أمساليوم
بث مباشر
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260219/هيئة-الأركان-الروسية-خسائر-أوكرانيا-منذ-بدء-العملية-العسكرية-تجاوزت-15-مليون-عسكري-1110554480.html
https://sarabic.ae/20260219/إعلام-مناقشة-منطقة-منزوعة-السلاح-في-شرق-أوكرانيا-بمفاوضات-جنيف-1110512067.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/17/1101969179_132:0:2863:2048_1920x0_80_0_0_cde778b86571f433294fee1770ae3a62.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة تعترف بتفوق القوات الروسية على القوات الأوكرانية

01:45 GMT 20.02.2026
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصوراختبارات تشغيلية تقوم بها القوات الروسية لعربة المشاة القتالية "برادلي" الأمريكية التي تم الاستيلاء عيلها في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
اختبارات تشغيلية تقوم بها القوات الروسية لعربة المشاة القتالية برادلي الأمريكية التي تم الاستيلاء عيلها في منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2026
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أشار تقرير مشترك لمفتشي البنتاغون ووزارة الخارجية الأمريكية ووكالة التنمية الدولية الأمريكية، اليوم الجمعة، إلى أن القوات الروسية تحافظ على تفوقها القتالي على الجيش الأوكراني، الذي يعاني من نقص في الأفراد والمعدات.
وجاء في تقرير المفتشين العامين للثلاثة جهات: "تحافظ القوات الروسية على التفوق العام في العمليات القتالية على القوات المسلحة الأوكرانية، التي لا تزال تعاني من نقص في الأفراد والمعدات".
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
هيئة الأركان الروسية: خسائر أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية تجاوزت 1.5 مليون عسكري
أمس, 22:21 GMT
وأكد مؤلفو التقرير أن القوات الأوكرانية لم توقف تقدم القوات الروسية، مشيرين إلى أن القوات الأوكرانية "مستنزفة بشكل كبير ولا تزال غير مستعدة جيدًا للتعامل مع الهجمات التكتيكية للقوات الروسية"، وفقًا لمصادرهم في إدارة الاستخبارات التابعة للبنتاغون.
وأشار التقرير إلى أن الدفاع الصاروخي الأوكراني يعتمد على الإمدادات الدولية.
Trilateral negotiations between Russia, the US and Ukraine on Ukraine, February 17-18 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام: مناقشة منطقة منزوعة السلاح في شرق أوكرانيا بمفاوضات جنيف
أمس, 02:13 GMT
وجرت المفاوضات في جنيف يومي 17 و18 فبراير/ شباط الجاري. وترأس الوفد الروسي في المفاوضات فلاديمير ميدينسكي، مساعد الرئيس الروسي.
وفي ختام اليوم الثاني من المفاوضات، أشار ميدينسكي إلى أن النقاشات "كانت صعبة، لكنها مهنية"، كما أعلن عن عقد جولة جديدة في المستقبل القريب.
