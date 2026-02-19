أجمل وأغرب الأزياء في أولمبياد 2026

عربي
القوات الروسية تحسن مواقعها على محاور عدة وتكبد قوات نظام كييف خسائر جسيمة- وزارة الدفاع
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
10:03 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء إعلان إسرائيل عن مهلة لحماس لتسليم سلاحها ؟!
14:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
14:33 GMT
27 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
15:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
15:30 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:46 GMT
17 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
17:30 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: إسرائيل اتخذت قرارا بالسيطرة الكاملة على الأرض الفلسطينية
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
وزير الخارجية الليبي السابق: الانقسام في ليبيا ينعكس سلبا على الأوضاع السياسة و الاقتصادية و الاجتماعية
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
وزير الخارجية الليبي السابق: الانقسام في ليبيا ينعكس سلبا على الأوضاع السياسة و الاقتصادية و الاجتماعية
09:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
09:53 GMT
7 د
نبض افريقيا
حمدوك يقول إنه لا حل في السودان سوى بالحكم المدني ويتهم الإخوان بتقويض جهود السلام
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
14:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
15:00 GMT
39 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
15:40 GMT
20 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
16:00 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:30 GMT
24 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:54 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
17:03 GMT
46 د
طرائف سبوتنيك
حاضن الباندا المحظوظ... وظيفة احتضان دببة الباندا مقابل 32 ألف دولار
17:49 GMT
11 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
https://sarabic.ae/20260219/1110518411.html
أجمل وأغرب الأزياء في أولمبياد 2026
أجمل وأغرب الأزياء في أولمبياد 2026
سبوتنيك عربي
اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، مجموعة صور مميزة من حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الـ25، التي تستضيفها مدينة ميلانو في إيطاليا. 19.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-19T09:25+0000
2026-02-19T09:25+0000
وسائط متعددة
إيطاليا
ميلانو
صور
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/13/1110518583_0:186:2982:1863_1920x0_80_0_0_eb672cbc22aac631a873cc28adad9530.jpg
إيطاليا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/13/1110518583_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_f20a6a55be25cc74bdbbe2b660163c1e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, إيطاليا, ميلانو, صور
фото, إيطاليا, ميلانو, صور

أجمل وأغرب الأزياء في أولمبياد 2026

09:25 GMT 19.02.2026
تابعنا عبر
اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، مجموعة صور مميزة من حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الـ25، التي تستضيفها مدينة ميلانو في إيطاليا.
© REUTERS Kai Pfaffenbach

الوفد المنغولي يحمل علم بلاده خلال مرور الرياضيين ضمن فعاليات حفل افتتاح أولمبياد 2026

الوفد المنغولي يحمل علم بلاده خلال مرور الرياضيين ضمن فعاليات حفل افتتاح أولمبياد 2026 - سبوتنيك عربي
1/10
© REUTERS Kai Pfaffenbach

الوفد المنغولي يحمل علم بلاده خلال مرور الرياضيين ضمن فعاليات حفل افتتاح أولمبياد 2026

© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصور

الروسية أديليا بتروسيان، خلال تزلجها على الجليد في البرنامج القصير الفردي للسيدات في الأولمبياد

الروسية أديليا بتروسيان، خلال تزلجها على الجليد في البرنامج القصير الفردي للسيدات في الأولمبياد - سبوتنيك عربي
2/10
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور

الروسية أديليا بتروسيان، خلال تزلجها على الجليد في البرنامج القصير الفردي للسيدات في الأولمبياد

© REUTERS Annegret Hilse

رياضية من كوريا الجنوبية تتزلق على الجليد في مركز "كورتينا" للتزلج، خلال الجولة التدريبية الرسمية الثالثة للسيدات

رياضية من كوريا الجنوبية تتزلق على الجليد في مركز &quot;كورتينا&quot; للتزلج، خلال الجولة التدريبية الرسمية الثالثة للسيدات - سبوتنيك عربي
3/10
© REUTERS Annegret Hilse

رياضية من كوريا الجنوبية تتزلق على الجليد في مركز "كورتينا" للتزلج، خلال الجولة التدريبية الرسمية الثالثة للسيدات

© AP Photo / Petr David Josek

برازيلي يرتدي سترة طويلة مرسوم عليها العلم البرازيلي، خلال مشاركته في حفل افتتاح الأولمبياد الشتوي

برازيلي يرتدي سترة طويلة مرسوم عليها العلم البرازيلي، خلال مشاركته في حفل افتتاح الأولمبياد الشتوي - سبوتنيك عربي
4/10
© AP Photo / Petr David Josek

برازيلي يرتدي سترة طويلة مرسوم عليها العلم البرازيلي، خلال مشاركته في حفل افتتاح الأولمبياد الشتوي

© Sputnik . Santo Stefano / الانتقال إلى بنك الصور

خلال مشاركة المتزلج الفني الروسي بيتر غومينيك، في البرنامج القصير الفردي للرجال، كحكم محايد في الأولمبياد

خلال مشاركة المتزلج الفني الروسي بيتر غومينيك، في البرنامج القصير الفردي للرجال، كحكم محايد في الأولمبياد - سبوتنيك عربي
5/10
© Sputnik . Santo Stefano
/
الانتقال إلى بنك الصور

خلال مشاركة المتزلج الفني الروسي بيتر غومينيك، في البرنامج القصير الفردي للرجال، كحكم محايد في الأولمبياد

© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصور

أسبانيان، يؤديان عرضهما الحر في مسابقة الرقص على الجليد، ضمن منافسات الأولمبياد الشتوي في ميلانو، إيطاليا

أسبانيان، يؤديان عرضهما الحر في مسابقة الرقص على الجليد، ضمن منافسات الأولمبياد الشتوي في ميلانو، إيطاليا - سبوتنيك عربي
6/10
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور

أسبانيان، يؤديان عرضهما الحر في مسابقة الرقص على الجليد، ضمن منافسات الأولمبياد الشتوي في ميلانو، إيطاليا

© Getty Images / picture alliance/Hendrik Schmidt

متسابقة من إيطاليا تقف في ميدان الرماية، تصوّب نحوالهدف، وترسم على وجهها علم بلادها

متسابقة من إيطاليا تقف في ميدان الرماية، تصوّب نحوالهدف، وترسم على وجهها علم بلادها - سبوتنيك عربي
7/10
© Getty Images / picture alliance/Hendrik Schmidt

متسابقة من إيطاليا تقف في ميدان الرماية، تصوّب نحوالهدف، وترسم على وجهها علم بلادها

© AP Photo / Abbie Parr

رياضيون من هايتي، يحيّون الحضور خلال مشاركتهم في حفل افتتاح دورة الأولمبياد الشتوي في ميلانو، إيطاليا

رياضيون من هايتي، يحيّون الحضور خلال مشاركتهم في حفل افتتاح دورة الأولمبياد الشتوي في ميلانو، إيطاليا - سبوتنيك عربي
8/10
© AP Photo / Abbie Parr

رياضيون من هايتي، يحيّون الحضور خلال مشاركتهم في حفل افتتاح دورة الأولمبياد الشتوي في ميلانو، إيطاليا

© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصور

أمريكيان يؤديان عرضهما الحر في مسابقة الرقص على الجليد، ضمن منافسات الأولمبياد الشتوي في ميلانو، إيطاليا

أمريكيان يؤديان عرضهما الحر في مسابقة الرقص على الجليد، ضمن منافسات الأولمبياد الشتوي في ميلانو، إيطاليا - سبوتنيك عربي
9/10
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور

أمريكيان يؤديان عرضهما الحر في مسابقة الرقص على الجليد، ضمن منافسات الأولمبياد الشتوي في ميلانو، إيطاليا

© Getty Images / Agence Zoom

متسابقة من فريق إيطاليا، تتفقد مسار التزلج، خلال منافسات التزلج المنحدر للسيدات، في اليوم الثاني من دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في مركز "توفان" للتزلج الألبي

متسابقة من فريق إيطاليا، تتفقد مسار التزلج، خلال منافسات التزلج المنحدر للسيدات، في اليوم الثاني من دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في مركز &quot;توفان&quot; للتزلج الألبي - سبوتنيك عربي
10/10
© Getty Images / Agence Zoom

متسابقة من فريق إيطاليا، تتفقد مسار التزلج، خلال منافسات التزلج المنحدر للسيدات، في اليوم الثاني من دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في مركز "توفان" للتزلج الألبي

العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала