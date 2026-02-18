عربي
ميدينسكي: مفاوضات جنيف لم تكن سهلة لكنها اتسمت بالطابع العملي
كيف استقبل العالم شهر رمضان المبارك
كيف استقبل العالم شهر رمضان المبارك
جمع لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة من الصور المميزة، التي توثق كيف استقبل العالم شهر رمضان المبارك. 18.02.2026
رمضان
العالم
صور
وسائط متعددة
الأخبار
كيف استقبل العالم شهر رمضان المبارك

09:17 GMT 18.02.2026
جمع لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة من الصور المميزة، التي توثق كيف استقبل العالم شهر رمضان المبارك.
© AP Photo / Hussein Malla

أجواء الزينة في العاصمة اللبنانية بيروت، احتفالًا بحلول شهر رمضان

أجواء الزينة في العاصمة اللبنانية بيروت، احتفالًا بحلول شهر رمضان - سبوتنيك عربي
1/10
© AP Photo / Hussein Malla

أجواء الزينة في العاصمة اللبنانية بيروت، احتفالًا بحلول شهر رمضان

© REUTERS Ammar Awad

فلسطينيون يتجمعون في أحد شوارع البلدة القديمة في القدس، وأحدهم يرتدي الزي التقليدي ويقرع على الطبل إيذانًا بحلول شهر

فلسطينيون يتجمعون في أحد شوارع البلدة القديمة في القدس، وأحدهم يرتدي الزي التقليدي ويقرع على الطبل إيذانًا بحلول شهر - سبوتنيك عربي
2/10
© REUTERS Ammar Awad

فلسطينيون يتجمعون في أحد شوارع البلدة القديمة في القدس، وأحدهم يرتدي الزي التقليدي ويقرع على الطبل إيذانًا بحلول شهر

© REUTERS Mohamed Abd El Ghany

عرض ضوئي بطائرات مسيرة في سماء مسجد الأزهر، احتفالا بقدوم شهر رمضان

عرض ضوئي بطائرات مسيرة في سماء مسجد الأزهر، احتفالا بقدوم شهر رمضان - سبوتنيك عربي
3/10
© REUTERS Mohamed Abd El Ghany

عرض ضوئي بطائرات مسيرة في سماء مسجد الأزهر، احتفالا بقدوم شهر رمضان

© AP Photo / Ghaith Alsayed

تجمع لهواة الفلك لمشاهدة هلال شهر رمضان عند سفح جبل قاسيون في العاصمة السورية دمشق

تجمع لهواة الفلك لمشاهدة هلال شهر رمضان عند سفح جبل قاسيون في العاصمة السورية دمشق - سبوتنيك عربي
4/10
© AP Photo / Ghaith Alsayed

تجمع لهواة الفلك لمشاهدة هلال شهر رمضان عند سفح جبل قاسيون في العاصمة السورية دمشق

© AP Photo / Jehad Alshrafi

لقطة عامة لمصلين يؤدون صلاة التراويح في الليلة الأولى من شهر رمضان، في مسجد "الكنز" بقطاع غزة

لقطة عامة لمصلين يؤدون صلاة التراويح في الليلة الأولى من شهر رمضان، في مسجد &quot;الكنز&quot; بقطاع غزة - سبوتنيك عربي
5/10
© AP Photo / Jehad Alshrafi

لقطة عامة لمصلين يؤدون صلاة التراويح في الليلة الأولى من شهر رمضان، في مسجد "الكنز" بقطاع غزة

© Getty Images / Anadolu/Yousef Masoud

أضواء الزينة تضيء الشوارع والحدائق في العاصمة القطرية الدوحة، احتفالًا بشهر رمضان

أضواء الزينة تضيء الشوارع والحدائق في العاصمة القطرية الدوحة، احتفالًا بشهر رمضان - سبوتنيك عربي
6/10
© Getty Images / Anadolu/Yousef Masoud

أضواء الزينة تضيء الشوارع والحدائق في العاصمة القطرية الدوحة، احتفالًا بشهر رمضان

© AP Photo / Anjum Naveed

أضواء من الزينة تزين شوارع روالبندي في باكستان، احتفالا بحلول شهر رمضان

أضواء من الزينة تزين شوارع روالبندي في باكستان، احتفالا بحلول شهر رمضان - سبوتنيك عربي
7/10
© AP Photo / Anjum Naveed

أضواء من الزينة تزين شوارع روالبندي في باكستان، احتفالا بحلول شهر رمضان

© REUTERS Hasnoor Hussain

صورة ظلية لموظف في الهيئة الإسلامية الماليزية وأجهزة قياس الزوايا المستخدمة في رؤية الهلال

صورة ظلية لموظف في الهيئة الإسلامية الماليزية وأجهزة قياس الزوايا المستخدمة في رؤية الهلال - سبوتنيك عربي
8/10
© REUTERS Hasnoor Hussain

صورة ظلية لموظف في الهيئة الإسلامية الماليزية وأجهزة قياس الزوايا المستخدمة في رؤية الهلال

© REUTERS Khalid Al-Mousily

أطفال يحملون الفوانيس المضيئة تعبيرًا عن فرحتهم بحلول شهر رمضان في الموصل، العراق

أطفال يحملون الفوانيس المضيئة تعبيرًا عن فرحتهم بحلول شهر رمضان في الموصل، العراق - سبوتنيك عربي
9/10
© REUTERS Khalid Al-Mousily

أطفال يحملون الفوانيس المضيئة تعبيرًا عن فرحتهم بحلول شهر رمضان في الموصل، العراق

© Getty Images / Anadolu/Mohammed Zarandah

مصلون يؤدون أول صلاة تراويح في شهر رمضان، في جامع الشيخ زايد الكبير في العاصمة أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

مصلون يؤدون أول صلاة تراويح في شهر رمضان، في جامع الشيخ زايد الكبير في العاصمة أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - سبوتنيك عربي
10/10
© Getty Images / Anadolu/Mohammed Zarandah

مصلون يؤدون أول صلاة تراويح في شهر رمضان، في جامع الشيخ زايد الكبير في العاصمة أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

