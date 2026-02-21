https://sarabic.ae/20260221/أجواء-تراثية-ورمضانية-تعيد-إحياء-ذاكرة-مدينة-صيدا-في-خان-الإفرنج-1110599871.html
أجواء تراثية ورمضانية تعيد إحياء ذاكرة مدينة صيدا في "خان الإفرنج"
أجواء تراثية ورمضانية تعيد إحياء ذاكرة مدينة صيدا في "خان الإفرنج"
سبوتنيك عربي
افتتحت فعاليات الحراك الرمضاني في "خان الإفرنج" بمدينة صيدا جنوبي لبنان، لتضيء ليالي شهر رمضان بلوحات تراثية وفنية مميزة، وذلك ضمن إطار مبادرة "صيدا مدينة... 21.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-21T12:37+0000
2026-02-21T12:37+0000
2026-02-21T12:37+0000
حصري
لبنان
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/15/1110599342_148:0:1193:588_1920x0_80_0_0_1ae357a8804e33cc38f2014b5869c523.jpg
وشهد الخان التاريخي توافد الزوار الذين جالوا في أرجاء المعرض الرمضاني، مستمتعين بالأجواء التي جمعت بين عبق الماضي وحيوية الحاضر. وقد أحيا المنشد مصطفى الجعفري أناشيد رمضانية لاقت تفاعلا واسعا من الحضور، لتضفي بهجة خاصة على المكان.وفي تعليقه على الحدث، أوضح عضو لجنة "صيدا مدينة رمضانية" والمشرف على الأنشطة أحمد كساب، أن "خان الإفرنج" بات يلعب الدور الأبرز في استقطاب الزوار، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي للمعرض الحرفي المستمر طوال الشهر هو تقديم الدعم الاقتصادي والمعنوي للحرفيين من صيدا والجوار. وأكد كساب أن التجديد في الأنشطة والتعاون مع الجمعيات المختلفة يأتي استكمالاً للمسيرة التي أطلقتها السيدة بهية الحريري منذ عام 2019، للحفاظ على هوية المدينة الرمضانية والإيمانية.صيدا اللبنانية تضيء أنوار رمضان وتطلق فعاليات "صيدا عاصمة رمضانية".. صورطرابلس اللبنانية تستقبل رمضان بإطلاق أكثر من 1500 منطاد رغم الأزمات... صور وفيديو
https://sarabic.ae/20260218/صيدا-تضيء-أنوار-رمضان-وتطلق-فعاليات-صيدا-عاصمة-رمضانية-1110509523.html
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/15/1110599342_279:0:1063:588_1920x0_80_0_0_bbf09bd7b78e02e25c4b632102047bc0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, لبنان, العالم, أخبار العالم الآن
حصري, لبنان, العالم, أخبار العالم الآن
أجواء تراثية ورمضانية تعيد إحياء ذاكرة مدينة صيدا في "خان الإفرنج"
حصري
افتتحت فعاليات الحراك الرمضاني في "خان الإفرنج" بمدينة صيدا جنوبي لبنان، لتضيء ليالي شهر رمضان بلوحات تراثية وفنية مميزة، وذلك ضمن إطار مبادرة "صيدا مدينة رمضانية" التي تواصل تألقها للعام 2026، بتنظيم من مؤسسة "الحريري" للتنمية البشرية المستدامة بالتعاون مع بلدية صيدا والجمعيات الأهلية.
وشهد الخان التاريخي توافد الزوار الذين جالوا في أرجاء المعرض الرمضاني، مستمتعين بالأجواء التي جمعت بين عبق الماضي وحيوية الحاضر. وقد أحيا المنشد مصطفى الجعفري أناشيد رمضانية لاقت تفاعلا واسعا من الحضور، لتضفي بهجة خاصة على المكان.
وهذا العام، حملت الفعاليات بعدا ثقافيا إضافيا، مع تخصيص زوايا للحرف اليدوية التي عكست مهارة الحرفيين وأضفت رونقا خاصا على المكان.
وفي تعليقه على الحدث، أوضح عضو لجنة "صيدا مدينة رمضانية" والمشرف على الأنشطة أحمد كساب، أن "خان الإفرنج" بات يلعب الدور الأبرز في استقطاب الزوار، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي للمعرض الحرفي المستمر طوال الشهر
هو تقديم الدعم الاقتصادي والمعنوي للحرفيين من صيدا والجوار.
وأكد كساب أن التجديد في الأنشطة والتعاون مع الجمعيات المختلفة يأتي استكمالاً للمسيرة التي أطلقتها السيدة بهية الحريري منذ عام 2019، للحفاظ على هوية المدينة الرمضانية والإيمانية.