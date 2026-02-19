بوتين يجري محادثات مع رئيس مدغشقر للمرحلة الانتقالية في موسكو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
10:03 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء إعلان إسرائيل عن مهلة لحماس لتسليم سلاحها ؟!
14:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
14:33 GMT
27 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
15:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
15:30 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:46 GMT
17 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
17:30 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: إسرائيل اتخذت قرارا بالسيطرة الكاملة على الأرض الفلسطينية
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
وزير الخارجية الليبي السابق: الانقسام في ليبيا ينعكس سلبا على الأوضاع السياسة و الاقتصادية و الاجتماعية
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
وزير الخارجية الليبي السابق: الانقسام في ليبيا ينعكس سلبا على الأوضاع السياسة و الاقتصادية و الاجتماعية
09:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
09:53 GMT
7 د
نبض افريقيا
حمدوك يقول إنه لا حل في السودان سوى بالحكم المدني ويتهم الإخوان بتقويض جهود السلام
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
14:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
15:00 GMT
39 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
15:40 GMT
20 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
16:00 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:30 GMT
24 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:54 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
17:03 GMT
46 د
طرائف سبوتنيك
حاضن الباندا المحظوظ... وظيفة احتضان دببة الباندا مقابل 32 ألف دولار
17:49 GMT
11 د
حصاد الأسبوع
لماذا الإعلام يسرب فكرة إنشاء منطقة منزوعة السلاح في شرق أوكرانيا؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
على وقع أزمة سياسية.. رئيس الحكومة العراقية يدعو للعمل برؤية موحدة لاستكمال الاستحقاقات الدستورية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
بوتين يجري محادثات مع رئيس مدغشقر للمرحلة الانتقالية في موسكو
بوتين يجري محادثات مع رئيس مدغشقر للمرحلة الانتقالية في موسكو
بوتين يجري محادثات مع رئيس مدغشقر للمرحلة الانتقالية في موسكو

13:22 GMT 19.02.2026 (تم التحديث: 14:04 GMT 19.02.2026)
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن مدغشقر تُعدّ واحدة من أهم شركاء روسيا في أفريقيا.
وأردف بوتين خلال اجتماع مع الرئيس مايكل راندريانيرينا، اليوم الخميس، في العاصمة الروسية موسكو: "تتخذ حكومة مدغشقر خطوات تهدف إلى تحسين الوضع في البلاد"، مؤكدا "أن روسيا مستعدة لتطوير العلاقات الإنسانية مع مدغشقر".

وتابع الرئيس الروسي: "إن روسيا ومدغشقر لديهما العديد من المجالات المثيرة للاهتمام للتعاون"، معربا عن تعازيه لرئيس مدغشقر في أعقاب الأعاصير التي أدت إلى خسائر في الأرواح.

بدوره قال الرئيس مايكل راندريانيرينا: "تعتزم مدغشقر تطوير العلاقات مع روسيا في جميع المجالات بما في ذلك في القطاعات الاجتماعية والصحية والعسكرية وقطاع الطاقة".
وتابع راندريانيرينا: "بلادنا مستعدة للانتقال إلى مرحلة جديدة من التعاون مع روسيا وإقامة شراكة تنموية".
وأعرب الرئيس راندريانيرينا عن شكره للرئيس بوتين على دعوته لزيارة روسيا، مضيفا: "بلدكم عظيم ونأمل في أن تساعدوننا في مواجهة آثار الأعاصير".
رئيس مدغشقر يعلن حل الحكومة وسط احتجاجات تعم البلاد - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2025
بعد عزل الرئيس... الجيش يعلن توليه مسؤولية البلاد في مدغشقر
14 أكتوبر 2025, 14:40 GMT
وأكدت الخدمة الصحفية للكرملين أن روسيا ومدغشقر ملتزمتان بمواصلة تعزيز الحوار السياسي البناء وتوسيع التنسيق داخل الأمم المتحدة.

أكدت الخدمة الصحفية للرئاسة الروسية في بيان صحفي بشأن المحادثات مع راندريانيرينا: "تدعم مدغشقر عملية إنشاء نظام عالمي متعدد الأقطاب وبناء نظام متوازن للعلاقات الدولية. ونحن ملتزمون بمواصلة تعزيز الحوار السياسي البناء وتوسيع التنسيق داخل الأمم المتحدة وغيرها من المحافل المتعددة الأطراف".

ووصل الرئيس راندريانيرينا إلى موسكو على رأس وفد مدغشقر، في زيارة هي الأولى له إلى روسيا.
قوات الجيش الروسي والقوات المسلحة التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية في ضواحي ماريوبول، أوكرانيا 1 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
مظاهرة في مدغشقر تأييدا لروسيا
11 مارس 2022, 23:43 GMT
شهدت مدغشقر تغييراً في السلطة الخريف الماضي. ففي أواخر سبتمبر/ أيلول، اندلعت احتجاجات جماهيرية في البلاد بسبب انقطاع المياه والكهرباء، مما أسفر عن عشرات القتلى. وفي خضم هذه الاحتجاجات، فرّ رئيس مدغشقر، أندري راجولينا، من البلاد، وأُعلن العقيد ميكائيل راندريانيرينا رئيساً للدولة.
وكان مجلس النواب في مدغشقر، صوت في 14 أكتوبر/تشرين الاول، على عزل راجولينا. وفي وقت لاحق، سحبت السلطات منه الجنسية المدغشقرية لحصوله على جواز سفر فرنسي.
أدى العقيد راندريانيرا، الذي تولى قيادة مدغشقر بعد استيلاء الجيش على السلطة، اليمين الدستورية رئيساً للجمهورية خلال الفترة الانتقالية في منتصف أكتوبر. وفي نهاية أكتوبر، تم الإعلان عن الحكومة الجديدة لمدغشقر.
