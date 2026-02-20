https://sarabic.ae/20260220/عراقجي-الولايات-المتحدة-لم-تطلب-من-إيران-وقف-تخصيب-اليورانيوم-نهائيا-1110572797.html
عراقجي: الولايات المتحدة لم تطلب من إيران وقف تخصيب اليورانيوم نهائيا
نفى وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الجمعة، أن "الولايات المتحدة طلبت من إيران وقف تخصيب اليورانيوم نهائيا". 20.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-20T12:39+0000
2026-02-20T12:39+0000
2026-02-20T12:39+0000
وقال عراقجي ردًا على تقارير تفيد بأن إيران اقترحت تعليق تخصيب اليورانيوم لمدة سنتين إلى ثلاث سنوات، بينما طالبت الولايات المتحدة بالتخلي عنه تماما: "هذه التكهنات لا أساس لها من الصحة. لم نقترح أي تعليق (لتخصيب اليورانيوم). ولم تطلب الولايات المتحدة وقف التخصيب نهائيًا".أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ناقش الوضع المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، آخذاً في الاعتبار نتائج الاتصالات الأمريكية الإيرانية التي جرت في جنيف.وأضافت الوزارة في بيانها: "تبادل الوزيران وجهات النظر حول الوضع الراهن المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، بما في ذلك الأخذ في الاعتبار نتائج الاتصالات غير المباشرة الأمريكية الإيرانية التي جرت في جنيف".إعلام: البنتاغون يأمر بتجهيز حاملة طائرات ثانية للانتشار في الشرق الأوسطلافروف: روسيا ترحب بالوساطة العمانية في المحادثات بين إيران وأمريكا
ar_EG
وقال عراقجي ردًا على تقارير تفيد بأن إيران اقترحت تعليق تخصيب اليورانيوم لمدة سنتين إلى ثلاث سنوات، بينما طالبت الولايات المتحدة بالتخلي عنه تماما: "هذه التكهنات لا أساس لها من الصحة. لم نقترح أي تعليق (لتخصيب اليورانيوم). ولم تطلب الولايات المتحدة وقف التخصيب نهائيًا".
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ناقش الوضع المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني
، مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، آخذاً في الاعتبار نتائج الاتصالات الأمريكية الإيرانية التي جرت في جنيف.
وجاء في بيان نشره الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة: "في 20 فبراير/شباط، وبمبادرة من الجانب الإيراني، جرى اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الإيراني عباس عراقجي".
وأضافت الوزارة في بيانها: "تبادل الوزيران وجهات النظر حول الوضع الراهن المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، بما في ذلك الأخذ في الاعتبار نتائج الاتصالات غير المباشرة الأمريكية الإيرانية التي جرت في جنيف".