عن جولة المفاوضات غير المباشرة في جنيف بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية بشان برنامج... 18.02.2026
2026-02-18T12:10+0000
2026-02-18T12:10+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/10/1096827468_0:143:3133:1905_1920x0_80_0_0_c8c2b6ab55d0620a0291680cf3f5998f.jpg
واعتبر الحاج، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "هذه المفاوضات حتى اللحظة، قد تكون مضيعة للوقت تمهيدًا لمواجهة عسكرية".وأوضح ضيف "سبوتنيك" أن "الإيرانيين يفضلون الحلول الدبلوماسية وعدم الذهاب إلى الخيار العسكري، في حين تفضّل الولايات المتحدة التوصل إلى نتائج عملية وفق الشروط التي تطرحها، والمرتبطة بملفات تتجاوز الموضوع النووي، كملف الصواريخ والأذرع الإقليمية وغيرها من القضايا وهو ما يزيد المشهد تعقيدا".
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم

متخصص في الشأن الإيراني: مفاوضات واشنطن وطهران قد تكون مضيعة للوقت تمهيدا لمواجهة عسكرية

12:10 GMT 18.02.2026
© AP Photo / Carlos Barriaالعلم الإيراني بجانب علم الولايات المتحدة الأمريكية خلال المحادثات حول الاتفاق النووي مع إيران في مركز فيينا الدولي في فيينا، النمسا 2015
العلم الإيراني بجانب علم الولايات المتحدة الأمريكية خلال المحادثات حول الاتفاق النووي مع إيران في مركز فيينا الدولي في فيينا، النمسا 2015 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2026
© AP Photo / Carlos Barria
تابعنا عبر
حصري
تحدث الباحث المتخصص في الشأن الإيراني الدكتور خالد الحاج، من بيروت، عن جولة المفاوضات غير المباشرة في جنيف بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية بشان برنامج إيران النووي، مشيرًا إلى "تفاؤل إيجابي حذر في ظل أكثر من 200 عملية نقل عسكرية ثقيلة نفذتها القوات الأميركية باتجاه الشرق الأوسط والدول المحيطة بإيران".
واعتبر الحاج، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "هذه المفاوضات حتى اللحظة، قد تكون مضيعة للوقت تمهيدًا لمواجهة عسكرية".

ورأى أن "الجانب الإيراني منفتح إلى حد كبير على تقديم تنازلات جوهرية تتعلق بتخصيب اليورانيوم والملف النووي عمومًا، انطلاقًا من حصر المفاوضات بالملف النووي، ومنع الولايات المتحدة من التطرق إلى ملفات أخرى وجرها إلى اتفاق".

البرلمان الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2026
نائب إيراني: طهران وواشنطن لن تتوصلا إلى اتفاق
11:48 GMT

واعتبر الحاج أن "الطرفين الإيراني والأميركي يحاولان الاستفادة من عامل الوقت خلال المفاوضات بهدف تحسين أوضاعهما العسكرية، من خلال ربط المسار التفاوضي بالمسار العسكري، في ظل ما نشهده من سعي إيران إلى تعزيز قدراتها الدفاعية، مع وصول كميات كبيرة من الطائرات من دول صديقة إلى طهران، وفي المقابل إرسال الولايات المتحدة أعدادًا كبيرة من الطائرات الحربية والصواريخ إلى الشرق الأوسط".

وأوضح ضيف "سبوتنيك" أن "الإيرانيين يفضلون الحلول الدبلوماسية وعدم الذهاب إلى الخيار العسكري، في حين تفضّل الولايات المتحدة التوصل إلى نتائج عملية وفق الشروط التي تطرحها، والمرتبطة بملفات تتجاوز الموضوع النووي، كملف الصواريخ والأذرع الإقليمية وغيرها من القضايا وهو ما يزيد المشهد تعقيدا".
