باحث جزائري: روسيا تدعو للتهدئة في الشرق الأوسط لمنع إدخاله في دوامة صراع بأدوات ولغات جديدة

باحث جزائري: روسيا تدعو للتهدئة في الشرق الأوسط لمنع إدخاله في دوامة صراع بأدوات ولغات جديدة

تناول الباحث الجزائري في الشأن الدولي الدكتور دجلة اسماعين، العلاقة بين موسكو والرياض، مشيرًا إلى "متانة العلاقة بين البلدين، والتي تبرز في السياق الراهن،... 20.02.2026

وأوضح اسماعين، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "المملكة العربية السعودية تظهر كقوة جنوبية متوازنة ووازنة بين قطبين تدور بينهما حرب باردة حاليًا، ولا سيما في ظل الوضع الأوكراني". وأضاف أن "العلاقة بين روسيا والمملكة تتقدم إلى الأمام في إطار شراكات التفاهم الاستراتيجي، والتعاون العسكري والدفاعي، إضافة إلى الشراكات الاقتصادية". ورأى الباحث الجزائري أن "السعودية تمتلك مقومات متعددة في شتى المجالات تمكّنها من نسج مجموعة من الآليات والتكتيكات لتعزيز السلام في نظام دولي يشهد تصدعات، وذلك من منطلق عملي وفني لا من باب الوساطة الإعلامية أو الأيديولوجية". ولفت إلى أن "التعاون الروسي - العربي شمل مجالات التنمية والتقنية وبناء البنى التحتية"، واعتبر أن "العالم يتحول سياسيًا واستراتيجيًا وجيوسياسيًا واقتصاديًا نحو مسارات جديدة، وأن المملكة العربية السعودية ودول الخليج اتجهت شرقًا، حيث تشهد القوى الآسيوية والأوراسية تبادلات وعمليات اقتصاديا مكثفة".وأشار الباحث الجزائري في الشأن الدولي إلى أن "هذا التوجه تتجلى بوادره من خلال الشراكة مع روسيا، التي تجاوز حجمها 15 مليار دولار".وأضاف اسماعين أن "روسيا تؤكد أن أي عملية عسكرية محتملة تحت ضغط اللوبي الإسرائيلي، ستُدخل الشرق الأوسط في دوامة صراع بأدوات ولغات جديدة"، مشددًا على "ضرورة ضبط مفاهيم القانون الدولي لتحديد الجهات، التي تزعزع الاستقرار داخل النظام الإقليمي".وعن آخر مستجدات التسوية في أوكرانيا بعد مفاوضات جنيف، رأى اسماعين أن "المفاوضات بالغة الصعوبة، ولا يمكن التكهن بنتائج إيجابية حاسمة لها"، معتبرًا أنها "مفاوضات ثلاثية، تجري بمراقبة 4 دول أوروبية، هي ألمانيا، فرنسا، بريطانيا وإيطاليا، وأن تركيبة الوفدين الروسي والأوكراني ذات طبيعة استخباراتية وعسكرية لا تسمح بتسريب المعلومات".وأوضح أن "روسيا تسعى إلى إنهاء الصراع ليس فقط لاعتبارات روسيا، بل أيضا لاعتبارات تتعلق بالشعب الأوكراني، الذي تعتبره امتدادًا للشعب الروسي، ولمنع الأوروبيين من العبث بالفضاء الأوراسي".الولايات المتحدة تعترف بتفوق القوات الروسية على الأوكرانيةإيران في رسالة للأمم المتحدة: تصريحات ترامب تشير إلى "احتمال حقيقي لعدوان عسكري"

