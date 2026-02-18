كيف استقبل العالم شهر رمضان المبارك

أجواء الزينة في العاصمة اللبنانية بيروت، احتفالًا بحلول شهر رمضان
أجواء الزينة في العاصمة اللبنانية بيروت، احتفالًا بحلول شهر رمضان
فلسطينيون يتجمعون في أحد شوارع البلدة القديمة في القدس، وأحدهم يرتدي الزي التقليدي ويقرع على الطبل إيذانًا بحلول شهر
فلسطينيون يتجمعون في أحد شوارع البلدة القديمة في القدس، وأحدهم يرتدي الزي التقليدي ويقرع على الطبل إيذانًا بحلول شهر
عرض ضوئي بطائرات مسيرة في سماء مسجد الأزهر، احتفالا بقدوم شهر رمضان
عرض ضوئي بطائرات مسيرة في سماء مسجد الأزهر، احتفالا بقدوم شهر رمضان
تجمع لهواة الفلك لمشاهدة هلال شهر رمضان عند سفح جبل قاسيون في العاصمة السورية دمشق
تجمع لهواة الفلك لمشاهدة هلال شهر رمضان عند سفح جبل قاسيون في العاصمة السورية دمشق
لقطة عامة لمصلين يؤدون صلاة التراويح في الليلة الأولى من شهر رمضان، في مسجد "الكنز" بقطاع غزة
لقطة عامة لمصلين يؤدون صلاة التراويح في الليلة الأولى من شهر رمضان، في مسجد "الكنز" بقطاع غزة
أضواء الزينة تضيء الشوارع والحدائق في العاصمة القطرية الدوحة، احتفالًا بشهر رمضان
أضواء الزينة تضيء الشوارع والحدائق في العاصمة القطرية الدوحة، احتفالًا بشهر رمضان
أضواء من الزينة تزين شوارع روالبندي في باكستان، احتفالا بحلول شهر رمضان
أضواء من الزينة تزين شوارع روالبندي في باكستان، احتفالا بحلول شهر رمضان
صورة ظلية لموظف في الهيئة الإسلامية الماليزية وأجهزة قياس الزوايا المستخدمة في رؤية الهلال
صورة ظلية لموظف في الهيئة الإسلامية الماليزية وأجهزة قياس الزوايا المستخدمة في رؤية الهلال
أطفال يحملون الفوانيس المضيئة تعبيرًا عن فرحتهم بحلول شهر رمضان في الموصل، العراق
أطفال يحملون الفوانيس المضيئة تعبيرًا عن فرحتهم بحلول شهر رمضان في الموصل، العراق
مصلون يؤدون أول صلاة تراويح في شهر رمضان، في جامع الشيخ زايد الكبير في العاصمة أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة
مصلون يؤدون أول صلاة تراويح في شهر رمضان، في جامع الشيخ زايد الكبير في العاصمة أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة