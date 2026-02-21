أجواء تراثية ورمضانية تعيد إحياء ذاكرة مدينة صيدا في "خان الإفرنج"

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
نتائج نارية في ملحق دوري أبطال أوروبا.. وقرعة الأميرة السمراء تضع الترجي التونسي في مواجهة الأهلي المصري
09:04 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية ونتائجها
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
14:03 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
14:23 GMT
7 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
14:31 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
15:27 GMT
29 د
ملفات ساخنة
على وقع أزمة سياسية.. رئيس الحكومة العراقية يدعو للعمل برؤية موحدة لاستكمال الاستحقاقات الدستورية
16:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
16:30 GMT
22 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
16:52 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
17:03 GMT
21 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
17:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
17:54 GMT
6 د
عالم سبوتنيك
روسيا تدعو الى ضبط النفس، وبيزشكيان: نسعى لإبعاد شبح الحرب، ترامب يستضيف أول اجتماع لمجلس السلام
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل ستؤثر مناورات ثلاث قوى نووية على التوازن الاستراتيجي العالمي؟ يجيب خبير
19:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
نتائج نارية في ملحق دوري أبطال أوروبا.. وقرعة الأميرة السمراء تضع الترجي التونسي في مواجهة الأهلي المصري
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
هل ستؤثر مناورات ثلاث قوى نووية على التوازن الاستراتيجي العالمي؟ يجيب خبير
10:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية ونتائجها
14:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
14:53 GMT
7 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
15:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
16:26 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
16:33 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
17:33 GMT
16 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
17:49 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
موسكو تؤكد أن أوروبا تستبعد نفسها من عملية المفاوضات بشأن أوكرانيا، هنغاريا تتعهد بعرقلة أي دعم مالي لكييف
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تشارك السلطة الفلسطينية في إدارة قطاع غزة
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
المسلسل المصري " صحاب الأرض" عمل فني يحمل رسائل سياسية وثقافية
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260221/أجواء-تراثية-ورمضانية-تعيد-إحياء-ذاكرة-مدينة-صيدا-في-خان-الإفرنج-1110599871.html
أجواء تراثية ورمضانية تعيد إحياء ذاكرة مدينة صيدا في "خان الإفرنج"
أجواء تراثية ورمضانية تعيد إحياء ذاكرة مدينة صيدا في "خان الإفرنج"
سبوتنيك عربي
افتتحت فعاليات الحراك الرمضاني في "خان الإفرنج" بمدينة صيدا جنوبي لبنان، لتضيء ليالي شهر رمضان بلوحات تراثية وفنية مميزة، وذلك ضمن إطار مبادرة "صيدا مدينة... 21.02.2026, سبوتنيك عربي
أجواء تراثية ورمضانية تعيد إحياء ذاكرة مدينة صيدا في "خان الإفرنج"

12:37 GMT 21.02.2026
© Sputnikأجواء تراثية ورمضانية تعيد إحياء ذاكرة مدينة صيدا في "خان الإفرنج"
أجواء تراثية ورمضانية تعيد إحياء ذاكرة مدينة صيدا في خان الإفرنج - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2026
© Sputnik
تابعنا عبر
حصري
افتتحت فعاليات الحراك الرمضاني في "خان الإفرنج" بمدينة صيدا جنوبي لبنان، لتضيء ليالي شهر رمضان بلوحات تراثية وفنية مميزة، وذلك ضمن إطار مبادرة "صيدا مدينة رمضانية" التي تواصل تألقها للعام 2026، بتنظيم من مؤسسة "الحريري" للتنمية البشرية المستدامة بالتعاون مع بلدية صيدا والجمعيات الأهلية.
وشهد الخان التاريخي توافد الزوار الذين جالوا في أرجاء المعرض الرمضاني، مستمتعين بالأجواء التي جمعت بين عبق الماضي وحيوية الحاضر. وقد أحيا المنشد مصطفى الجعفري أناشيد رمضانية لاقت تفاعلا واسعا من الحضور، لتضفي بهجة خاصة على المكان.

وهذا العام، حملت الفعاليات بعدا ثقافيا إضافيا، مع تخصيص زوايا للحرف اليدوية التي عكست مهارة الحرفيين وأضفت رونقا خاصا على المكان.

صيدا تضيء أنوار رمضان وتطلق فعاليات صيدا عاصمة رمضانية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2026
صيدا اللبنانية تضيء أنوار رمضان وتطلق فعاليات "صيدا عاصمة رمضانية".. صور
18 فبراير, 21:48 GMT
وفي تعليقه على الحدث، أوضح عضو لجنة "صيدا مدينة رمضانية" والمشرف على الأنشطة أحمد كساب، أن "خان الإفرنج" بات يلعب الدور الأبرز في استقطاب الزوار، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي للمعرض الحرفي المستمر طوال الشهر هو تقديم الدعم الاقتصادي والمعنوي للحرفيين من صيدا والجوار.
وأكد كساب أن التجديد في الأنشطة والتعاون مع الجمعيات المختلفة يأتي استكمالاً للمسيرة التي أطلقتها السيدة بهية الحريري منذ عام 2019، للحفاظ على هوية المدينة الرمضانية والإيمانية.
صيدا اللبنانية تضيء أنوار رمضان وتطلق فعاليات "صيدا عاصمة رمضانية".. صور
طرابلس اللبنانية تستقبل رمضان بإطلاق أكثر من 1500 منطاد رغم الأزمات... صور وفيديو
