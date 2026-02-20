https://sarabic.ae/20260220/الولايات-المتحدة-تعترف-بتفوق-القوات-الروسية-على-القوات-الأوكرانية-1110556393.html
الولايات المتحدة تعترف بتفوق القوات الروسية على القوات الأوكرانية
الولايات المتحدة تعترف بتفوق القوات الروسية على القوات الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أشار تقرير مشترك لمفتشي البنتاغون ووزارة الخارجية الأمريكية ووكالة التنمية الدولية الأمريكية، اليوم الجمعة، إلى أن القوات الروسية تحافظ على تفوقها القتالي على... 20.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-20T01:45+0000
2026-02-20T01:45+0000
2026-02-20T01:45+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
روسيا
سلاح روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/17/1101969179_0:182:2994:1866_1920x0_80_0_0_8ce7b4d1a5a68e6a1465fdc37a93e1d1.jpg
وجاء في تقرير المفتشين العامين للثلاثة جهات: "تحافظ القوات الروسية على التفوق العام في العمليات القتالية على القوات المسلحة الأوكرانية، التي لا تزال تعاني من نقص في الأفراد والمعدات".وأكد مؤلفو التقرير أن القوات الأوكرانية لم توقف تقدم القوات الروسية، مشيرين إلى أن القوات الأوكرانية "مستنزفة بشكل كبير ولا تزال غير مستعدة جيدًا للتعامل مع الهجمات التكتيكية للقوات الروسية"، وفقًا لمصادرهم في إدارة الاستخبارات التابعة للبنتاغون.وأشار التقرير إلى أن الدفاع الصاروخي الأوكراني يعتمد على الإمدادات الدولية.وجرت المفاوضات في جنيف يومي 17 و18 فبراير/ شباط الجاري. وترأس الوفد الروسي في المفاوضات فلاديمير ميدينسكي، مساعد الرئيس الروسي.وفي ختام اليوم الثاني من المفاوضات، أشار ميدينسكي إلى أن النقاشات "كانت صعبة، لكنها مهنية"، كما أعلن عن عقد جولة جديدة في المستقبل القريب.
https://sarabic.ae/20260219/هيئة-الأركان-الروسية-خسائر-أوكرانيا-منذ-بدء-العملية-العسكرية-تجاوزت-15-مليون-عسكري-1110554480.html
https://sarabic.ae/20260219/إعلام-مناقشة-منطقة-منزوعة-السلاح-في-شرق-أوكرانيا-بمفاوضات-جنيف-1110512067.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/17/1101969179_132:0:2863:2048_1920x0_80_0_0_cde778b86571f433294fee1770ae3a62.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا
الولايات المتحدة تعترف بتفوق القوات الروسية على القوات الأوكرانية
أشار تقرير مشترك لمفتشي البنتاغون ووزارة الخارجية الأمريكية ووكالة التنمية الدولية الأمريكية، اليوم الجمعة، إلى أن القوات الروسية تحافظ على تفوقها القتالي على الجيش الأوكراني، الذي يعاني من نقص في الأفراد والمعدات.
وجاء في تقرير المفتشين العامين للثلاثة جهات: "تحافظ القوات الروسية على التفوق العام في العمليات القتالية على القوات المسلحة الأوكرانية، التي لا تزال تعاني من نقص في الأفراد والمعدات".
وأكد مؤلفو التقرير أن القوات الأوكرانية لم توقف تقدم القوات الروسية، مشيرين إلى أن القوات الأوكرانية "مستنزفة بشكل كبير ولا تزال غير مستعدة جيدًا للتعامل مع الهجمات التكتيكية للقوات الروسية"، وفقًا لمصادرهم في إدارة الاستخبارات التابعة للبنتاغون.
وأشار التقرير إلى أن الدفاع الصاروخي الأوكراني يعتمد على الإمدادات الدولية.
وجرت المفاوضات في جنيف يومي 17 و18 فبراير/ شباط الجاري. وترأس الوفد الروسي في المفاوضات
فلاديمير ميدينسكي، مساعد الرئيس الروسي.
وفي ختام اليوم الثاني من المفاوضات، أشار ميدينسكي إلى أن النقاشات "كانت صعبة، لكنها مهنية"، كما أعلن عن عقد جولة جديدة في المستقبل القريب.