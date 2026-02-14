وزير الخارجية العراقي يؤكد لنظيره الإيراني دعم بغداد لنجاح مفاوضات جنيف النووية

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
من الملعب
"الشياطين الحمر".. ارتباك في التتش بسبب تدعيمات يناير.. وعرض سيء السمعة في مسرح الأحلام!
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية وأثره
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
صدى الحياة
إسرائيل: نزيف العقول وهجرة الكفاءات
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
ملفات ساخنة
حكومة جديدة في مصر تبدأ مهامها بعد أداء اليمين الدستورية
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
عالم سبوتنيك
موسكو تعلن عدم المشاركة في الجلسة الأولى لمجلس السلام.. وتوقعات إيرانية بتخلي واشنطن عن الخيار العسكري
شؤون عسكرية
ما أهمية انعقاد المؤتمر الأمني الأول في ليبيا في ظل تنامي التهديدات؟ يجيب خبير
مساحة حرة
أنماط النوم الخمسة.. كيف يؤثر نومك على صحتك؟
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
من الملعب
"الشياطين الحمر".. ارتباك في التتش بسبب تدعيمات يناير.. وعرض سيء السمعة في مسرح الأحلام!
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
مساحة حرة
أنماط النوم الخمسة.. كيف يؤثر نومك على صحتك؟
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية وأثره
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
شؤون عسكرية
ما أهمية انعقاد المؤتمر الأمني الأول في ليبيا في ظل تنامي التهديدات؟ يجيب خبير
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
عالم سبوتنيك
ترامب يحذر زيلينسكي من إهدار فرصة إبرام صفقة مع روسيا، مجلس الأمن يدعو لإطلاق عملية سياسية شاملة في اليمن
ملفات ساخنة
سوريا... ماذا بعد انسحاب القوات الأمريكية من قاعدة التنف
صدى الحياة
إسرائيل: نزيف العقول وهجرة الكفاءات
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
وزير الخارجية العراقي يؤكد لنظيره الإيراني دعم بغداد لنجاح مفاوضات جنيف النووية
وقالت الخارجية العراقية، في بيان، اليوم السبت: "إن الوزير فؤاد حسين شدد على أهمية التوصل إلى نتائج إيجابية خلال الاجتماع المرتقب في جنيف، مؤكداً دعم العراق الكامل للعملية التفاوضية، وتمنياته بنجاحها بما يخدم أمن المنطقة واستقرارها".وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد وصف روسيا بأنها شريك استراتيجي وصديق، مؤكدًا أن الصين من بين الدول التي تتعاون معها طهران، وقال عراقجي: "دعني أشير إلى أنه في آخر مرة تعرضنا فيها لهجوم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وإسرائيل، أعربت أكثر من 120 عن دعمها لإيران".وفي وقت سابق، انتهت المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، بشكل مؤقت في العاصمة العمانية مسقط، وقال عراقجي: "خلال مفاوضات مسقط، تمت الإشارة إلى مصالحنا وحقوق الشعب الإيراني، وكانت الأجواء إيجابية، وهناك اتفاق على استمرارية التفاوض بشكل عام. هذه بداية جديدة للتفاوض، وهناك انعدام كبير للثقة في هذه الفترة، وهذا تحد للمفاوضات".
19:55 GMT 14.02.2026
أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، خلال اتصال هاتفي بنظيره الإيراني، عباس عراقجي، أهمية التوصل إلى نتائج إيجابية خلال المفاوضات النووية المرتقبة يوم الثلاثاء المقبل في جنيف.
وقالت الخارجية العراقية، في بيان، اليوم السبت: "إن الوزير فؤاد حسين شدد على أهمية التوصل إلى نتائج إيجابية خلال الاجتماع المرتقب في جنيف، مؤكداً دعم العراق الكامل للعملية التفاوضية، وتمنياته بنجاحها بما يخدم أمن المنطقة واستقرارها".
وأضافت أن "الجانبين (وزيرا خارجية العراق وإيران) بحثا الخطوات المقبلة، بما في ذلك عقد جولة جديدة من المفاوضات يوم الثلاثاء المقبل في مدينة جنيف، مؤكدين أهمية مواصلة الحوار بما يسهم في تحقيق نتائج بنّاءة تعزز الاستقرار في المنطقة".
عراقجي: "الترويكا الأوروبية" همشت في محادثات البرنامج النووي وحلفاؤنا أصبحوا أكثر فاعلية
17:45 GMT
وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد وصف روسيا بأنها شريك استراتيجي وصديق، مؤكدًا أن الصين من بين الدول التي تتعاون معها طهران، وقال عراقجي: "دعني أشير إلى أنه في آخر مرة تعرضنا فيها لهجوم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وإسرائيل، أعربت أكثر من 120 عن دعمها لإيران".
وفي وقت سابق، انتهت المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، بشكل مؤقت في العاصمة العمانية مسقط، وقال عراقجي: "خلال مفاوضات مسقط، تمت الإشارة إلى مصالحنا وحقوق الشعب الإيراني، وكانت الأجواء إيجابية، وهناك اتفاق على استمرارية التفاوض بشكل عام. هذه بداية جديدة للتفاوض، وهناك انعدام كبير للثقة في هذه الفترة، وهذا تحد للمفاوضات".
