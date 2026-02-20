https://sarabic.ae/20260220/مقتل-ثمانية-أشخاص-في-غارات-إسرائيلية-شرقي-لبنان-1110588287.html
مقتل ثمانية أشخاص في غارات إسرائيلية شرقي لبنان
مقتل ثمانية أشخاص في غارات إسرائيلية شرقي لبنان
سبوتنيك عربي
أفادت مصادر في خدمة الإسعاف اللبنانية أن غارات جوية إسرائيلية استهدفت منطقة بعلبك شرقي لبنان، ما أسفر عن مقتل ثمانية مدنيين وإصابة 25 آخرين. 20.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-20T21:26+0000
2026-02-20T21:26+0000
2026-02-20T21:55+0000
لبنان
أخبار لبنان
العالم العربي
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/02/1108828424_0:122:1280:842_1920x0_80_0_0_2a5b339e46b2b1be281be025f886518c.jpg
وقال مصدر لوكالة "سبوتنيك": "بحسب البيانات الأولية، أسفرت الغارة الجوية الإسرائيلية عن مقتل ثمانية مدنيين وإصابة أكثر من 25 آخرين".ودخل وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ ليلة 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، عقب نحو 14 شهرا من التصعيد المستمر بين إسرائيل ولبنان، وفقا للخطة الأمريكية لتسوية النزاع.وبعد انتهاء الفترة المحددة، انسحبت إسرائيل من المناطق الرئيسية، مع احتلالها لـ5 نقاط حدودية لبنانية. وتستمر إسرائيل في التأكيد على أن "الجيش اللبناني لم يجرِ نزع السلاح الكامل للجنوب وفق الاتفاقيات"، بينما أعلنت السلطات اللبنانية، بداية العام الحالي، أنها التزمت بالسيطرة على المنطقة باستثناء الأراضي، التي لا تزال تنتشر فيها وحدات إسرائيلية.
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/02/1108828424_0:2:1280:962_1920x0_80_0_0_621be9b14e79d36f198ef8a8f616e7a1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, أخبار العالم الآن
لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, أخبار العالم الآن
مقتل ثمانية أشخاص في غارات إسرائيلية شرقي لبنان
21:26 GMT 20.02.2026 (تم التحديث: 21:55 GMT 20.02.2026)
أفادت مصادر في خدمة الإسعاف اللبنانية أن غارات جوية إسرائيلية استهدفت منطقة بعلبك شرقي لبنان، ما أسفر عن مقتل ثمانية مدنيين وإصابة 25 آخرين.
وقال مصدر لوكالة "سبوتنيك": "بحسب البيانات الأولية، أسفرت الغارة الجوية الإسرائيلية عن مقتل ثمانية مدنيين وإصابة أكثر من 25 آخرين".
وبحسب المصدر، فقد استهدفت الضربات المباني السكنية، ولا تزال فرق الإسعاف والإنقاذ تعمل في الموقع.
ودخل وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ ليلة 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، عقب نحو 14 شهرا من التصعيد المستمر بين إسرائيل ولبنان
، وفقا للخطة الأمريكية لتسوية النزاع.
وبموجب هذه الخطة، كان على الجيش اللبناني خلال 60 يوما من بدء وقف إطلاق النار السيطرة على المناطق الجنوبية، وسحب قوات "حزب الله" شمال نهر الليطاني، الذي يبعد 20-30 كيلومترا عن الحدود مع إسرائيل. وكان من المقرر أن تنسحب القوات الإسرائيلية بالكامل من أراضي لبنان خلال هذه الفترة.
وبعد انتهاء الفترة المحددة، انسحبت إسرائيل من المناطق الرئيسية، مع احتلالها لـ5 نقاط حدودية لبنانية. وتستمر إسرائيل في التأكيد على أن "الجيش اللبناني لم يجرِ نزع السلاح الكامل للجنوب وفق الاتفاقيات"، بينما أعلنت السلطات اللبنانية، بداية العام الحالي، أنها التزمت بالسيطرة على المنطقة باستثناء الأراضي، التي لا تزال تنتشر فيها وحدات إسرائيلية
.