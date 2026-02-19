https://sarabic.ae/20260219/خبير-عسكري-مفاوضات-جنيف-النووية-فشلت-والخيار-العسكري-هو-المرجح-1110537055.html
خبير عسكري: مفاوضات جنيف النووية فشلت والخيار العسكري هو المرجح
خبير عسكري: مفاوضات جنيف النووية فشلت والخيار العسكري هو المرجح
سبوتنيك عربي
علّق الخبير العسكري والاستراتيجي من الأردن، الدكتور نضال أبو زيد، على احتمال توجيه الولايات المتحدة ضربة إلى ايران، مشيرا إلى ما اعتبره "تعنت الجانب الإيراني،... 19.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-19T14:38+0000
2026-02-19T14:38+0000
2026-02-19T14:38+0000
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
مفاوضات
محادثات جنيف
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101466/51/1014665185_0:121:3211:1927_1920x0_80_0_0_7c4ce608b97d65102e29fdb26600c359.jpg
وقال أبو زيد، في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "الجانب الأمريكي دخل إلى جنيف مع فرض عقوبات على أسطول الظل الإيراني وزيادة منسوب الحشد العسكري، وهذا ما يفسر سبب فشل الاتفاق في جنيف".وأكد ضيف "سبوتنيك"، أن "كل عناصر وعوامل العمل العسكري قد اكتملت، وبالتالي كيف وأين جاهزين؟ يبقى عنصر متى؟ المرتبط بيد ترامب وحده". وأضاف: "إيران محترفة بـ"البروبغاندا" الإعلامية، كما لديها قوة بحرية لا بأس بها، إلا أن هذه القوة لا يمكن أن تصمد أمام التكنولوجيا الأمريكية المتفوقة"، معتبرا أن "الجانب الأمريكي لا يريد أن يحتل إيران على غرار العراق 2003، بل اسقاط النظام فيها".وأشار ضيف "سبوتنيك"، إلى أن "الجانب الأمريكي يريد الذهاب إلى شلل القرار الإيراني بالعمليات الإلكترونية"، وختم حديثه: "نحن أمام ثلاث طبقات من العمليات العسكرية، الأولى ستشمل تنظيف الأرض من الرادارات، الثانية ستشمل تنظيف السماء من الصواريخ الإيرانية، والثالثة تعني دخول القاذفات الاستراتيجية إلى إيران".
https://sarabic.ae/20260219/زاخاروفا-تعلق-على-تصريحات-روبيو-بشأن-المفاوضات-في-جنيف-1110533969.html
https://sarabic.ae/20260218/ميدينسكي-مفاوضات-جنيف-لم-تكن-سهلة-لكنها-اتسمت-بالعملية-1110482844.html
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101466/51/1014665185_240:0:2971:2048_1920x0_80_0_0_7f21b1f4c3871f98a2295f0bebdb870d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, مفاوضات, محادثات جنيف, تقارير سبوتنيك, حصري
إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, مفاوضات, محادثات جنيف, تقارير سبوتنيك, حصري
خبير عسكري: مفاوضات جنيف النووية فشلت والخيار العسكري هو المرجح
حصري
علّق الخبير العسكري والاستراتيجي من الأردن، الدكتور نضال أبو زيد، على احتمال توجيه الولايات المتحدة ضربة إلى ايران، مشيرا إلى ما اعتبره "تعنت الجانب الإيراني، وتصلبه في التنازلات التي كان يريدها الجانب الأمريكي بملف الصواريخ الباليستية".
وقال أبو زيد، في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "الجانب الأمريكي دخل إلى جنيف مع فرض عقوبات على أسطول الظل الإيراني وزيادة منسوب الحشد العسكري، وهذا ما يفسر سبب فشل الاتفاق في جنيف".
وأضاف: "المفاوضات لن تفضي إلى شيء يذكر، والخيار العسكري هو المرجح، لأن الحشد العسكري بهذا المستوى لم يعد حشدا عسكريا لعملية عسكرية محدودة".
وأكد ضيف "سبوتنيك"، أن "كل عناصر وعوامل العمل العسكري قد اكتملت، وبالتالي كيف وأين جاهزين؟ يبقى عنصر متى؟ المرتبط بيد ترامب وحده".
وعن الاستعدادات الإيرانية، أكد أبو زيد أن "إيران تمتلك قوة عسكرية كبيرة، ولديها الكمية، لكن المشكلة أن ليس لديها النوعية"، كاشفا عن "امتلاك إيران لعدد كبير من الصواريخ تقدر بـ1500 إلى 2000 صاروخ، لكنها لا تملك سوى من 80 إلى 100 منصة لإطلاق هذه الصواريخ، وبالتالي ستصبح غير مجدية".
وأضاف: "إيران محترفة بـ"البروبغاندا" الإعلامية، كما لديها قوة بحرية لا بأس بها، إلا أن هذه القوة لا يمكن أن تصمد أمام التكنولوجيا الأمريكية المتفوقة
"، معتبرا أن "الجانب الأمريكي لا يريد أن يحتل إيران على غرار العراق 2003، بل اسقاط النظام فيها".
وعن دور إسرائيل في هذه الحرب المحتملة، أكد أبو زيد أن "إسرائيل لا تستطيع القيام بعمل عسكري تجاه إيران منفردة دون الدعم الأمريكي"، مؤكدا أن "الجانب الإسرائيلي هو المحفز لكل ما يحدث باتجاه إيران لانه المستفيد الأول من أي عملية عسكرية قد تحدث".
وأشار ضيف "سبوتنيك"، إلى أن "الجانب الأمريكي يريد الذهاب إلى شلل القرار الإيراني بالعمليات الإلكترونية"، وختم حديثه: "نحن أمام ثلاث طبقات من العمليات العسكرية، الأولى ستشمل تنظيف الأرض من الرادارات
، الثانية ستشمل تنظيف السماء من الصواريخ الإيرانية، والثالثة تعني دخول القاذفات الاستراتيجية إلى إيران".