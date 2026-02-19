خبير عسكري: مفاوضات جنيف النووية فشلت والخيار العسكري هو المرجح

عربي
بث مباشر... انعقاد الاجتماع الأول لمجلس السلام برئاسة ترامب
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
10:03 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء إعلان إسرائيل عن مهلة لحماس لتسليم سلاحها ؟!
14:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
14:33 GMT
27 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
15:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
15:30 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:46 GMT
17 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
17:30 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: إسرائيل اتخذت قرارا بالسيطرة الكاملة على الأرض الفلسطينية
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
وزير الخارجية الليبي السابق: الانقسام في ليبيا ينعكس سلبا على الأوضاع السياسة و الاقتصادية و الاجتماعية
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
وزير الخارجية الليبي السابق: الانقسام في ليبيا ينعكس سلبا على الأوضاع السياسة و الاقتصادية و الاجتماعية
09:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
09:53 GMT
7 د
نبض افريقيا
حمدوك يقول إنه لا حل في السودان سوى بالحكم المدني ويتهم الإخوان بتقويض جهود السلام
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
14:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
15:00 GMT
39 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
15:40 GMT
20 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
16:00 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:30 GMT
24 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:54 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
17:03 GMT
46 د
طرائف سبوتنيك
حاضن الباندا المحظوظ... وظيفة احتضان دببة الباندا مقابل 32 ألف دولار
17:49 GMT
11 د
حصاد الأسبوع
لماذا الإعلام يسرب فكرة إنشاء منطقة منزوعة السلاح في شرق أوكرانيا؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
على وقع أزمة سياسية.. رئيس الحكومة العراقية يدعو للعمل برؤية موحدة لاستكمال الاستحقاقات الدستورية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260219/خبير-عسكري-مفاوضات-جنيف-النووية-فشلت-والخيار-العسكري-هو-المرجح-1110537055.html
خبير عسكري: مفاوضات جنيف النووية فشلت والخيار العسكري هو المرجح
خبير عسكري: مفاوضات جنيف النووية فشلت والخيار العسكري هو المرجح
سبوتنيك عربي
علّق الخبير العسكري والاستراتيجي من الأردن، الدكتور نضال أبو زيد، على احتمال توجيه الولايات المتحدة ضربة إلى ايران، مشيرا إلى ما اعتبره "تعنت الجانب الإيراني،... 19.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-19T14:38+0000
2026-02-19T14:38+0000
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
مفاوضات
محادثات جنيف
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101466/51/1014665185_0:121:3211:1927_1920x0_80_0_0_7c4ce608b97d65102e29fdb26600c359.jpg
وقال أبو زيد، في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "الجانب الأمريكي دخل إلى جنيف مع فرض عقوبات على أسطول الظل الإيراني وزيادة منسوب الحشد العسكري، وهذا ما يفسر سبب فشل الاتفاق في جنيف".وأكد ضيف "سبوتنيك"، أن "كل عناصر وعوامل العمل العسكري قد اكتملت، وبالتالي كيف وأين جاهزين؟ يبقى عنصر متى؟ المرتبط بيد ترامب وحده". وأضاف: "إيران محترفة بـ"البروبغاندا" الإعلامية، كما لديها قوة بحرية لا بأس بها، إلا أن هذه القوة لا يمكن أن تصمد أمام التكنولوجيا الأمريكية المتفوقة"، معتبرا أن "الجانب الأمريكي لا يريد أن يحتل إيران على غرار العراق 2003، بل اسقاط النظام فيها".وأشار ضيف "سبوتنيك"، إلى أن "الجانب الأمريكي يريد الذهاب إلى شلل القرار الإيراني بالعمليات الإلكترونية"، وختم حديثه: "نحن أمام ثلاث طبقات من العمليات العسكرية، الأولى ستشمل تنظيف الأرض من الرادارات، الثانية ستشمل تنظيف السماء من الصواريخ الإيرانية، والثالثة تعني دخول القاذفات الاستراتيجية إلى إيران".
https://sarabic.ae/20260219/زاخاروفا-تعلق-على-تصريحات-روبيو-بشأن-المفاوضات-في-جنيف-1110533969.html
https://sarabic.ae/20260218/ميدينسكي-مفاوضات-جنيف-لم-تكن-سهلة-لكنها-اتسمت-بالعملية-1110482844.html
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101466/51/1014665185_240:0:2971:2048_1920x0_80_0_0_7f21b1f4c3871f98a2295f0bebdb870d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, مفاوضات, محادثات جنيف, تقارير سبوتنيك, حصري
إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, مفاوضات, محادثات جنيف, تقارير سبوتنيك, حصري

خبير عسكري: مفاوضات جنيف النووية فشلت والخيار العسكري هو المرجح

14:38 GMT 19.02.2026
© Sputnik . Vladimir Fedorenko / الانتقال إلى بنك الصورمدينة جنيف
مدينة جنيف - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2026
© Sputnik . Vladimir Fedorenko
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
حصري
علّق الخبير العسكري والاستراتيجي من الأردن، الدكتور نضال أبو زيد، على احتمال توجيه الولايات المتحدة ضربة إلى ايران، مشيرا إلى ما اعتبره "تعنت الجانب الإيراني، وتصلبه في التنازلات التي كان يريدها الجانب الأمريكي بملف الصواريخ الباليستية".
وقال أبو زيد، في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "الجانب الأمريكي دخل إلى جنيف مع فرض عقوبات على أسطول الظل الإيراني وزيادة منسوب الحشد العسكري، وهذا ما يفسر سبب فشل الاتفاق في جنيف".

وأضاف: "المفاوضات لن تفضي إلى شيء يذكر، والخيار العسكري هو المرجح، لأن الحشد العسكري بهذا المستوى لم يعد حشدا عسكريا لعملية عسكرية محدودة".

المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2026
زاخاروفا تعلق على تصريحات روبيو بشأن المفاوضات في جنيف
13:07 GMT
وأكد ضيف "سبوتنيك"، أن "كل عناصر وعوامل العمل العسكري قد اكتملت، وبالتالي كيف وأين جاهزين؟ يبقى عنصر متى؟ المرتبط بيد ترامب وحده".

وعن الاستعدادات الإيرانية، أكد أبو زيد أن "إيران تمتلك قوة عسكرية كبيرة، ولديها الكمية، لكن المشكلة أن ليس لديها النوعية"، كاشفا عن "امتلاك إيران لعدد كبير من الصواريخ تقدر بـ1500 إلى 2000 صاروخ، لكنها لا تملك سوى من 80 إلى 100 منصة لإطلاق هذه الصواريخ، وبالتالي ستصبح غير مجدية".

وأضاف: "إيران محترفة بـ"البروبغاندا" الإعلامية، كما لديها قوة بحرية لا بأس بها، إلا أن هذه القوة لا يمكن أن تصمد أمام التكنولوجيا الأمريكية المتفوقة"، معتبرا أن "الجانب الأمريكي لا يريد أن يحتل إيران على غرار العراق 2003، بل اسقاط النظام فيها".
ميدينسكي يعقد مؤتمراً صحفياً عقب المحادثات الثلاثية بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في جنيف. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2026
ميدينسكي: مفاوضات جنيف لم تكن سهلة لكنها اتسمت بالطابع العملي
أمس, 09:59 GMT
وعن دور إسرائيل في هذه الحرب المحتملة، أكد أبو زيد أن "إسرائيل لا تستطيع القيام بعمل عسكري تجاه إيران منفردة دون الدعم الأمريكي"، مؤكدا أن "الجانب الإسرائيلي هو المحفز لكل ما يحدث باتجاه إيران لانه المستفيد الأول من أي عملية عسكرية قد تحدث".
وأشار ضيف "سبوتنيك"، إلى أن "الجانب الأمريكي يريد الذهاب إلى شلل القرار الإيراني بالعمليات الإلكترونية"، وختم حديثه: "نحن أمام ثلاث طبقات من العمليات العسكرية، الأولى ستشمل تنظيف الأرض من الرادارات، الثانية ستشمل تنظيف السماء من الصواريخ الإيرانية، والثالثة تعني دخول القاذفات الاستراتيجية إلى إيران".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала