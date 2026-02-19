https://sarabic.ae/20260219/قائد-أوكراني-يهدد-الجنود-المنسحبين-من-مقاطعة-زابوروجييه-بالقتل--1110512013.html
قائد أوكراني يهدد الجنود المنسحبين من مقاطعة زابوروجييه بالقتل
هدد قائد في القوات الأوكرانية مجموعة من الجنود المنسحبين من مواقعهم في مقاطعة زابوروجييه بالقتل، وفق ما كشفه تنصت إذاعي حصلت عليه "سبوتنيك" اليوم الخميس. 19.02.2026, سبوتنيك عربي
وبحسب التسجيل، قال القائد أن الجنود الأوكرانيين كان عليهم تنفيذ الأوامر، وردّ أحد الجنود موضحًا أن القوات الروسية اجتاحت الموقف من الجناح، حيث سبق أن انسحب زملاؤهم من قوات كييف.وأضاف القائد مهددًا: "دخلوا من الخلف. يجب أن يكون لديكم رؤية كاملة 360 درجة، شخصان في الخدمة، ثلاثة يستريحون… والآن أنت جالس، تبكي. أنتم جميعًا ستموتون، أقولها كما هي".كما يظهر التسجيل أن القائد حاول إقناع الجنود بعدم الانسحاب ومواجهة القتال مباشرة.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبحسب التسجيل، قال القائد أن الجنود الأوكرانيين كان عليهم تنفيذ الأوامر، وردّ أحد الجنود موضحًا أن القوات الروسية اجتاحت الموقف من الجناح، حيث سبق أن انسحب زملاؤهم من قوات كييف.
وأضاف القائد مهددًا: "دخلوا من الخلف. يجب أن يكون لديكم رؤية كاملة 360 درجة، شخصان في الخدمة، ثلاثة يستريحون… والآن أنت جالس، تبكي. أنتم جميعًا ستموتون، أقولها كما هي".
كما يظهر التسجيل أن القائد حاول إقناع الجنود بعدم الانسحاب ومواجهة القتال مباشرة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية
، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.