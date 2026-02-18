https://sarabic.ae/20260218/صيدا-تضيء-أنوار-رمضان-وتطلق-فعاليات-صيدا-عاصمة-رمضانية-1110509523.html
صيدا تضيء أنوار رمضان وتطلق فعاليات "صيدا عاصمة رمضانية".. صور
واستهل الحفل بالنشيد الوطني اللبناني، قبل أن تضاء الساحة بفانوس رمضان وتطلق المفرقعات النارية، في أجواء روحانية وتراثية مميزة عكست خصوصية المدينة القديمة وأسواقها العريقة التي ازدانت بالأنوار والزينة، لتتحول إلى لوحة رمضانية نابضة بالحياة.رئيس البلدية مصطفى حجازي، هنأ اللبنانيين عامة وأهالي صيدا خاصة بحلول الشهر الكريم، معربًا عن أمله في أن يشكل الموسم الحالي محطة سياحية ودينية واقتصادية مميزة رغم الظروف الصعبة، ومؤكدًا أن المدينة ستبقى مساحة جامعة للعيش الواحد والمحبة والتكافل، حبسب مراسل "سبوتنيك".وتزامن الاحتفال هذا العام مع بداية الصوم الكبير لدى الطوائف المسيحية، في مشهد يعكس روح التلاقي والتنوع التي تتميز بها صيدا، ويؤكد رسالتها كمدينة للانفتاح والتآخي.كما امتدت مظاهر الزينة إلى شوارع المدينة وأحيائها والمواقع التاريخية، من خانات وحمّامات وقصور قديمة، في مبادرة لدعم الحركة الاقتصادية والسياحية وإبراز الصورة الرمضانية المشرقة للمدينة.ويتضمن برنامج "صيدا عاصمة رمضانية" أمسيات دينية وثقافية ونشاطات اجتماعية متنوعة من وحي الشهر الكريم، على أن تستمر الفعاليات طوال أيام رمضان، في تأكيد على مكانة صيدا كمدينة رمضانية بامتياز، تستقبل الشهر بالأنوار وتفتحه على الخير والمحبة.
21:48 GMT 18.02.2026 (تم التحديث: 21:53 GMT 18.02.2026)
