أجمل وأغرب الأزياء في أولمبياد 2026

الوفد المنغولي يحمل علم بلاده خلال مرور الرياضيين ضمن فعاليات حفل افتتاح أولمبياد 2026
الروسية أديليا بتروسيان، خلال تزلجها على الجليد في البرنامج القصير الفردي للسيدات في الأولمبياد
رياضية من كوريا الجنوبية تتزلق على الجليد في مركز "كورتينا" للتزلج، خلال الجولة التدريبية الرسمية الثالثة للسيدات
برازيلي يرتدي سترة طويلة مرسوم عليها العلم البرازيلي، خلال مشاركته في حفل افتتاح الأولمبياد الشتوي
خلال مشاركة المتزلج الفني الروسي بيتر غومينيك، في البرنامج القصير الفردي للرجال، كحكم محايد في الأولمبياد
أسبانيان، يؤديان عرضهما الحر في مسابقة الرقص على الجليد، ضمن منافسات الأولمبياد الشتوي في ميلانو، إيطاليا
متسابقة من إيطاليا تقف في ميدان الرماية، تصوّب نحوالهدف، وترسم على وجهها علم بلادها
رياضيون من هايتي، يحيّون الحضور خلال مشاركتهم في حفل افتتاح دورة الأولمبياد الشتوي في ميلانو، إيطاليا
أمريكيان يؤديان عرضهما الحر في مسابقة الرقص على الجليد، ضمن منافسات الأولمبياد الشتوي في ميلانو، إيطاليا
متسابقة من فريق إيطاليا، تتفقد مسار التزلج، خلال منافسات التزلج المنحدر للسيدات، في اليوم الثاني من دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في مركز "توفان" للتزلج الألبي
