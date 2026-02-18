https://sarabic.ae/20260218/نائب-إيراني-طهران-وواشنطن-لن-تتوصلا-إلى-اتفاق-1110488527.html

نائب إيراني: طهران وواشنطن لن تتوصلا إلى اتفاق

نائب إيراني: طهران وواشنطن لن تتوصلا إلى اتفاق

أكد محمد سراج، عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والنائب عن طهران في البرلمان الإيراني، أن بلاده والولايات المتحدة الأمريكية، "لن تتوصلا إلى اتفاق"، معتبرًا أن... 18.02.2026

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

الاتفاق النووي الإيراني

وأوضح سراج، في تصريحات لموقع "ديده بان إيران"، أن "فريق التفاوض لا يملك صلاحية التنازل عن حقوق ومصالح الشعب الإيراني"، مشددًا على أن "إيران ليست في حاجة إلى التفاوض، بينما تسعى الولايات المتحدة إلى تحقيق أهداف محددة من خلال هذه المحادثات".وبيّن أن "أهداف واشنطن من التفاوض تختلف باختلاف المرحلة"، مضيفًا أن الولايات المتحدة في الجولة الحالية تبدو كـ"قطة محاصرة" تحاول عبر المفاوضات إيجاد مخرج لتفادي الأضرار، وفق تعبيره.وأشار عضو لجنة الشؤون الاجتماعية في البرلمان الإيراني إلى أن "واشنطن ترغب في الانسحاب من المنطقة، لكنها تحتاج إلى غطاء تفاوضي لتبرير ذلك، خاصة بعد حشدها العسكري، بما في ذلك إرسال حاملات طائرات لإظهار الجاهزية القتالية، دون القدرة على تنفيذ ضربة أو التراجع بلا مبرر".وأضاف أن "أي انسحاب أمريكي سيضع واشنطن في موقف حرج"، محذرًا من أن "اندلاع حرب سيجعل القواعد الأمريكية في المنطقة أهدافًا مشروعة لإيران".وأشار النائب الإيراني إلى أن "واشنطن باتت في وضع معقد، وتحاول من خلال المفاوضات إظهار أنها نقلت حاملات طائرات إلى الشرق الأوسط وأن طهران قبلت الجلوس إلى طاولة الحوار".وأضاف أن "طهران حددت شروطها بالكامل، وتم الاتفاق على أن تُجرى المفاوضات في سلطنة عمان بشكل غير مباشر عبر وزير الخارجية العماني، دون مشاركة وزراء خارجية دول أخرى".وأعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أمس الثلاثاء، أن الجولة الثانية من المفاوضات مع الوفد الأمريكي في السفارة العمانية بجنيف، شهدت تقدمًا ملموسًا مقارنة بالجولة الأولى.وأشار إلى أن الطرفين توصلا إلى مجموعة من "المبادئ التوجيهية"، التي ستشكل "أساسًا للعمل نحو اتفاق محتمل"، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.وأوضح عراقجي أن "هناك تفاهما على المبادئ الرئيسية"، لكنه أكد أن "بعض الملفات ما تزال بحاجة إلى مزيد من العمل والمتابعة"، كما أكد أن الطرفين سيعدّان نسختين من وثيقة الاتفاق المحتملة لتبادلها ومراجعتها بين الجانبين.ووصف عراقجي أجواء الحوار بـ"البنّاءة"، مشيرًا إلى "جدية النقاش ومتانة الطرح خلال المباحثات".واختتمت أمس الثلاثاء، الجولة الثانية من المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا، في جنيف، بعد نحو ثلاث ساعات ونصف من المفاوضات الدبلوماسية المكثفة.وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، بأنه سيشارك بشكل غير مباشر في المفاوضات مع إيران، التي عقدت في جنيف.وعقدت الجولة السابقة من المفاوضات، في السادس من فبراير/ شباط الجاري، بوساطة عمانية في العاصمة مسقط، ممثلة أول لقاء بعد توقف دام أشهرا عدة في مفاوضات الجانبين نتج عنها دخول النزاع الإيراني الإسرائيلي مرحلته العلنية في يونيو/ حزيران 2025، والذي انضمت إليه الولايات المتحدة.ومع ذلك، شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، على أن بلاده "تتمسك بحقها في تخصيب اليورانيوم حتى لو أدى ذلك إلى الحرب"، وفق تعبيره.

