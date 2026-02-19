الكرملين: روسيا تدعو جميع الأطراف في المنطقة إلى ضبط النفس في ظل الوضع المحيط بإيران

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
10:03 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء إعلان إسرائيل عن مهلة لحماس لتسليم سلاحها ؟!
14:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
14:33 GMT
27 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
15:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
15:30 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:46 GMT
17 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
17:30 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: إسرائيل اتخذت قرارا بالسيطرة الكاملة على الأرض الفلسطينية
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
وزير الخارجية الليبي السابق: الانقسام في ليبيا ينعكس سلبا على الأوضاع السياسة و الاقتصادية و الاجتماعية
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
وزير الخارجية الليبي السابق: الانقسام في ليبيا ينعكس سلبا على الأوضاع السياسة و الاقتصادية و الاجتماعية
09:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
09:53 GMT
7 د
نبض افريقيا
حمدوك يقول إنه لا حل في السودان سوى بالحكم المدني ويتهم الإخوان بتقويض جهود السلام
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
14:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
15:00 GMT
39 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
15:40 GMT
20 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
16:00 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:30 GMT
24 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:54 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
17:03 GMT
46 د
طرائف سبوتنيك
حاضن الباندا المحظوظ... وظيفة احتضان دببة الباندا مقابل 32 ألف دولار
17:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
الكرملين: روسيا تدعو جميع الأطراف في المنطقة إلى ضبط النفس في ظل الوضع المحيط بإيران
الكرملين: روسيا تدعو جميع الأطراف في المنطقة إلى ضبط النفس في ظل الوضع المحيط بإيران
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن "روسيا تدعو جميع الأطراف في المنطقة إلى ضبط النفس في ظل الوضع المحيط بإيران". 19.02.2026, سبوتنيك عربي
وقال للصحفيين، معلقًا على الوضع حول إيران: "نحث دول المنطقة على اعتماد الوسائل السياسية والدبلوماسية كأولوية مطلقة في حلّ مختلف القضايا".وحول تصاعد التوترات في المنطقة، أوضح: "نشهد الآن، بالفعل، تصعيدًا غير مسبوق في التوترات في المنطقة".وقالت زاخاروفا خلال إحاطة صحفية: "لا تسهم التهديدات والابتزاز في نجاح عملية التفاوض. روسيا مقتنعة بأن إيجاد حلول مقبولة للطرفين بشأن القضية النووية الإيرانية يتطلب حوارًا متكافئًا قائمًا على الاحترام، ولا يوجد بديل معقول لهذا الحوار".وأوضح أن حل القضية النووية الإيرانية "هو موضوع مفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، وسيكون من الخطأ استباق نتائجها".الكرملين: انضمام ميدينسكي وغالوزين وكوستيوكوف ومسؤولين آخرين إلى الوفد الروسي في جنيف بشأن أوكرانياوزير الخارجية العراقي يؤكد لنظيره الإيراني دعم بغداد لنجاح مفاوضات جنيف النووية
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار روسيا, الكرملين

الكرملين: روسيا تدعو جميع الأطراف في المنطقة إلى ضبط النفس في ظل الوضع المحيط بإيران

09:43 GMT 19.02.2026 (تم التحديث: 10:06 GMT 19.02.2026)
تابعنا عبر
أكد المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن "روسيا تدعو جميع الأطراف في المنطقة إلى ضبط النفس في ظل الوضع المحيط بإيران".
وقال للصحفيين، معلقًا على الوضع حول إيران: "نحث دول المنطقة على اعتماد الوسائل السياسية والدبلوماسية كأولوية مطلقة في حلّ مختلف القضايا".

وإذا ما كانت ستفضي المفاوضات إلى التوصل لتسوية بشأن إيران، قال: "ما زلنا نتوقع أن تستمر الوسائل السياسية والدبلوماسية والمفاوضات في تحقيق النجاح في التوصل إلى تسوية".

وحول تصاعد التوترات في المنطقة، أوضح: "نشهد الآن، بالفعل، تصعيدًا غير مسبوق في التوترات في المنطقة".
حاملة الطائرات يو إس إس جيرالد آر فورد - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2026
إعلام: الجيش الأمريكي يعلن جاهزيته لشن حرب على إيران
06:06 GMT
وأكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، يوم أمس الأربعاء، أن التهديدات والابتزاز لا تسهمان في نجاح عملية التفاوض بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وقالت زاخاروفا خلال إحاطة صحفية: "لا تسهم التهديدات والابتزاز في نجاح عملية التفاوض. روسيا مقتنعة بأن إيجاد حلول مقبولة للطرفين بشأن القضية النووية الإيرانية يتطلب حوارًا متكافئًا قائمًا على الاحترام، ولا يوجد بديل معقول لهذا الحوار".

وقال دميتري بيسكوف للصحفيين، مجيبًا عن سؤال حول مدى قبول روسيا لاقتراح الولايات المتحدة الأمريكية تسليم اليورانيوم لسيطرتها لتخزينه في الشرق الأوسط: "لقد كانت لدينا مبادرة، وأعلنا استعدادنا لقبول اليورانيوم المخصّب، وقد تمت مناقشة ذلك".

وأوضح أن حل القضية النووية الإيرانية "هو موضوع مفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، وسيكون من الخطأ استباق نتائجها".
الكرملين: انضمام ميدينسكي وغالوزين وكوستيوكوف ومسؤولين آخرين إلى الوفد الروسي في جنيف بشأن أوكرانيا
وزير الخارجية العراقي يؤكد لنظيره الإيراني دعم بغداد لنجاح مفاوضات جنيف النووية
