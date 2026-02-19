https://sarabic.ae/20260219/كيم-جونغ-أون-يعلن-عن-نظام-صواريخ-جديدة-قادرة-على-حمل-رؤوس-نووية-1110511398.html

كيم جونغ أون يعلن عن نظام صواريخ جديدة قادرة على حمل رؤوس نووية

كيم جونغ أون يعلن عن نظام صواريخ جديدة قادرة على حمل رؤوس نووية

ذكرت وسائل الإعلام الرسمية، اليوم الخميس، أن زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ أون، أشرف على الكشف الرسمي عن نظام صواريخ متعددة الإطلاق ضخم قادر... 19.02.2026, سبوتنيك عربي

وفي مراسم أقيمت يوم الأربعاء، ألقى كيم كلمة أشاد فيها بنظام الصواريخ متعدد الإطلاق بعيار 600 ملم، واصفًا إياه بأنه "فريد من نوعه في العالم"، وقال إنه "مناسب لهجوم خاص، أي لتنفيذ مهمة استراتيجية"، وفقًا لوكالة الأنباء الكورية المركزية (KCNA)، مستخدمًا بذلك التعبير المعتاد للإشارة إلى الاستخدام النووي.وأضاف أن النظام التسليحي مخصص للاستخدام كـ"ردع" ضد الأعداء الذين لم يسمهم، بينما تظل كوريا الجنوبية الخصم الرئيسي لكوريا الديمقراطية، لافتًا إلى أنه: "عند استخدام هذا السلاح، لن يكون لأي قوة أن تتوقع حماية من الله. إنه حقًا سلاح رائع وجذاب".وفي تطور آخر، قالت شقيقة كيم القوية، كيم يو جونغ، الخميس إنها "تقدر تقديرًا عاليًا" تعهد كوريا الجنوبية بمنع تكرار أي اختراقات للطائرات المسيرة في أراضيها.وقالت كيم يو:وقالت كوريا الديمقراطية الشمالية إنها أسقطت طائرة مسيرة للتجسس الشهر الماضي، وهو حادث هدّد جهود الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ لتحسين العلاقات.من حانبه، عبر وزير التوحيد الكوري الجنوبي تشونغ دونغ يونغ الأسبوع الماضي عن "أسفه العميق" حيال الحادث.ولا تزال كوريا الديمقراطية الشمالية تقنيًا في حالة حرب مع كوريا الجنوبية، ويُعتقد أن الضربات الشاملة باستخدام ترسانتها الضخمة من المدفعية ستكون جزءًا مركزيًا من استراتيجيتها في حال اندلاع الصراع. وقد كثفت بيونغ يانغ من اختبارات الصواريخ في السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ.

