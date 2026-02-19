https://sarabic.ae/20260219/كيم-جونغ-أون-يعلن-عن-نظام-صواريخ-جديدة-قادرة-على-حمل-رؤوس-نووية-1110511398.html
كيم جونغ أون يعلن عن نظام صواريخ جديدة قادرة على حمل رؤوس نووية
كيم جونغ أون يعلن عن نظام صواريخ جديدة قادرة على حمل رؤوس نووية
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل الإعلام الرسمية، اليوم الخميس، أن زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ أون، أشرف على الكشف الرسمي عن نظام صواريخ متعددة الإطلاق ضخم قادر... 19.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-19T00:09+0000
2026-02-19T00:09+0000
2026-02-19T00:09+0000
كوريا
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
كوريا
كوريا الجنوبية
كوريا الشمالية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1e/1107628646_0:57:1570:940_1920x0_80_0_0_3d4b8fa5f76ac55726b6d62043ac99cd.jpg
وفي مراسم أقيمت يوم الأربعاء، ألقى كيم كلمة أشاد فيها بنظام الصواريخ متعدد الإطلاق بعيار 600 ملم، واصفًا إياه بأنه "فريد من نوعه في العالم"، وقال إنه "مناسب لهجوم خاص، أي لتنفيذ مهمة استراتيجية"، وفقًا لوكالة الأنباء الكورية المركزية (KCNA)، مستخدمًا بذلك التعبير المعتاد للإشارة إلى الاستخدام النووي.وأضاف أن النظام التسليحي مخصص للاستخدام كـ"ردع" ضد الأعداء الذين لم يسمهم، بينما تظل كوريا الجنوبية الخصم الرئيسي لكوريا الديمقراطية، لافتًا إلى أنه: "عند استخدام هذا السلاح، لن يكون لأي قوة أن تتوقع حماية من الله. إنه حقًا سلاح رائع وجذاب".وفي تطور آخر، قالت شقيقة كيم القوية، كيم يو جونغ، الخميس إنها "تقدر تقديرًا عاليًا" تعهد كوريا الجنوبية بمنع تكرار أي اختراقات للطائرات المسيرة في أراضيها.وقالت كيم يو:وقالت كوريا الديمقراطية الشمالية إنها أسقطت طائرة مسيرة للتجسس الشهر الماضي، وهو حادث هدّد جهود الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ لتحسين العلاقات.من حانبه، عبر وزير التوحيد الكوري الجنوبي تشونغ دونغ يونغ الأسبوع الماضي عن "أسفه العميق" حيال الحادث.ولا تزال كوريا الديمقراطية الشمالية تقنيًا في حالة حرب مع كوريا الجنوبية، ويُعتقد أن الضربات الشاملة باستخدام ترسانتها الضخمة من المدفعية ستكون جزءًا مركزيًا من استراتيجيتها في حال اندلاع الصراع. وقد كثفت بيونغ يانغ من اختبارات الصواريخ في السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ.
https://sarabic.ae/20260212/كوريا-الديمقراطية-تحذر-من-رد-رهيب-في-حال-وقوع-المزيد-من-اختراقات-الطائرات-المسيرة-من-الجنوب-1110309984.html
كوريا
كوريا الجنوبية
كوريا الشمالية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1e/1107628646_175:0:1570:1046_1920x0_80_0_0_1a85880ce17fcdc72e1c04813bfc8727.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
كوريا, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا, كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية
كوريا, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا, كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية
كيم جونغ أون يعلن عن نظام صواريخ جديدة قادرة على حمل رؤوس نووية
ذكرت وسائل الإعلام الرسمية، اليوم الخميس، أن زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ أون، أشرف على الكشف الرسمي عن نظام صواريخ متعددة الإطلاق ضخم قادر على إطلاق رؤوس نووية.
وفي مراسم أقيمت يوم الأربعاء، ألقى كيم كلمة أشاد فيها بنظام الصواريخ متعدد الإطلاق بعيار 600 ملم، واصفًا إياه بأنه "فريد من نوعه في العالم"، وقال إنه "مناسب لهجوم خاص، أي لتنفيذ مهمة استراتيجية"، وفقًا لوكالة الأنباء الكورية المركزية (KCNA)، مستخدمًا بذلك التعبير المعتاد للإشارة إلى الاستخدام النووي.
وأضاف أن النظام التسليحي مخصص للاستخدام كـ"ردع" ضد الأعداء الذين لم يسمهم، بينما تظل كوريا الجنوبية الخصم الرئيسي لكوريا الديمقراطية، لافتًا إلى أنه: "عند استخدام هذا السلاح، لن يكون لأي قوة أن تتوقع حماية من الله. إنه حقًا سلاح رائع وجذاب".
وفي تطور آخر، قالت شقيقة كيم القوية، كيم يو جونغ، الخميس إنها "تقدر تقديرًا عاليًا" تعهد كوريا الجنوبية بمنع تكرار أي اختراقات للطائرات المسيرة في أراضيها.
"أقدّر تقديرًا عاليًا تشونغ دونغ يونغ، وزير توحيد جمهورية كوريا، على اعترافه رسميًا بتدخل الطائرة المسيرة المولودة في جمهورية كوريا في أجواء بلادنا، معبرًا مرة أخرى عن الأسف واستعداده لمنع تكرار هذا الحادث".
وقالت كوريا الديمقراطية الشمالية إنها أسقطت طائرة مسيرة للتجسس الشهر الماضي
، وهو حادث هدّد جهود الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ لتحسين العلاقات.
من حانبه، عبر وزير التوحيد الكوري الجنوبي تشونغ دونغ يونغ الأسبوع الماضي عن "أسفه العميق" حيال الحادث.
ولا تزال كوريا الديمقراطية الشمالية تقنيًا في حالة حرب مع كوريا الجنوبية، ويُعتقد أن الضربات الشاملة باستخدام ترسانتها الضخمة من المدفعية ستكون جزءًا مركزيًا من استراتيجيتها في حال اندلاع الصراع. وقد كثفت بيونغ يانغ من اختبارات الصواريخ في السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ.