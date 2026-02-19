عربي
كيم جونغ أون يقود منظومة صواريخ جديدة في استعراض عسكري
كيم جونغ أون يقود منظومة صواريخ جديدة في استعراض عسكري
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
كوريا
كوريا الجنوبية
كوريا الشمالية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0a/0c/1050410564_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_019f8dde3b4c8c0c1fdb729227d4bd4a.jpg
وقالت الوكالة: "جلس الرفيق كيم جونغ أون على مركبة الصواريخ متعددة الإطلاق وقادها بنفسه، وجال على السلاح المعروض، المصطف في الساحة بشكل مهيب".وتظهر الصور المنشورة أن كيم جونغ أون يقود المنظومة وهو مبتسم، ويجول بالساحة، مطّلعًا على صفوف الأسلحة والناس المتجمعين في ساحة دار الثقافة "25 أبريل".وفي وقت سابق، أعلن حزب العمال في كوريا الديمقراطية أنهم قدموا للكونغرس الحزبي 50 منظومة صواريخ متعددة الإطلاق عيار 600 ملم مزودة بالذكاء الاصطناعي، والتي تم تسليمها للجيش الشعبي الكوري، وقد أشاد الزعيم كيم جونغ أون بالأسلحة وبالعمال أنفسهم.وأضاف كيم جونغ أون:ولا تزال كوريا الديمقراطية تقنيًا في حالة حرب مع كوريا الجنوبية، ويُعتقد أن الضربات الشاملة باستخدام ترسانتها الضخمة من المدفعية ستكون جزءًا مركزيًا من استراتيجيتها في حال اندلاع الصراع. وقد كثفت بيونغ يانغ من اختبارات الصواريخ في السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ.
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
سبوتنيك عربي
03:34 GMT 19.02.2026
قاد زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ أون، إحدى مركبات منظومة الصواريخ متعددة الإطلاق الجديدة كبيرة العيار، التي تم تسليمها للجيش والحزب، وجال بها في ساحة الاستعراض، وفقًا لما أفادت به الوكالة المركزية الكورية للأنباء.
وقالت الوكالة: "جلس الرفيق كيم جونغ أون على مركبة الصواريخ متعددة الإطلاق وقادها بنفسه، وجال على السلاح المعروض، المصطف في الساحة بشكل مهيب".
زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية، كيم جونغ أون - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2026
كيم جونغ أون يعلن عن منظومة صاروخية جديدة قادرة على حمل رؤوس نووية
00:09 GMT
وتظهر الصور المنشورة أن كيم جونغ أون يقود المنظومة وهو مبتسم، ويجول بالساحة، مطّلعًا على صفوف الأسلحة والناس المتجمعين في ساحة دار الثقافة "25 أبريل".
وفي وقت سابق، أعلن حزب العمال في كوريا الديمقراطية أنهم قدموا للكونغرس الحزبي 50 منظومة صواريخ متعددة الإطلاق عيار 600 ملم مزودة بالذكاء الاصطناعي، والتي تم تسليمها للجيش الشعبي الكوري، وقد أشاد الزعيم كيم جونغ أون بالأسلحة وبالعمال أنفسهم.
وأضاف كيم جونغ أون:
"سيتم تسريع العمل على تحديث قواتنا المسلحة بشكل مستمر، لتكون قادرة على ردع أي تهديدات وتحديات خارجية بقوة أكبر".
ولا تزال كوريا الديمقراطية تقنيًا في حالة حرب مع كوريا الجنوبية، ويُعتقد أن الضربات الشاملة باستخدام ترسانتها الضخمة من المدفعية ستكون جزءًا مركزيًا من استراتيجيتها في حال اندلاع الصراع. وقد كثفت بيونغ يانغ من اختبارات الصواريخ في السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ.
