رئيس الوزراء اليمني: سنعمل على توحيد القرار العسكري وأيدينا لا تزال ممدودة للسلام

رئيس الوزراء اليمني: سنعمل على توحيد القرار العسكري وأيدينا لا تزال ممدودة للسلام

العالم العربي

الحرب على اليمن

وقال الزنداني خلال ترؤسه في العاصمة المؤقتة عدن جنوبي اليمن أول اجتماع لحكومته منذ تشكيلها، حسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية، أن "الحكومة ستعمل على توحيد القرار العسكري والأمني وتحت مظلة وزارتي الدفاع والداخلية واللجنة العسكرية العليا تحت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية وإخراج كافة المعسكرات من عدن وكل المدن وإسناد المهام الأمنية للأجهزة المختصة".لكنه رد في الوقت ذاته على دعوات المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بانفصال جنوبي اليمن، للاحتجاج ضد الحكومة في مدينة عدن، بالقول: "لا يجوز بأي حال التشجيع على الفوضى أو الدعوة إليها مما يترتب عليه من إقلاق للسكينة العامة وإخلالا بالأمن والاستقرار وتعطيلا لمصالح الدولة والمواطنين على السواء".وجدد رئيس وزراء اليمن "التأكيد على أن الحكومة تمد يدها للسلام انطلاقاً من الالتزام الصادق بخيار الحل السياسي في إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة".وأكد في الوقت ذاته "احتفاظ الدولة بكافة الخيارات المشروعة لاستعادة مؤسساتها، في حال استمر تعنّت ورفض الحوثيين الانخراط في الحلول العادلة"، على حد تعبيره.وبشأن القضية الجنوبية، أعرب رئيس الوزراء اليمني عن "ثقته أن الحوار الجنوبي - الجنوبي وبرعاية من المملكة العربية السعودية، سيفتح نافذة لحل القضية الجنوبية استناداً الى إرادة ابناء الجنوب وضمان حقهم في تحديد مستقبلهم بحرية ومسؤولية في ظل ظروف طبيعية وآمنة".وقال إن "القضية الجنوبية قضيتنا جميعا، ولا مجال للمزايدة فيها او التقليل من شأنها".ويعاني البلد العربي منذ أكثر من 10 أعوام، صراعًا مستمرًا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

