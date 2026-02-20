https://sarabic.ae/20260220/خبير-السعودية-ستوسع-مطار-حلب-وستطلق-بنية-رقمية-في-سوريا-1110571468.html
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية في سوريا
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية في سوريا
سبوتنيك عربي
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "قوانين الاقتصاد": سوريا والسعودية توقعان عقودًا تشمل قطاعي الطيران والاتصالات؛ روسيا وإيران تطلقان مشروع سكة الحديد "رشت –... 20.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-20T11:50+0000
2026-02-20T11:50+0000
2026-02-20T11:50+0000
راديو
قوانين الاقتصاد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/14/1110571096_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_b38a241d981084e816582170f8e7f1bd.png
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
سبوتنيك عربي
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
تم توقيع "عقود استراتيجية" بين سوريا والسعودية، تتضمن قطاعات حيوية كالطيران والاتصالات، وفقًا لرئيس هيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي.حول هذا الموضوع، قال عضو مجلس أمناء "مجلس النهضة السوري"، الدكتور زياد عربش:خبير: مشروع سكة الحديد الروسي الإيراني سيصل الهند وهذا نوع من التعاون غير المسبوقأعلن وزير الطاقة الروسي سيرغي تسيفيليف، أن روسيا وإيران ستباشران، في أبريل/ نيسان المقبل، تنفيذ مشروع سكة الحديد "رشت – أستارا" لربط طريق "شمال – جنوب".بهذا الخصوص، قال المستشار الاقتصادي الدكتور عبد النبي عبد المطلب:خبير: الربط الكهربائي بين دول الخليج سيعتمد على الطاقة المتجددةتتجه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى مضاعفة سعة تخزين الكهرباء 6 مرات، لتصل إلى 156 غيغاواط/ ساعة بحلول عام 2030.وتعليقًا على هذا الموضوع، قال المحلل الاقتصادي الدكتور خلفان الطوقي:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
نغم كباس
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
نغم كباس
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/14/1110571096_184:0:1117:700_1920x0_80_0_0_113ab04712464698e9ff23df27ca094f.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
قوانين الاقتصاد, аудио
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية في سوريا
نغم كباس
معدة ومقدمة برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "قوانين الاقتصاد": سوريا والسعودية توقعان عقودًا تشمل قطاعي الطيران والاتصالات؛ روسيا وإيران تطلقان مشروع سكة الحديد "رشت – أستارا"؛ دول عربية تقود طفرة لتخزين الكهرباء.
تم توقيع "عقود استراتيجية" بين سوريا والسعودية، تتضمن قطاعات حيوية كالطيران والاتصالات، وفقًا لرئيس هيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي.
حول هذا الموضوع، قال عضو مجلس أمناء "مجلس النهضة السوري"، الدكتور زياد عربش:
تهدف هذه الاتفاقيات إلى تطوير هذين القطاعين، ففي قطاع النقل الجوي تحديدًا، تم الاتفاق على توسيع مطار حلب بمرحلتين، تطوير المطار الحالي، وبناء مطار جديد مستقبلا، ليصبح هذا المطار كرقعة جغرافية ومنصة ضمن الوصول مباشرة إلى سوريا عبر مطار حلب دون المرور عبر محطات في الإقليم، وهذا يتطلب بنية تكنولوجية وتدريب موارد بشرية. أما بالنسبة لقطاع الاتصالات، فهو أيضا قطاع حيوي وجوهري، ويتمثل الأمر بتطويع البنية الرقمية.
خبير: مشروع سكة الحديد الروسي الإيراني سيصل الهند وهذا نوع من التعاون غير المسبوق
أعلن وزير الطاقة الروسي سيرغي تسيفيليف، أن روسيا وإيران ستباشران، في أبريل/ نيسان المقبل، تنفيذ مشروع سكة الحديد "رشت – أستارا" لربط طريق "شمال – جنوب".
بهذا الخصوص، قال المستشار الاقتصادي الدكتور عبد النبي عبد المطلب:
هذا المشروع الذي يخدم التجارة الروسية والتجارة الصينية وتجارة الهند وعدد غير قليل من الدول التي تقع على جانبي هذا الطريق، سوف يسهم في تعزيز انسياب حركة التجارة بين روسيا وهذه الدول، وأيضا قد يكون بداية حقيقية لإيصال السلع الروسية إلى كافة دول العالم وتحدي الحظر المفروض على روسيا. وهذا نوع من التعاون غير المسبوق.
خبير: الربط الكهربائي بين دول الخليج سيعتمد على الطاقة المتجددة
تتجه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى مضاعفة سعة تخزين الكهرباء 6 مرات، لتصل إلى 156 غيغاواط/ ساعة بحلول عام 2030.
وتعليقًا على هذا الموضوع، قال المحلل الاقتصادي الدكتور خلفان الطوقي:
إذا تحدثنا عن سلطنة عمان، فهي لا تعتمد على مورد واحد للطاقة الكهربائية، بل اعتمدت على الطاقة المتجددة، ولدى السلطنة هدف كبير بأن يكون بحلول عام 2030 حوالي 30% من الطاقة هي طاقة الرياح والطاقة المتجددة، أما بالنسبة لدول الخليج، فلديها مشروع ضخم للربط الكهربائي بحيث أي دولة تساعد الأخرى إن احتاجت.
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...