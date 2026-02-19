عربي
أمساليوم
بث مباشر
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260219/قائد-أوكراني-يهدد-الجنود-المنسحبين-من-مقاطعة-زابوروجييه-بالقتل--1110512013.html
قائد أوكراني يهدد الجنود المنسحبين من مقاطعة زابوروجييه بالقتل
قائد أوكراني يهدد الجنود المنسحبين من مقاطعة زابوروجييه بالقتل
سبوتنيك عربي
هدد قائد في القوات الأوكرانية مجموعة من الجنود المنسحبين من مواقعهم في مقاطعة زابوروجييه بالقتل، وفق ما كشفه تنصت إذاعي حصلت عليه "سبوتنيك" اليوم الخميس. 19.02.2026
2026-02-19T02:00+0000
2026-02-19T02:00+0000
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
العملية العسكرية الروسية الخاصة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101336/18/1013361847_0:0:7175:4035_1920x0_80_0_0_712ee60414249b6d2fc409c5b7899b6c.jpg
وبحسب التسجيل، قال القائد أن الجنود الأوكرانيين كان عليهم تنفيذ الأوامر، وردّ أحد الجنود موضحًا أن القوات الروسية اجتاحت الموقف من الجناح، حيث سبق أن انسحب زملاؤهم من قوات كييف.وأضاف القائد مهددًا: "دخلوا من الخلف. يجب أن يكون لديكم رؤية كاملة 360 درجة، شخصان في الخدمة، ثلاثة يستريحون… والآن أنت جالس، تبكي. أنتم جميعًا ستموتون، أقولها كما هي".كما يظهر التسجيل أن القائد حاول إقناع الجنود بعدم الانسحاب ومواجهة القتال مباشرة.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20260218/القوات-الروسية-تحرر-بلدتي-خاركوفكا-وكرينيتشنوي-في-مقاطعتي-زابوروجيه-وسومي--وزارة-الدفاع--1110479833.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101336/18/1013361847_0:0:6385:4788_1920x0_80_0_0_28cc33e4ea6a2deffbd61e7cc473831b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم

قائد أوكراني يهدد الجنود المنسحبين من مقاطعة زابوروجييه بالقتل

02:00 GMT 19.02.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletkaقوات أوكرانية
قوات أوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
تابعنا عبر
هدد قائد في القوات الأوكرانية مجموعة من الجنود المنسحبين من مواقعهم في مقاطعة زابوروجييه بالقتل، وفق ما كشفه تنصت إذاعي حصلت عليه "سبوتنيك" اليوم الخميس.
وبحسب التسجيل، قال القائد أن الجنود الأوكرانيين كان عليهم تنفيذ الأوامر، وردّ أحد الجنود موضحًا أن القوات الروسية اجتاحت الموقف من الجناح، حيث سبق أن انسحب زملاؤهم من قوات كييف.
جندي من القوات المسلحة الروسية أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2026
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
القوات الروسية تحرر بلدتي خاركوفكا وكرينيتشنوي في مقاطعتي زابوروجيه وسومي- وزارة الدفاع
أمس, 09:15 GMT
وأضاف القائد مهددًا: "دخلوا من الخلف. يجب أن يكون لديكم رؤية كاملة 360 درجة، شخصان في الخدمة، ثلاثة يستريحون… والآن أنت جالس، تبكي. أنتم جميعًا ستموتون، أقولها كما هي".
كما يظهر التسجيل أن القائد حاول إقناع الجنود بعدم الانسحاب ومواجهة القتال مباشرة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
