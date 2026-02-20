https://sarabic.ae/20260220/زاخاروفا-روسيا-أثبتت-أنها-عصية-على-الترهيب-1110581445.html
زاخاروفا: روسيا أثبتت أنها عصية على الترهيب
زاخاروفا: روسيا أثبتت أنها عصية على الترهيب
سبوتنيك عربي
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن روسيا أثبتت أنها لا يمكن ترهيبها أو إخراجها من أي موقف لمجرد أن شخصًا ما يريد ذلك. 20.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-20T17:22+0000
2026-02-20T17:22+0000
2026-02-20T17:22+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
العالم
ماريا زاخاروفا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/09/0d/1080994180_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_1dcb68f8e398789efa36c749de649e61.jpg
وقالت زاخاروفا في تصريح صحفي: "لقد أثبتنا أنه لا يمكن تخويفنا، ناهيك عن طردنا من الوجود، لمجرد أن شخصًا ما يريد ذلك أو يحبه".وفي وقت سابق، صرحت زاخاروفا بأن الطلب على الثقافة الروسية في ازدياد مستمر، على الرغم من محاولات الدول الغربية قمعها.وكما أشارت الدبلوماسية، فإن روسيا تعمل حالياً بنشاط على تطوير مشاريع ثقافية وإنسانية دولية تهدف إلى حماية وتعزيز القيم التقليدية، بما في ذلك في الخارج.
https://sarabic.ae/20260219/الخارجية-الروسية-خسائر-الاتحاد-الأوروبي-جراء-العقوبات-ضد-روسيا-تصل-إلى-2-تريليون-يورو-1110555513.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/09/0d/1080994180_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b5ff8557c4bed23e6082ef7d0dd260c6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, ماريا زاخاروفا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, ماريا زاخاروفا
زاخاروفا: روسيا أثبتت أنها عصية على الترهيب
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن روسيا أثبتت أنها لا يمكن ترهيبها أو إخراجها من أي موقف لمجرد أن شخصًا ما يريد ذلك.
وقالت زاخاروفا في تصريح صحفي: "لقد أثبتنا أنه لا يمكن تخويفنا، ناهيك عن طردنا من الوجود، لمجرد أن شخصًا ما يريد ذلك أو يحبه".
وواجه الاقتصاد الروسي عقوبات غربية غير مسبوقة في عام 2022. ومنذ ذلك الحين، فُرضت قيود عديدة على البلاد، حيث بلغ عددها، نحو 31 ألف عقوبة. واعتمد الاتحاد الأوروبي، على وجه الخصوص، 19 حزمة عقوبات، كان آخرها في أواخر أكتوبر/تشرين الأول 2025.
وفي وقت سابق، صرحت زاخاروفا بأن الطلب على الثقافة الروسية في ازدياد مستمر، على الرغم من محاولات الدول الغربية قمعها
.
وكما أشارت الدبلوماسية، فإن روسيا تعمل حالياً بنشاط
على تطوير مشاريع ثقافية وإنسانية دولية تهدف إلى حماية وتعزيز القيم التقليدية، بما في ذلك في الخارج.