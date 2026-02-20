خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية في سوريا

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
وزير الخارجية الليبي السابق: الانقسام في ليبيا ينعكس سلبا على الأوضاع السياسة و الاقتصادية و الاجتماعية
09:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
09:53 GMT
7 د
نبض افريقيا
حمدوك يقول إنه لا حل في السودان سوى بالحكم المدني ويتهم الإخوان بتقويض جهود السلام
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
14:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
15:00 GMT
39 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
15:40 GMT
20 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
16:00 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:30 GMT
24 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:54 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
17:03 GMT
46 د
طرائف سبوتنيك
حاضن الباندا المحظوظ... وظيفة احتضان دببة الباندا مقابل 32 ألف دولار
17:49 GMT
11 د
حصاد الأسبوع
لماذا الإعلام يسرب فكرة إنشاء منطقة منزوعة السلاح في شرق أوكرانيا؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
على وقع أزمة سياسية.. رئيس الحكومة العراقية يدعو للعمل برؤية موحدة لاستكمال الاستحقاقات الدستورية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
نتائج نارية في ملحق دوري أبطال أوروبا.. وقرعة الأميرة السمراء تضع الترجي التونسي في مواجهة الأهلي المصري
09:04 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية ونتائجها
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
14:03 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
14:23 GMT
7 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
14:31 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
15:27 GMT
29 د
ملفات ساخنة
على وقع أزمة سياسية.. رئيس الحكومة العراقية يدعو للعمل برؤية موحدة لاستكمال الاستحقاقات الدستورية
16:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
16:30 GMT
22 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
16:52 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
17:03 GMT
21 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
17:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
17:54 GMT
6 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
19:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
كل المواضيع
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "قوانين الاقتصاد": سوريا والسعودية توقعان عقودًا تشمل قطاعي الطيران والاتصالات؛ روسيا وإيران تطلقان مشروع سكة الحديد "رشت – أستارا"؛ دول عربية تقود طفرة لتخزين الكهرباء.
تم توقيع "عقود استراتيجية" بين سوريا والسعودية، تتضمن قطاعات حيوية كالطيران والاتصالات، وفقًا لرئيس هيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي.
حول هذا الموضوع، قال عضو مجلس أمناء "مجلس النهضة السوري"، الدكتور زياد عربش:

تهدف هذه الاتفاقيات إلى تطوير هذين القطاعين، ففي قطاع النقل الجوي تحديدًا، تم الاتفاق على توسيع مطار حلب بمرحلتين، تطوير المطار الحالي، وبناء مطار جديد مستقبلا، ليصبح هذا المطار كرقعة جغرافية ومنصة ضمن الوصول مباشرة إلى سوريا عبر مطار حلب دون المرور عبر محطات في الإقليم، وهذا يتطلب بنية تكنولوجية وتدريب موارد بشرية. أما بالنسبة لقطاع الاتصالات، فهو أيضا قطاع حيوي وجوهري، ويتمثل الأمر بتطويع البنية الرقمية.

خبير: مشروع سكة الحديد الروسي الإيراني سيصل الهند وهذا نوع من التعاون غير المسبوق

أعلن وزير الطاقة الروسي سيرغي تسيفيليف، أن روسيا وإيران ستباشران، في أبريل/ نيسان المقبل، تنفيذ مشروع سكة الحديد "رشت – أستارا" لربط طريق "شمال – جنوب".
بهذا الخصوص، قال المستشار الاقتصادي الدكتور عبد النبي عبد المطلب:

هذا المشروع الذي يخدم التجارة الروسية والتجارة الصينية وتجارة الهند وعدد غير قليل من الدول التي تقع على جانبي هذا الطريق، سوف يسهم في تعزيز انسياب حركة التجارة بين روسيا وهذه الدول، وأيضا قد يكون بداية حقيقية لإيصال السلع الروسية إلى كافة دول العالم وتحدي الحظر المفروض على روسيا. وهذا نوع من التعاون غير المسبوق.

خبير: الربط الكهربائي بين دول الخليج سيعتمد على الطاقة المتجددة

تتجه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى مضاعفة سعة تخزين الكهرباء 6 مرات، لتصل إلى 156 غيغاواط/ ساعة بحلول عام 2030.
وتعليقًا على هذا الموضوع، قال المحلل الاقتصادي الدكتور خلفان الطوقي:

إذا تحدثنا عن سلطنة عمان، فهي لا تعتمد على مورد واحد للطاقة الكهربائية، بل اعتمدت على الطاقة المتجددة، ولدى السلطنة هدف كبير بأن يكون بحلول عام 2030 حوالي 30% من الطاقة هي طاقة الرياح والطاقة المتجددة، أما بالنسبة لدول الخليج، فلديها مشروع ضخم للربط الكهربائي بحيث أي دولة تساعد الأخرى إن احتاجت.

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
