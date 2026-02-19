https://sarabic.ae/20260219/كيم-جونغ-أون-يقود-منظومة-صواريخ-جديدة-في-استعراض-عسكري-1110512872.html
كيم جونغ أون يقود منظومة صواريخ جديدة في استعراض عسكري
قاد زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ أون، إحدى مركبات منظومة الصواريخ متعددة الإطلاق الجديدة كبيرة العيار، التي تم تسليمها للجيش والحزب، وجال...
وقالت الوكالة: "جلس الرفيق كيم جونغ أون على مركبة الصواريخ متعددة الإطلاق وقادها بنفسه، وجال على السلاح المعروض، المصطف في الساحة بشكل مهيب".وتظهر الصور المنشورة أن كيم جونغ أون يقود المنظومة وهو مبتسم، ويجول بالساحة، مطّلعًا على صفوف الأسلحة والناس المتجمعين في ساحة دار الثقافة "25 أبريل".وفي وقت سابق، أعلن حزب العمال في كوريا الديمقراطية أنهم قدموا للكونغرس الحزبي 50 منظومة صواريخ متعددة الإطلاق عيار 600 ملم مزودة بالذكاء الاصطناعي، والتي تم تسليمها للجيش الشعبي الكوري، وقد أشاد الزعيم كيم جونغ أون بالأسلحة وبالعمال أنفسهم.وأضاف كيم جونغ أون:ولا تزال كوريا الديمقراطية تقنيًا في حالة حرب مع كوريا الجنوبية، ويُعتقد أن الضربات الشاملة باستخدام ترسانتها الضخمة من المدفعية ستكون جزءًا مركزيًا من استراتيجيتها في حال اندلاع الصراع. وقد كثفت بيونغ يانغ من اختبارات الصواريخ في السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ.
