إعلام: مناقشة منطقة منزوعة السلاح في شرق أوكرانيا بمفاوضات جنيف
إعلام: مناقشة منطقة منزوعة السلاح في شرق أوكرانيا بمفاوضات جنيف
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس، بأن فكرة إنشاء منطقة منزوعة السلاح في شرق أوكرانيا نوقشت خلال مفاوضات تسوية النزاع الأوكراني في جنيف. 19.02.2026, سبوتنيك عربي
وبحسب تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز"، نقلاً عن مصادرها، بحث المشاركون أيضًا إنشاء منطقة تجارة حرة ضمن المنطقة المنزوعة السلاح.ومع ذلك، تبقى مسائل انسحاب القوات من خط الجبهة وإدارة هذه المنطقة المحتملة حجر عثرة. ووفقًا للصحيفة، تصر أوكرانيا على نشر قوة حفظ سلام دولية في المنطقة، بحسب التقرير.وجرت المفاوضات في جنيف يومي 17 و18 فبراير/شباط. وترأس الوفد الروسي في المفاوضات مساعد الرئيس الروسي فلاديمير ميدينسكي.وفي ختام اليوم الثاني من المحادثات، أشار إلى أن النقاشات "كانت صعبة، لكنها مهنية"، كما أعلن ميدينسكي عن عقد لقاء جديد في المستقبل القريب.
الأخبار
