https://sarabic.ae/20260219/موائد-الكرامة-تكسر-عتمة-النزوح-ملحمة-أردنية-لإغاثة-غزة-في-رمضان-2026-صور-1110543112.html

"موائد الكرامة" تكسر عتمة النزوح.. ملحمة أردنية لإغاثة غزة في رمضان 2026.. صور

"موائد الكرامة" تكسر عتمة النزوح.. ملحمة أردنية لإغاثة غزة في رمضان 2026.. صور

سبوتنيك عربي

في ليلة رمضانية استثنائية امتزجت فيها دموع التأثر ببسمات الرضا، أطلقت الحملة الأردنية بالشراكة مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية مبادرة "سحور الكرامة"... 19.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-19T15:49+0000

2026-02-19T15:49+0000

2026-02-19T15:49+0000

أخبار الأردن

غزة

قطاع غزة

حصري

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/13/1110542779_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_a9dc28f045bb85101bf3147e93493065.jpg

وتحت جنح الظلام وفي ظل أجواء برودة "المواصي"، تحولت الساحات الترابية بين الخيام إلى خلية نحل يقودها فريق من الحملة الأردنية، حيث تم نصب الطاولات الممتدة التي شقت طريقها بين خيام النازحين لتجمع الصائمين على مائدتي الإفطار والسحور، في مشهد إنساني مهيب لم تألفه المنطقة منذ بداية الأزمة.ويؤكد فريق المتطوعين أن هذا الجهد ليس مجرد إطعام، بل هو رسالة تضامن سياسية وإنسانية عميقة تثبت أن "الجسر الأردني" ممتد ولا ينقطع، مشيرين إلى أن الهدف من التواجد هو مشاركة الأهالي تفاصيل يومهم كعائلة واحدة.وتأتي هذه المبادرة كجزء من سلسلة فعاليات مستمرة تقودها الهيئة والحملة الأردنية، تهدف إلى إغاثة النازحين وتوفير الاحتياجات الأساسية من طعام ودواء وكساء، بتمويل ودعم شعبي ورسمي من المملكة الأردنية الهاشمية.عطاء مستمرواستعرض عبد الرحمن العواد، المؤسس والمنسق للحملة الأردنية للإغاثة، مسيرة العطاء التي تدخل سنتها الثالثة على التوالي، موضحًا أن عام 2026 شهد انطلاقة كبرى ببدء شهر رمضان بالإفطار الأكبر على مستوى قطاع غزة في منطقة "فش فرش" شمال غرب رفح، حيث استهدفت الحملة مئات العائلات وأقامت السحور الأضخم داخل القطاع.وأضاف أن اختيار مدرسة "أبو حسين" للإفطار الجماعي يحمل دلالات كبيرة على تعزيز صمود الأهالي، نظرًا لوقوعها في "المناطق الصفراء" على بعد أقل من كيلومتر واحد من خطوط المواجهة، وبالقرب من مستشفيَي كمال عدوان واليمن السعيد.وأشار إلى أن هذه المدرسة "التي تعرضت للقصف ثلاث مرات وللحرق خمس مرات من قبل القوات الإسرائيلية، باتت اليوم ساحة لإرسال رسائل الحب من الأردن إلى غزة، والتشديد على أيادي الفلسطينيين في البقاء والتمسك بأرضهم رغم العدوان الغاشم، لتظل الموائد الأردنية شاهدة على وحدة الحال والمصير".ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ، يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناءً على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الحرب في غزة، ووقّعت "حماس" وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.

https://sarabic.ae/20260219/لجنة-إدارة-غزة-تعلن-فتح-باب-التسجيل-لتأسيس-جهاز-الشرطة--1110540136.html

https://sarabic.ae/20260219/إعلام-الإدارة-الأمريكية-تخطط-لبناء-قاعدة-عسكرية-تضم-5-آلاف-شخص-في-قطاع-غزة---1110535894.html

https://sarabic.ae/20260219/تقرير-أممي-يثير-مخاوف-خطيرة-من-التطهير-العرقي-في-غزة-والضفة--1110534500.html

غزة

قطاع غزة

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

وائل مجدي https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg

وائل مجدي https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

وائل مجدي https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg

أخبار الأردن, غزة, قطاع غزة, حصري, الولايات المتحدة الأمريكية