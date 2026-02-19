https://sarabic.ae/20260219/خبيرة-وجود-النساء-في-غرف-تصميم-الذكاء-الاصطناعي-ضرورة-وليس-رفاهية-1110529951.html
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
سبوتنيك عربي
نناقش في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة"، عبر أثير إذاعة "سبوتنيك عربي": عندما تكون النساء والفتيات جزءا من الثورة التكنولوجية. 19.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-19T11:29+0000
2026-02-19T11:29+0000
2026-02-19T11:29+0000
راديو
صدى الحياة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/13/1110529748_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_2af9142148933a980a4074dd122e07d2.png
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
سبوتنيك عربي
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
يركز موضوع "اليوم الدولي للمرأة والفتاة في ميدان العلوم" لعام 2026، على تعزيز التآزر بين الذكاء الاصطناعي والعلوم وبناء مستقبل جامع للنساء والفتيات. "النساء والفتيات لسن مجرد مشاركات في العلوم العالمية، بل هن صانعات مستقبل البشرية"، وموضوع اليوم يجسد الوعد الاستثنائي للعصر التكنولوجي، والواجب المشترك في ضمان تقدم عادل وشامل.في هذا الصدد، قالت الخبيرة في أمن المعلومات والذكاء الاصطناعي المهندسة بيان أبزاخ:وأضافت أبزاخ في حديثها لبرنامجنا:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
محمد الكشك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/10/1099606518_0:0:1024:1025_100x100_80_0_0_207c2f571b04b76e0e7ab57f22de88ae.jpg
محمد الكشك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/10/1099606518_0:0:1024:1025_100x100_80_0_0_207c2f571b04b76e0e7ab57f22de88ae.jpg
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/13/1110529748_184:0:1117:700_1920x0_80_0_0_23fe68557070171282c8a76586c077ba.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
محمد الكشك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/10/1099606518_0:0:1024:1025_100x100_80_0_0_207c2f571b04b76e0e7ab57f22de88ae.jpg
صدى الحياة, аудио
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
محمد الكشك
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
نناقش في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة"، عبر أثير إذاعة "سبوتنيك عربي": عندما تكون النساء والفتيات جزءا من الثورة التكنولوجية.
يركز موضوع "اليوم الدولي للمرأة والفتاة في ميدان العلوم" لعام 2026، على تعزيز التآزر بين الذكاء الاصطناعي والعلوم وبناء مستقبل جامع للنساء والفتيات. "النساء والفتيات لسن مجرد مشاركات في العلوم العالمية، بل هن صانعات مستقبل البشرية"، وموضوع اليوم يجسد الوعد الاستثنائي للعصر التكنولوجي، والواجب المشترك في ضمان تقدم عادل وشامل.
في هذا الصدد، قالت الخبيرة في أمن المعلومات والذكاء الاصطناعي المهندسة بيان أبزاخ:
عندما نتحدث عن اليوم الدولي للمرأة والفتاة في ميدان العلوم، أتذكر دائما تلك اللحظة، التي أدركت فيها أن العلم ليس مجرد معادلات جامدة، بل هو قوة حقيقية تغير الحياة، والإحصائيات تقول إن النساء لا يمثلن سوى 28% فقط من العاملين في الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، هذا الرقم ليس مجرد إحصائية باردة، بل هو إنذار حقيقي بأن نصف العقول المبدعة في مجتمعاتنا غير ممثلة في تشكيل أدوات المستقبل.
وأضافت أبزاخ في حديثها لبرنامجنا:
التحيّز في الذكاء الاصطناعي ليس خيالًا، بل نراه يوميا في تطبيقات التعرف على الوجه، التي تفشل في التعرف على النساء أو في أنظمة التوظيف، التي تفضل الرجال لأنها تدربت على بيانات تاريخية ذكورية. لهذا السبب، وجود المرأة في غرف تصميم هذه الأنظمة ليس ترفًا، بل ضرورة أخلاقية.
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...