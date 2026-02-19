https://sarabic.ae/20260219/دعوات-وتحركات-حقوقية-ليبية-لمساءلة-الناتو-قضائيا-والمطالبة-بالتعويض-عن-أضرار-2011-1110533339.html

دعوات وتحركات حقوقية ليبية لمساءلة "الناتو" قضائيا والمطالبة بالتعويض عن أضرار 2011

دعوات وتحركات حقوقية ليبية لمساءلة "الناتو" قضائيا والمطالبة بالتعويض عن أضرار 2011

سبوتنيك عربي

تتواصل في ليبيا بين الفينة والأخرى، الدعوات الحقوقية والسياسية لتحريك مسارات المساءلة القانونية بشأن تداعيات تدخل حلف شمال الأطلسي عام 2011، وسط مطالبات بتمكين... 19.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-19T12:48+0000

2026-02-19T12:48+0000

2026-02-19T12:54+0000

أخبار ليبيا اليوم

العالم العربي

حصري

تقارير سبوتنيك

الناتو

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102692/42/1026924281_0:85:3198:1884_1920x0_80_0_0_4e781632185dcd39742af4ec1bb8d931.jpg

وفي هذا الإطار، يؤكد مسؤولون في مؤسسات حقوقية وأحزاب سياسية أن العمل جارٍ لتوثيق الانتهاكات وجمع الأدلة وتقديم الدعاوى أمام القضاء الوطني والآليات القضائية الدولية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، في خطوة تهدف إلى ضمان عدم إفلات أي جهة من المساءلة القانونية. وأكد أن عمل المنظمات الحقوقية يمثل حجر الأساس في تمكين الضحايا والمتضررين والناجين من انتهاكات القانون الدولي الإنساني في سياق النزاع المسلح والعدوان الذي تعرضت له ليبيا من قبل حلف شمال الأطلسي عام 2011. وأوضح أن هذه المنظمات تؤدي دورًا بارزًا في إعداد التقارير وتوثيق الحالات واستكمال الأدلة والإثباتات، بما يساعد الضحايا على الوصول إلى العدالة والتقاضي على المستويين الوطني والدولي، وضمان حقهم في التعويض وجبر الضرر.وأضاف أن العمل جارٍ في إطار الولاية القضائية الوطنية وترسيخها بالتعاون مع عدد من المؤسسات الحقوقية الليبية الأخرى على تقديم دعوى قضائية باسم هذه الأسر عبر محامي الدفاع المتعاونين، بدءًا من القضاء الوطني باعتباره صاحب الولاية الأصلية، ثم اللجوء إلى الآليات القضائية الدولية ضمانًا لحق التقاضي بمختلف مستوياته.وأضاف أن تدخل حلف شمال الأطلسي في ليبيا لم يكن، بحسب تعبيره، مبررًا قانونيًا أو مستندًا إلى تفويض واضح يتجاوز قرار فرض حظر جوي، مشيرًا إلى أن القرار الأممي كان ينص على حظر الطيران لا على تنفيذ عمليات عسكرية استهدفت منشآت وبنى تحتية ومعسكرات للجيش الليبي.كما اعتبر أن ما جرى يمثل، من وجهة نظر الحزب، مخالفة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، مطالبًا بضرورة تحريك مسارات قانونية لمحاسبة المسؤولين عن تلك الأفعال، ومؤكدًا أن هناك بالفعل قضايا رُفعت من قبل محامين وجمعيات حقوقية، وأن الحزب يدعم هذه الجهود ويدعو نقابة المحامين في ليبيا إلى تبنيها أمام الجهات القضائية الدولية المختصة.وختم الشبلي تصريحه بالتأكيد على أن حزب صوت الشعب يعمل حاليًا على إعداد دعوى قانونية باسمه، معتبرًا أن ما قام به الحلف في ليبيا يستوجب المساءلة ودفع التعويضات.وتقول الكاتبة الليبية هالة المصراتي، إن تدخل حلف الناتو في العام 2011، قام بدوره ودمّر ليبيا، ولكنه لم يلتفت لإعادة الإعمار كونه لا يتدخل في دولة من أجل التعمير.توضح المصراتي في حديثها لـ"سبوتنيك"، أن الحكومات لم تقدم أي حلول جذرية للأزمة، تضمن العودة للمهجرين، وأن الحديث الذي يطرح دائما عن المصالحة يرتبط بالدائرة العليا، وأنه على المستوى الشعبي لا توجد خلافات كبيرة.ولفتت المصراتي إلى أن أعداد المهجرين قسرا تراجعت خلال السنوات الأخيرة، لكنهم بقوا غرباء في مدنهم، خاصة مع تعاظم الأعباء التي تفاقمت عليهم طوال السنوات الماضية.

https://sarabic.ae/20240707/تحذيرات-جادة-واشنطن-تدفع-لتأسيس-الفيلق-الأوروبي-في-ليبيا-خلال-قمة-الناتو-1090570501.html

https://sarabic.ae/20230217/معاناة-المهجرين-قسريا-جريمة-تسبب-فيها-الناتو-بتدخله-في-ليبيا-قبل-12-عاما-1073670099.html

https://sarabic.ae/20230212/ذكرى-17-فبراير-لماذا-تعمد-الناتو-تدمير-ليبيا-وإخراجها-من-المعادلة-الإقليمية-والدولية--1073423767.html

https://sarabic.ae/20230121/من-ماجر-إلى-سرت--محاولات-لإخفاء-جرائم-حرب-ارتكبها-الناتو-في-ليبيا-1072547946.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

وليد لامة https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/04/1108896856_0:51:854:904_100x100_80_0_0_2d31fa4d496ffa5fb4535a4b668ce201.jpg

وليد لامة https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/04/1108896856_0:51:854:904_100x100_80_0_0_2d31fa4d496ffa5fb4535a4b668ce201.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

وليد لامة https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/04/1108896856_0:51:854:904_100x100_80_0_0_2d31fa4d496ffa5fb4535a4b668ce201.jpg

أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك, الناتو