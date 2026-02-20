https://sarabic.ae/20260220/كلب-ينفذ-عملية-نيابة-عن-صاحبه-في-التفاف-غير-أخلاقي-على-القانون-فيديو-1110576030.html
ضبطت الشرطة، في مدينة كاتانيا الواقعة في جزيرة صقلية الإيطالية، قيام مواطن بـ"مناورة قانونية"، حيث قام بتعليم كلبه حمل أكياس القمامة وتركها بأماكن عشوائية في الشارع، لتجنب رصده بواسطة كاميرات المراقبة.
وأفادت السلطات، في بيان، بأن الوحدة البيئية التابعة للشرطة حللت مقاطع فيديو سجلتها كاميرات المراقبة، تظهر كلبا صغيرا يحمل أكياس القمامة في فمه ويضعها بدقة على جانب الطريق قبل أن يغادر الموقع.
وعلقت الشرطة على الواقعة بالقول: "الابتكار لا يمكن أن يكون ذريعة للسلوك غير المتحضر"، منوهة إلى أن التحقيقات أثبتت تدريب الكلب عمدا لتجنيب صاحبه الظهور في إطار الكاميرات الحكومية.
وحددت السلطات هوية مالك الكلب وغرمته ماليا، معتبرة السلوك "ماكرا ومضاعف المسؤولية، كونه يجمع بين تلويث البيئة واستغلال حيوان أليف".
وتشهد البلاد، مشاكل جمة في ملف مخالفات التخلص من النفايات، حيث أظهرت بيانات رسمية تسجيل أكثر من 9300 مخالفة مرتبطة بالنفايات خلال عام 2023، بزيادة بلغت 66 في المائة مقارنة بالعام السابق.