باحث جزائري: روسيا تدعو للتهدئة في الشرق الأوسط لمنع إدخاله في دوامة صراع بأدوات ولغات جديدة

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
وزير الخارجية الليبي السابق: الانقسام في ليبيا ينعكس سلبا على الأوضاع السياسة و الاقتصادية و الاجتماعية
09:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
09:53 GMT
7 د
نبض افريقيا
حمدوك يقول إنه لا حل في السودان سوى بالحكم المدني ويتهم الإخوان بتقويض جهود السلام
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
14:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
15:00 GMT
39 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
15:40 GMT
20 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
16:00 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:30 GMT
24 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:54 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
17:03 GMT
46 د
طرائف سبوتنيك
حاضن الباندا المحظوظ... وظيفة احتضان دببة الباندا مقابل 32 ألف دولار
17:49 GMT
11 د
حصاد الأسبوع
لماذا الإعلام يسرب فكرة إنشاء منطقة منزوعة السلاح في شرق أوكرانيا؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
على وقع أزمة سياسية.. رئيس الحكومة العراقية يدعو للعمل برؤية موحدة لاستكمال الاستحقاقات الدستورية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
نتائج نارية في ملحق دوري أبطال أوروبا.. وقرعة الأميرة السمراء تضع الترجي التونسي في مواجهة الأهلي المصري
09:04 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية ونتائجها
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
14:03 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
14:23 GMT
7 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
14:31 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
15:27 GMT
29 د
ملفات ساخنة
على وقع أزمة سياسية.. رئيس الحكومة العراقية يدعو للعمل برؤية موحدة لاستكمال الاستحقاقات الدستورية
16:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
16:30 GMT
22 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
16:52 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
17:03 GMT
21 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
17:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
17:54 GMT
6 د
مساحة حرة
المسلسل المصري " صحاب الأرض" عمل فني يحمل رسائل سياسية وثقافية
19:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
باحث جزائري: روسيا تدعو للتهدئة في الشرق الأوسط لمنع إدخاله في دوامة صراع بأدوات ولغات جديدة
باحث جزائري: روسيا تدعو للتهدئة في الشرق الأوسط لمنع إدخاله في دوامة صراع بأدوات ولغات جديدة
تناول الباحث الجزائري في الشأن الدولي الدكتور دجلة اسماعين، العلاقة بين موسكو والرياض، مشيرًا إلى "متانة العلاقة بين البلدين، والتي تبرز في السياق الراهن،...
تقارير سبوتنيك
العالم
العالم العربي
أخبار الشرق الأوسط
وأوضح اسماعين، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "المملكة العربية السعودية تظهر كقوة جنوبية متوازنة ووازنة بين قطبين تدور بينهما حرب باردة حاليًا، ولا سيما في ظل الوضع الأوكراني". وأضاف أن "العلاقة بين روسيا والمملكة تتقدم إلى الأمام في إطار شراكات التفاهم الاستراتيجي، والتعاون العسكري والدفاعي، إضافة إلى الشراكات الاقتصادية". ورأى الباحث الجزائري أن "السعودية تمتلك مقومات متعددة في شتى المجالات تمكّنها من نسج مجموعة من الآليات والتكتيكات لتعزيز السلام في نظام دولي يشهد تصدعات، وذلك من منطلق عملي وفني لا من باب الوساطة الإعلامية أو الأيديولوجية". ولفت إلى أن "التعاون الروسي - العربي شمل مجالات التنمية والتقنية وبناء البنى التحتية"، واعتبر أن "العالم يتحول سياسيًا واستراتيجيًا وجيوسياسيًا واقتصاديًا نحو مسارات جديدة، وأن المملكة العربية السعودية ودول الخليج اتجهت شرقًا، حيث تشهد القوى الآسيوية والأوراسية تبادلات وعمليات اقتصاديا مكثفة".وأشار الباحث الجزائري في الشأن الدولي إلى أن "هذا التوجه تتجلى بوادره من خلال الشراكة مع روسيا، التي تجاوز حجمها 15 مليار دولار".وأضاف اسماعين أن "روسيا تؤكد أن أي عملية عسكرية محتملة تحت ضغط اللوبي الإسرائيلي، ستُدخل الشرق الأوسط في دوامة صراع بأدوات ولغات جديدة"، مشددًا على "ضرورة ضبط مفاهيم القانون الدولي لتحديد الجهات، التي تزعزع الاستقرار داخل النظام الإقليمي".وعن آخر مستجدات التسوية في أوكرانيا بعد مفاوضات جنيف، رأى اسماعين أن "المفاوضات بالغة الصعوبة، ولا يمكن التكهن بنتائج إيجابية حاسمة لها"، معتبرًا أنها "مفاوضات ثلاثية، تجري بمراقبة 4 دول أوروبية، هي ألمانيا، فرنسا، بريطانيا وإيطاليا، وأن تركيبة الوفدين الروسي والأوكراني ذات طبيعة استخباراتية وعسكرية لا تسمح بتسريب المعلومات".وأوضح أن "روسيا تسعى إلى إنهاء الصراع ليس فقط لاعتبارات روسيا، بل أيضا لاعتبارات تتعلق بالشعب الأوكراني، الذي تعتبره امتدادًا للشعب الروسي، ولمنع الأوروبيين من العبث بالفضاء الأوراسي".الولايات المتحدة تعترف بتفوق القوات الروسية على الأوكرانيةإيران في رسالة للأمم المتحدة: تصريحات ترامب تشير إلى "احتمال حقيقي لعدوان عسكري"
https://sarabic.ae/20260219/خبير-عسكري-مفاوضات-جنيف-النووية-فشلت-والخيار-العسكري-هو-المرجح-1110537055.html
الأخبار
ar_EG
باحث جزائري: روسيا تدعو للتهدئة في الشرق الأوسط لمنع إدخاله في دوامة صراع بأدوات ولغات جديدة

حصري
تناول الباحث الجزائري في الشأن الدولي الدكتور دجلة اسماعين، العلاقة بين موسكو والرياض، مشيرًا إلى "متانة العلاقة بين البلدين، والتي تبرز في السياق الراهن، كعلاقة بين قوتيين عظميين تسعيان إلى تأسيس عالم متعدد الأقطاب".
وأوضح اسماعين، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "المملكة العربية السعودية تظهر كقوة جنوبية متوازنة ووازنة بين قطبين تدور بينهما حرب باردة حاليًا، ولا سيما في ظل الوضع الأوكراني".
وأضاف أن "العلاقة بين روسيا والمملكة تتقدم إلى الأمام في إطار شراكات التفاهم الاستراتيجي، والتعاون العسكري والدفاعي، إضافة إلى الشراكات الاقتصادية".
ورأى الباحث الجزائري أن "السعودية تمتلك مقومات متعددة في شتى المجالات تمكّنها من نسج مجموعة من الآليات والتكتيكات لتعزيز السلام في نظام دولي يشهد تصدعات، وذلك من منطلق عملي وفني لا من باب الوساطة الإعلامية أو الأيديولوجية".

وشدد اسماعين على "أهمية مبدأ الثقة لانطلاق أي حوار أو عملية سياسية، وفي بناء العلاقات بين الدول والأطراف السياسية القائمة على الاحترام المتبادل"، مشيرًا إلى "التاريخ الناصع للعلاقات بين روسيا والعالم العربي، منذ مرحلة التحرر من الاستعمار الغربي، الذي يعود اليوم بأدوات جديدة وسياسات وعناوين ناعمة".

ولفت إلى أن "التعاون الروسي - العربي شمل مجالات التنمية والتقنية وبناء البنى التحتية"، واعتبر أن "العالم يتحول سياسيًا واستراتيجيًا وجيوسياسيًا واقتصاديًا نحو مسارات جديدة، وأن المملكة العربية السعودية ودول الخليج اتجهت شرقًا، حيث تشهد القوى الآسيوية والأوراسية تبادلات وعمليات اقتصاديا مكثفة".
وأشار الباحث الجزائري في الشأن الدولي إلى أن "هذا التوجه تتجلى بوادره من خلال الشراكة مع روسيا، التي تجاوز حجمها 15 مليار دولار".

وفي ما يتعلق بدور روسيا في منطقة الشرق الأوسط، ودعواتها إلى ضبط النفس، رأى اسماعين أن "المنطقة تنتقل من فوضى إلى أخرى"، لافتًا إلى أن "الواقعية الدولية عادت بمخالبها"، وأن "خطاب السلام بات يبدو طوباويًا ضمن هذا السياق الهمجي".

خبير عسكري: مفاوضات جنيف النووية فشلت والخيار العسكري هو المرجح
أمس, 14:38 GMT

وشدد الباحث الجزائري على أن "روسيا تكرر الدعوات، التي كانت تطلقها إبان الحرب الباردة للتهدئة، في ظل محاولات تفكيك الشرق الأوسط ونقله إلى مشهد جديد"، واعتبر أن "أي مسٍ بإيران، الحليف الاستراتيجي لروسيا في المنطقة الواقعة في قلب أوراسيا والقريبة من آسيا الوسطى، ونقل الحرب إلى هذا الإقليم، سواء في العراق أو إيران، ستكون له عواقب خطيرة".

وأضاف اسماعين أن "روسيا تؤكد أن أي عملية عسكرية محتملة تحت ضغط اللوبي الإسرائيلي، ستُدخل الشرق الأوسط في دوامة صراع بأدوات ولغات جديدة"، مشددًا على "ضرورة ضبط مفاهيم القانون الدولي لتحديد الجهات، التي تزعزع الاستقرار داخل النظام الإقليمي".
وعن آخر مستجدات التسوية في أوكرانيا بعد مفاوضات جنيف، رأى اسماعين أن "المفاوضات بالغة الصعوبة، ولا يمكن التكهن بنتائج إيجابية حاسمة لها"، معتبرًا أنها "مفاوضات ثلاثية، تجري بمراقبة 4 دول أوروبية، هي ألمانيا، فرنسا، بريطانيا وإيطاليا، وأن تركيبة الوفدين الروسي والأوكراني ذات طبيعة استخباراتية وعسكرية لا تسمح بتسريب المعلومات".

وأضاف أنه "رغم الاتفاق على سرية المداولات، فإن المفاوضات تُجرى بلغة تختلف عن الواقع الميداني، وتشهد تعقيدات خاصة من الجانب الأوكراني المشتت، الذي ينتظر ما يمليه عليه الأوروبيون، في حين يظهر الجانب الروسي متوازنًا، بينما يحاول الجانب الأميركي إيجاد صيغة للسلام بأي شكل، وإن جاءت ناقصة".

وأوضح أن "روسيا تسعى إلى إنهاء الصراع ليس فقط لاعتبارات روسيا، بل أيضا لاعتبارات تتعلق بالشعب الأوكراني، الذي تعتبره امتدادًا للشعب الروسي، ولمنع الأوروبيين من العبث بالفضاء الأوراسي".
الولايات المتحدة تعترف بتفوق القوات الروسية على الأوكرانية
إيران في رسالة للأمم المتحدة: تصريحات ترامب تشير إلى "احتمال حقيقي لعدوان عسكري"
