وزير الخارجية العراقي يؤكد لنظيره الإيراني دعم بغداد لنجاح مفاوضات جنيف النووية
أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، خلال اتصال هاتفي بنظيره الإيراني، عباس عراقجي، أهمية التوصل إلى نتائج إيجابية خلال المفاوضات النووية المرتقبة يوم الثلاثاء المقبل في جنيف.
وقالت الخارجية العراقية، في بيان، اليوم السبت: "إن الوزير فؤاد حسين شدد على أهمية التوصل إلى نتائج إيجابية خلال الاجتماع المرتقب في جنيف، مؤكداً دعم العراق الكامل للعملية التفاوضية، وتمنياته بنجاحها بما يخدم أمن المنطقة واستقرارها".
وأضافت أن "الجانبين (وزيرا خارجية العراق وإيران) بحثا الخطوات المقبلة، بما في ذلك عقد جولة جديدة من المفاوضات يوم الثلاثاء المقبل في مدينة جنيف، مؤكدين أهمية مواصلة الحوار بما يسهم في تحقيق نتائج بنّاءة تعزز الاستقرار في المنطقة".
وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد وصف روسيا بأنها شريك استراتيجي وصديق
، مؤكدًا أن الصين من بين الدول التي تتعاون معها طهران، وقال عراقجي: "دعني أشير إلى أنه في آخر مرة تعرضنا فيها لهجوم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وإسرائيل، أعربت أكثر من 120 عن دعمها لإيران".
وفي وقت سابق، انتهت المفاوضات غير المباشرة بين إيران
والولايات المتحدة، بشكل مؤقت في العاصمة العمانية مسقط، وقال عراقجي: "خلال مفاوضات مسقط، تمت الإشارة إلى مصالحنا وحقوق الشعب الإيراني، وكانت الأجواء إيجابية، وهناك اتفاق على استمرارية التفاوض بشكل عام. هذه بداية جديدة للتفاوض، وهناك انعدام كبير للثقة في هذه الفترة، وهذا تحد للمفاوضات".