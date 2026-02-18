نائب إيراني: طهران وواشنطن لن تتوصلا إلى اتفاق

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
جوتيريش يؤكد خلال القمة الافريقية أنه لا مبرر لغياب مقاعد أفريقية دائمة في مجلس الأمن
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
من الملعب
سقوط برشلونة في الكأس والضغط يزداد على آرسنال وجدلية التحكيم في إيطاليا
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:03 GMT
20 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
13:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
17:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: دول العالم العربي والإسلامي تفقد الثقة بحلفائها الغربيين بسبب إسرائيل
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء إعلان إسرائيل عن مهلة لحماس لتسليم سلاحها ؟!
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
10:03 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
17:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260218/نائب-إيراني-طهران-وواشنطن-لن-تتوصلا-إلى-اتفاق-1110488527.html
نائب إيراني: طهران وواشنطن لن تتوصلا إلى اتفاق
نائب إيراني: طهران وواشنطن لن تتوصلا إلى اتفاق
سبوتنيك عربي
أكد محمد سراج، عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والنائب عن طهران في البرلمان الإيراني، أن بلاده والولايات المتحدة الأمريكية، "لن تتوصلا إلى اتفاق"، معتبرًا أن... 18.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-18T11:48+0000
2026-02-18T11:48+0000
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
الاتفاق النووي الإيراني
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/13/1091898304_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a03d8ba834097ade1d88cfb59a37d9f4.jpg
وأوضح سراج، في تصريحات لموقع "ديده بان إيران"، أن "فريق التفاوض لا يملك صلاحية التنازل عن حقوق ومصالح الشعب الإيراني"، مشددًا على أن "إيران ليست في حاجة إلى التفاوض، بينما تسعى الولايات المتحدة إلى تحقيق أهداف محددة من خلال هذه المحادثات".وبيّن أن "أهداف واشنطن من التفاوض تختلف باختلاف المرحلة"، مضيفًا أن الولايات المتحدة في الجولة الحالية تبدو كـ"قطة محاصرة" تحاول عبر المفاوضات إيجاد مخرج لتفادي الأضرار، وفق تعبيره.وأشار عضو لجنة الشؤون الاجتماعية في البرلمان الإيراني إلى أن "واشنطن ترغب في الانسحاب من المنطقة، لكنها تحتاج إلى غطاء تفاوضي لتبرير ذلك، خاصة بعد حشدها العسكري، بما في ذلك إرسال حاملات طائرات لإظهار الجاهزية القتالية، دون القدرة على تنفيذ ضربة أو التراجع بلا مبرر".وأضاف أن "أي انسحاب أمريكي سيضع واشنطن في موقف حرج"، محذرًا من أن "اندلاع حرب سيجعل القواعد الأمريكية في المنطقة أهدافًا مشروعة لإيران".وأشار النائب الإيراني إلى أن "واشنطن باتت في وضع معقد، وتحاول من خلال المفاوضات إظهار أنها نقلت حاملات طائرات إلى الشرق الأوسط وأن طهران قبلت الجلوس إلى طاولة الحوار".وأضاف أن "طهران حددت شروطها بالكامل، وتم الاتفاق على أن تُجرى المفاوضات في سلطنة عمان بشكل غير مباشر عبر وزير الخارجية العماني، دون مشاركة وزراء خارجية دول أخرى".وأعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أمس الثلاثاء، أن الجولة الثانية من المفاوضات مع الوفد الأمريكي في السفارة العمانية بجنيف، شهدت تقدمًا ملموسًا مقارنة بالجولة الأولى.وأشار إلى أن الطرفين توصلا إلى مجموعة من "المبادئ التوجيهية"، التي ستشكل "أساسًا للعمل نحو اتفاق محتمل"، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.وأوضح عراقجي أن "هناك تفاهما على المبادئ الرئيسية"، لكنه أكد أن "بعض الملفات ما تزال بحاجة إلى مزيد من العمل والمتابعة"، كما أكد أن الطرفين سيعدّان نسختين من وثيقة الاتفاق المحتملة لتبادلها ومراجعتها بين الجانبين.ووصف عراقجي أجواء الحوار بـ"البنّاءة"، مشيرًا إلى "جدية النقاش ومتانة الطرح خلال المباحثات".واختتمت أمس الثلاثاء، الجولة الثانية من المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا، في جنيف، بعد نحو ثلاث ساعات ونصف من المفاوضات الدبلوماسية المكثفة.وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، بأنه سيشارك بشكل غير مباشر في المفاوضات مع إيران، التي عقدت في جنيف.وعقدت الجولة السابقة من المفاوضات، في السادس من فبراير/ شباط الجاري، بوساطة عمانية في العاصمة مسقط، ممثلة أول لقاء بعد توقف دام أشهرا عدة في مفاوضات الجانبين نتج عنها دخول النزاع الإيراني الإسرائيلي مرحلته العلنية في يونيو/ حزيران 2025، والذي انضمت إليه الولايات المتحدة.ومع ذلك، شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، على أن بلاده "تتمسك بحقها في تخصيب اليورانيوم حتى لو أدى ذلك إلى الحرب"، وفق تعبيره.
https://sarabic.ae/20260218/فانس-إيران-لم-تبد-استعدادا-للإقرار-بـخطوط-ترامب-الحمراء-1110473945.html
https://sarabic.ae/20260218/موسكو-مستعدون-لقبول-فائض-اليورانيوم-المخصب-من-إيران-1110481328.html
https://sarabic.ae/20260218/روسيا-وإيران-توقعان-اتفاقا-لإنشاء-الجزء-الأخير-من-خط-رشت-أستارا-للسكك-الحديدية-1110484980.html
https://sarabic.ae/20260218/أردوغان-نؤيد-حل-الأزمة-بين-الولايات-المتحدة-وإيران-بالحوار-1110483810.html
https://sarabic.ae/20260217/باحث-في-الشأن-الإيراني-إيران-تفاوض-وهي-على-دراية-بما-تريد-أمريكا-بشكل-كامل-1110456406.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/13/1091898304_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_74af24bf6e97a57c15517f3e2ec3b856.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الاتفاق النووي الإيراني, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الاتفاق النووي الإيراني, أخبار العالم الآن, العالم

نائب إيراني: طهران وواشنطن لن تتوصلا إلى اتفاق

11:48 GMT 18.02.2026
© AP Photo / Vahid Salemiالبرلمان الإيراني
البرلمان الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
تابعنا عبر
أكد محمد سراج، عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والنائب عن طهران في البرلمان الإيراني، أن بلاده والولايات المتحدة الأمريكية، "لن تتوصلا إلى اتفاق"، معتبرًا أن "واشنطن لن تتراجع عن مواقفها، في حين أن الجمهورية الإسلامية لن تتجاوز خطوطها الحمراء".
وأوضح سراج، في تصريحات لموقع "ديده بان إيران"، أن "فريق التفاوض لا يملك صلاحية التنازل عن حقوق ومصالح الشعب الإيراني"، مشددًا على أن "إيران ليست في حاجة إلى التفاوض، بينما تسعى الولايات المتحدة إلى تحقيق أهداف محددة من خلال هذه المحادثات".
وبيّن أن "أهداف واشنطن من التفاوض تختلف باختلاف المرحلة"، مضيفًا أن الولايات المتحدة في الجولة الحالية تبدو كـ"قطة محاصرة" تحاول عبر المفاوضات إيجاد مخرج لتفادي الأضرار، وفق تعبيره.
نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2026
فانس: إيران لم تبد استعدادا للإقرار بـ"خطوط ترامب الحمراء"
06:32 GMT
وأشار عضو لجنة الشؤون الاجتماعية في البرلمان الإيراني إلى أن "واشنطن ترغب في الانسحاب من المنطقة، لكنها تحتاج إلى غطاء تفاوضي لتبرير ذلك، خاصة بعد حشدها العسكري، بما في ذلك إرسال حاملات طائرات لإظهار الجاهزية القتالية، دون القدرة على تنفيذ ضربة أو التراجع بلا مبرر".
وأكد سراج أن "إيران هي من تحدد شروط التفاوض، وليس الولايات المتحدة"، لافتًا إلى أن "الضربات الأمريكية الأخيرة لم تُرهب الإيرانيين، وأن الشعب والقيادة والقوات المسلحة لا تخشى التهديدات".
وأضاف أن "أي انسحاب أمريكي سيضع واشنطن في موقف حرج"، محذرًا من أن "اندلاع حرب سيجعل القواعد الأمريكية في المنطقة أهدافًا مشروعة لإيران".
منشأة لتخصيب اليورانيوم بمجمع نطنز النووي في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2026
موسكو: مستعدون لقبول فائض اليورانيوم المخصب من إيران
10:01 GMT
وأشار النائب الإيراني إلى أن "واشنطن باتت في وضع معقد، وتحاول من خلال المفاوضات إظهار أنها نقلت حاملات طائرات إلى الشرق الأوسط وأن طهران قبلت الجلوس إلى طاولة الحوار".

وأوضح سراج أن "قبول إيران بالتفاوض جاء أيضًا استجابة لطلبات بعض الدول الإقليمية، التي نقلت رسائل أمريكية أو دعت إلى الحوار لتجنب التصعيد العسكري".

وأضاف أن "طهران حددت شروطها بالكامل، وتم الاتفاق على أن تُجرى المفاوضات في سلطنة عمان بشكل غير مباشر عبر وزير الخارجية العماني، دون مشاركة وزراء خارجية دول أخرى".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان، خلال توقيع اتفاقية جديدة للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2026
روسيا وإيران توقعان اتفاقا لإنشاء الجزء الأخير من خط "رشت-أستارا" للسكك الحديدية
11:13 GMT
وأعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أمس الثلاثاء، أن الجولة الثانية من المفاوضات مع الوفد الأمريكي في السفارة العمانية بجنيف، شهدت تقدمًا ملموسًا مقارنة بالجولة الأولى.
وأضاف عراقجي، في تصريحات للتلفزيون الإيراني، أن "المناقشات كانت جادة وسادت أجواء إيجابية، مع طرح العديد من الأفكار ومناقشتها بعمق".
وأشار إلى أن الطرفين توصلا إلى مجموعة من "المبادئ التوجيهية"، التي ستشكل "أساسًا للعمل نحو اتفاق محتمل"، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.
وأوضح عراقجي أن "هناك تفاهما على المبادئ الرئيسية"، لكنه أكد أن "بعض الملفات ما تزال بحاجة إلى مزيد من العمل والمتابعة"، كما أكد أن الطرفين سيعدّان نسختين من وثيقة الاتفاق المحتملة لتبادلها ومراجعتها بين الجانبين.
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2026
أردوغان: نؤيد حل الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران بالحوار
10:29 GMT
ووصف عراقجي أجواء الحوار بـ"البنّاءة"، مشيرًا إلى "جدية النقاش ومتانة الطرح خلال المباحثات".
واختتمت أمس الثلاثاء، الجولة الثانية من المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا، في جنيف، بعد نحو ثلاث ساعات ونصف من المفاوضات الدبلوماسية المكثفة.
وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، بأنه سيشارك بشكل غير مباشر في المفاوضات مع إيران، التي عقدت في جنيف.
وقال ترامب في تصريحات صحفية: "سأشارك في تلك المفاوضات (مع إيران) بشكل غير مباشر"، مضيفًا أن المفاوضات "ستكون مهمة للغاية، وسنرى ما يمكن أن يحدث".
صور لوصول وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى العاصمة اللبانية بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2026
باحث في الشأن الإيراني: إيران تفاوض وهي على دراية بما تريد أمريكا بشكل كامل
أمس, 13:09 GMT
وعقدت الجولة السابقة من المفاوضات، في السادس من فبراير/ شباط الجاري، بوساطة عمانية في العاصمة مسقط، ممثلة أول لقاء بعد توقف دام أشهرا عدة في مفاوضات الجانبين نتج عنها دخول النزاع الإيراني الإسرائيلي مرحلته العلنية في يونيو/ حزيران 2025، والذي انضمت إليه الولايات المتحدة.
ومع ذلك، شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، على أن بلاده "تتمسك بحقها في تخصيب اليورانيوم حتى لو أدى ذلك إلى الحرب"، وفق تعبيره.
