أردوغان: نؤيد حل الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران بالحوار

عربي
ميدينسكي: مفاوضات جنيف لم تكن سهلة لكنها اتسمت بالطابع العملي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
جوتيريش يؤكد خلال القمة الافريقية أنه لا مبرر لغياب مقاعد أفريقية دائمة في مجلس الأمن
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
من الملعب
سقوط برشلونة في الكأس والضغط يزداد على آرسنال وجدلية التحكيم في إيطاليا
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:03 GMT
20 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
13:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
17:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: دول العالم العربي والإسلامي تفقد الثقة بحلفائها الغربيين بسبب إسرائيل
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء إعلان إسرائيل عن مهلة لحماس لتسليم سلاحها ؟!
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
10:03 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
17:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260218/أردوغان-نؤيد-حل-الأزمة-بين-الولايات-المتحدة-وإيران-بالحوار-1110483810.html
أردوغان: نؤيد حل الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران بالحوار
أردوغان: نؤيد حل الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران بالحوار
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده تسعى لرؤية حل للأزمة بين واشنطن وطهران من خلال الحوار، مشيرًا إلى أن أي حرب تستهدف إيران لن تخدم مصالح أي طرف. 18.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-18T10:29+0000
2026-02-18T10:29+0000
أخبار تركيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إيران
إيران
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/02/1108844986_0:33:1616:942_1920x0_80_0_0_83f89244b94605146ac0bcf1334cab65.jpg
وقال أردوغان، في تصريحات متلفزة اليوم الأربعاء، إن "تركيا ترغب في رؤية حل للأزمة بين الولايات المتحدة وإيران عن طريق الحوار، وأنقرة على تواصل مع الطرفين.. وأي حرب تستهدف إيران لن تصب في مصلحة أي جهة". وفي وقت سابق، ذكرت "صحيفة وول ستريت جورنال"، نقلاً عن مصادر دبلوماسية أمريكية وإيرانية وإقليمية، أن إيران أبدت استعدادها لإرسال بعض مخزونها من اليورانيوم العالي التخصيب إلى طرف ثالث، مثل روسيا. ويُعتقد أن معظم هذه المخزونات مدفونة حاليًا تحت أنقاض المنشآت النووية، التي ضربتها الولايات المتحدة وإسرائيل في يونيو/ حزيران من العام الماضي، وفقا للصحيفة.وعُقدت في العاصمة العمانية مسقط يوم 6 شباط/فبراير الجاري، محادثات بين وفدي الولايات المتحدة وإيران حول البرنامج النووي الإيراني، وأشار ترامب إلى أنها سارت بشكل جيّد وستتواصل.ومع ذلك، شدّد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على أن الجمهورية الإسلامية تتمسك بحقها في تخصيب اليورانيوم حتى لو أدى ذلك إلى الحرب.
https://sarabic.ae/20260218/موسكو-مستعدون-لقبول-فائض-اليورانيوم-المخصب-من-إيران-1110481328.html
https://sarabic.ae/20260218/فانس-إيران-لم-تبد-استعدادا-للإقرار-بـخطوط-ترامب-الحمراء-1110473945.html
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إيران
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/02/1108844986_0:0:1436:1077_1920x0_80_0_0_e8dc0f7f6d3fc5d185d07c46a2faa3b2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار تركيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إيران, إيران, أخبار العالم الآن
أخبار تركيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إيران, إيران, أخبار العالم الآن

أردوغان: نؤيد حل الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران بالحوار

10:29 GMT 18.02.2026
© AP Photo / Jerome Delayالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2026
© AP Photo / Jerome Delay
تابعنا عبر
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده تسعى لرؤية حل للأزمة بين واشنطن وطهران من خلال الحوار، مشيرًا إلى أن أي حرب تستهدف إيران لن تخدم مصالح أي طرف.
وقال أردوغان، في تصريحات متلفزة اليوم الأربعاء، إن "تركيا ترغب في رؤية حل للأزمة بين الولايات المتحدة وإيران عن طريق الحوار، وأنقرة على تواصل مع الطرفين.. وأي حرب تستهدف إيران لن تصب في مصلحة أي جهة".
منشأة لتخصيب اليورانيوم بمجمع نطنز النووي في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2026
موسكو: مستعدون لقبول فائض اليورانيوم المخصب من إيران
10:01 GMT

وأضاف أن "تركيا تعارض التدخل العسكري في إيران، وستواصل التأكيد أن التصعيد العسكري سيزيد من حالة عدم الاستقرار في المنطقة".

وفي وقت سابق، ذكرت "صحيفة وول ستريت جورنال"، نقلاً عن مصادر دبلوماسية أمريكية وإيرانية وإقليمية، أن إيران أبدت استعدادها لإرسال بعض مخزونها من اليورانيوم العالي التخصيب إلى طرف ثالث، مثل روسيا.
نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2026
فانس: إيران لم تبد استعدادا للإقرار بـ"خطوط ترامب الحمراء"
06:32 GMT
ويُعتقد أن معظم هذه المخزونات مدفونة حاليًا تحت أنقاض المنشآت النووية، التي ضربتها الولايات المتحدة وإسرائيل في يونيو/ حزيران من العام الماضي، وفقا للصحيفة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد صرّح سابقًا، بأن "أسطولًا ضخمًا" يتجه نحو إيران، معربًا عن أمله في أن توافق طهران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات وإبرام "اتفاق عادل ومنصف" يقضي بالتخلي الكامل عن الأسلحة النووية.

وعُقدت في العاصمة العمانية مسقط يوم 6 شباط/فبراير الجاري، محادثات بين وفدي الولايات المتحدة وإيران حول البرنامج النووي الإيراني، وأشار ترامب إلى أنها سارت بشكل جيّد وستتواصل.
ومع ذلك، شدّد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على أن الجمهورية الإسلامية تتمسك بحقها في تخصيب اليورانيوم حتى لو أدى ذلك إلى الحرب.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала