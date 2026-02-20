عراقجي: الولايات المتحدة لم تطلب من إيران وقف تخصيب اليورانيوم نهائيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
وزير الخارجية الليبي السابق: الانقسام في ليبيا ينعكس سلبا على الأوضاع السياسة و الاقتصادية و الاجتماعية
09:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
09:53 GMT
7 د
نبض افريقيا
حمدوك يقول إنه لا حل في السودان سوى بالحكم المدني ويتهم الإخوان بتقويض جهود السلام
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
14:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
15:00 GMT
39 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
15:40 GMT
20 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
16:00 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:30 GMT
24 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:54 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
17:03 GMT
46 د
طرائف سبوتنيك
حاضن الباندا المحظوظ... وظيفة احتضان دببة الباندا مقابل 32 ألف دولار
17:49 GMT
11 د
حصاد الأسبوع
لماذا الإعلام يسرب فكرة إنشاء منطقة منزوعة السلاح في شرق أوكرانيا؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
على وقع أزمة سياسية.. رئيس الحكومة العراقية يدعو للعمل برؤية موحدة لاستكمال الاستحقاقات الدستورية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
نتائج نارية في ملحق دوري أبطال أوروبا.. وقرعة الأميرة السمراء تضع الترجي التونسي في مواجهة الأهلي المصري
09:04 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية ونتائجها
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
14:03 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
14:23 GMT
7 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
14:31 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
15:27 GMT
29 د
ملفات ساخنة
على وقع أزمة سياسية.. رئيس الحكومة العراقية يدعو للعمل برؤية موحدة لاستكمال الاستحقاقات الدستورية
16:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
16:30 GMT
22 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
16:52 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
17:03 GMT
21 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
17:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
17:54 GMT
6 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
19:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
عراقجي: الولايات المتحدة لم تطلب من إيران وقف تخصيب اليورانيوم نهائيا
سبوتنيك عربي
نفى وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الجمعة، أن "الولايات المتحدة طلبت من إيران وقف تخصيب اليورانيوم نهائيا". 20.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-20T12:39+0000
2026-02-20T12:39+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم
العالم العربي
إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/05/1110035131_0:27:1097:644_1920x0_80_0_0_a500616dc93d4cc398483f25c4bea0fd.jpg
وقال عراقجي ردًا على تقارير تفيد بأن إيران اقترحت تعليق تخصيب اليورانيوم لمدة سنتين إلى ثلاث سنوات، بينما طالبت الولايات المتحدة بالتخلي عنه تماما: "هذه التكهنات لا أساس لها من الصحة. لم نقترح أي تعليق (لتخصيب اليورانيوم). ولم تطلب الولايات المتحدة وقف التخصيب نهائيًا".أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ناقش الوضع المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، آخذاً في الاعتبار نتائج الاتصالات الأمريكية الإيرانية التي جرت في جنيف.وأضافت الوزارة في بيانها: "تبادل الوزيران وجهات النظر حول الوضع الراهن المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، بما في ذلك الأخذ في الاعتبار نتائج الاتصالات غير المباشرة الأمريكية الإيرانية التي جرت في جنيف".إعلام: البنتاغون يأمر بتجهيز حاملة طائرات ثانية للانتشار في الشرق الأوسطلافروف: روسيا ترحب بالوساطة العمانية في المحادثات بين إيران وأمريكا
12:39 GMT 20.02.2026
© REUTERS Ramil Sitdikovوزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2026
© REUTERS Ramil Sitdikov
تابعنا عبر
نفى وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الجمعة، أن "الولايات المتحدة طلبت من إيران وقف تخصيب اليورانيوم نهائيا".
وقال عراقجي ردًا على تقارير تفيد بأن إيران اقترحت تعليق تخصيب اليورانيوم لمدة سنتين إلى ثلاث سنوات، بينما طالبت الولايات المتحدة بالتخلي عنه تماما: "هذه التكهنات لا أساس لها من الصحة. لم نقترح أي تعليق (لتخصيب اليورانيوم). ولم تطلب الولايات المتحدة وقف التخصيب نهائيًا".
وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ونظيره الإيراني، عباس عراقجي، في قصر زينة موروزوفا، موسكو، 17 ديسمبر/ كانون الأول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2026
الخارجية الروسية: لافروف يبحث مع عراقجي تطورات برنامج إيران النووي
10:06 GMT
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ناقش الوضع المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، آخذاً في الاعتبار نتائج الاتصالات الأمريكية الإيرانية التي جرت في جنيف.
وجاء في بيان نشره الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة: "في 20 فبراير/شباط، وبمبادرة من الجانب الإيراني، جرى اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الإيراني عباس عراقجي".
وأضافت الوزارة في بيانها: "تبادل الوزيران وجهات النظر حول الوضع الراهن المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، بما في ذلك الأخذ في الاعتبار نتائج الاتصالات غير المباشرة الأمريكية الإيرانية التي جرت في جنيف".
إعلام: البنتاغون يأمر بتجهيز حاملة طائرات ثانية للانتشار في الشرق الأوسط
لافروف: روسيا ترحب بالوساطة العمانية في المحادثات بين إيران وأمريكا
