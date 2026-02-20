https://sarabic.ae/20260220/خبير-السعودية-ستوسع-مطار-حلب-وستطلق-بنية-رقمية-في-سوريا-1110571468.html

خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية في سوريا

نناقش في هذه الحلقة من برنامج "قوانين الاقتصاد": سوريا والسعودية توقعان عقودًا تشمل قطاعي الطيران والاتصالات؛ روسيا وإيران تطلقان مشروع سكة الحديد "رشت –... 20.02.2026

تم توقيع "عقود استراتيجية" بين سوريا والسعودية، تتضمن قطاعات حيوية كالطيران والاتصالات، وفقًا لرئيس هيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي.حول هذا الموضوع، قال عضو مجلس أمناء "مجلس النهضة السوري"، الدكتور زياد عربش:خبير: مشروع سكة الحديد الروسي الإيراني سيصل الهند وهذا نوع من التعاون غير المسبوقأعلن وزير الطاقة الروسي سيرغي تسيفيليف، أن روسيا وإيران ستباشران، في أبريل/ نيسان المقبل، تنفيذ مشروع سكة الحديد "رشت – أستارا" لربط طريق "شمال – جنوب".بهذا الخصوص، قال المستشار الاقتصادي الدكتور عبد النبي عبد المطلب:خبير: الربط الكهربائي بين دول الخليج سيعتمد على الطاقة المتجددةتتجه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى مضاعفة سعة تخزين الكهرباء 6 مرات، لتصل إلى 156 غيغاواط/ ساعة بحلول عام 2030.وتعليقًا على هذا الموضوع، قال المحلل الاقتصادي الدكتور خلفان الطوقي:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...

