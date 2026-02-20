أردوغان: الاتفاق بين دمشق و"قسد" خطوة إيجابية نحو الاستقرار والاندماج الكامل

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
وزير الخارجية الليبي السابق: الانقسام في ليبيا ينعكس سلبا على الأوضاع السياسة و الاقتصادية و الاجتماعية
09:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
09:53 GMT
7 د
نبض افريقيا
حمدوك يقول إنه لا حل في السودان سوى بالحكم المدني ويتهم الإخوان بتقويض جهود السلام
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
14:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
15:00 GMT
39 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
15:40 GMT
20 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
16:00 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:30 GMT
24 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:54 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
17:03 GMT
46 د
طرائف سبوتنيك
حاضن الباندا المحظوظ... وظيفة احتضان دببة الباندا مقابل 32 ألف دولار
17:49 GMT
11 د
حصاد الأسبوع
لماذا الإعلام يسرب فكرة إنشاء منطقة منزوعة السلاح في شرق أوكرانيا؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
على وقع أزمة سياسية.. رئيس الحكومة العراقية يدعو للعمل برؤية موحدة لاستكمال الاستحقاقات الدستورية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
نتائج نارية في ملحق دوري أبطال أوروبا.. وقرعة الأميرة السمراء تضع الترجي التونسي في مواجهة الأهلي المصري
09:04 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية ونتائجها
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
14:03 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
14:23 GMT
7 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
14:31 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
15:27 GMT
29 د
ملفات ساخنة
على وقع أزمة سياسية.. رئيس الحكومة العراقية يدعو للعمل برؤية موحدة لاستكمال الاستحقاقات الدستورية
16:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
16:30 GMT
22 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
16:52 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
17:03 GMT
21 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
17:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
17:54 GMT
6 د
أمساليوم
بث مباشر
أردوغان: الاتفاق بين دمشق و"قسد" خطوة إيجابية نحو الاستقرار والاندماج الكامل
وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاتفاق الشامل الذي جرى التوصل إليه بين الحكومة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) بأنه "تطوّر إيجابي". 20.02.2026, سبوتنيك عربي
ونقلت وكالة "الأناضول"، مساء أمس الخميس، عن الرئيس التركي أن بلاده "تتابع باهتمام مسار الاندماج الإداري والعسكري الجاري في شمال شرق سوريا".وقال أردوغان: "تشهد جارتنا سوريا تطورات إيجابية، ففي الشهر الماضي، تم التوصل إلى اتفاق لحل المشكلة في شمال سوريا سلميًا، وقد بدأت عملية الاندماج الكامل".وأكد الرئيس التركي أن "هذه الخطوة تأتي بالتوازي مع الجهود الرامية لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي وخفض المخاطر الأمنية العابرة للحدود".وشدد أردوغان على أن بلاده "تولي أهمية قصوى لنجاح عملية الاندماج الكامل لقوات "قسد" ضمن مؤسسات الدولة السورية"، مشيرًا إلى أن هذه التطورات تتقاطع مع مبادرة "تركيا بلا إرهاب"، التي أطلقتها أنقرة قبل نحو عام ونصف، بهدف تأمين الحدود التركية السورية بشكل نهائي.وسبق ذلك توقيع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، في 18 يناير الماضي، اتفاقًا من 14 بندا مع "قسد" بينها وقف إطلاق النار والاندماج الكامل.كما كان الشرع وقّع اتفاقًا مع القائد العام لـ"قسد" مظلوم عبدي، في 10 مارس/ آذار 2025، يقضي باندماج "قسد" ضمن مؤسسات الدولة السورية والتأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم.يذكر أن "قوات سوريا الديمقراطية"، المدعومة من القوات الأمريكية في شمال شرق سوريا، أعلنت بعد اندلاع الأزمة السورية عام 2011، عن إنشاء إدارة ذاتية خاصة بها في المناطق الخاضعة لسيطرتها في محافظات حلب والحسكة والرقة ودير الزور.
أردوغان: الاتفاق بين دمشق و"قسد" خطوة إيجابية نحو الاستقرار والاندماج الكامل

وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاتفاق الشامل الذي جرى التوصل إليه بين الحكومة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) بأنه "تطوّر إيجابي".
ونقلت وكالة "الأناضول"، مساء أمس الخميس، عن الرئيس التركي أن بلاده "تتابع باهتمام مسار الاندماج الإداري والعسكري الجاري في شمال شرق سوريا".
وقال أردوغان: "تشهد جارتنا سوريا تطورات إيجابية، ففي الشهر الماضي، تم التوصل إلى اتفاق لحل المشكلة في شمال سوريا سلميًا، وقد بدأت عملية الاندماج الكامل".
وأكد الرئيس التركي أن "هذه الخطوة تأتي بالتوازي مع الجهود الرامية لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي وخفض المخاطر الأمنية العابرة للحدود".
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2026
أردوغان: اتفاق 18 يناير بين دمشق و"قسد" السبيل الوحيد للحل السلمي في سوريا
27 يناير, 13:15 GMT
وشدد أردوغان على أن بلاده "تولي أهمية قصوى لنجاح عملية الاندماج الكامل لقوات "قسد" ضمن مؤسسات الدولة السورية"، مشيرًا إلى أن هذه التطورات تتقاطع مع مبادرة "تركيا بلا إرهاب"، التي أطلقتها أنقرة قبل نحو عام ونصف، بهدف تأمين الحدود التركية السورية بشكل نهائي.

وكانت الحكومة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، قد وقّعتا اتفاقًا في 29 يناير/ كانون الثاني الماضي، بشأن وقف إطلاق النار بين الجانبين والتفاهم على عملية دمج متسلسلة للقوات العسكرية والهياكل الإدارية بين الجانبين.

وسبق ذلك توقيع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، في 18 يناير الماضي، اتفاقًا من 14 بندا مع "قسد" بينها وقف إطلاق النار والاندماج الكامل.
كما كان الشرع وقّع اتفاقًا مع القائد العام لـ"قسد" مظلوم عبدي، في 10 مارس/ آذار 2025، يقضي باندماج "قسد" ضمن مؤسسات الدولة السورية والتأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم.
يذكر أن "قوات سوريا الديمقراطية"، المدعومة من القوات الأمريكية في شمال شرق سوريا، أعلنت بعد اندلاع الأزمة السورية عام 2011، عن إنشاء إدارة ذاتية خاصة بها في المناطق الخاضعة لسيطرتها في محافظات حلب والحسكة والرقة ودير الزور.
