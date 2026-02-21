https://sarabic.ae/20260221/إعادة-150-سلحفاة-عملاقة-إلى-جزيرة-فلوريانا-بعد-قرن-على-اندثارها---1110602803.html

إعادة 150 سلحفاة عملاقة إلى جزيرة فلوريانا بعد قرن على اندثارها

أفادت وزارة البيئة في الإكوادور الجمعة أن علماء وحراسا للغابات وضعوا 150 سلحفاة عملاقة في جزيرة فلوريانا في أرخبيل غالاباغوس، بعدما اختفت من هناك قبل أكثر من... 21.02.2026

وقطع حراس الغابات سبعة كيلومترات عبر "أراض بركانية ومناطق صعبة لنقل السلاحف مع التأكد من أنها تأقلمت"، بحسب ما جاء في بيان الوزارة.وتم إرسال هذه السلاحف إلى موطنها الطبيعي بعدما كانت تعيش في مركز في حديقة وطنية في غالاباغوس.كما تم عزل كل سلحفاة في حجر صحي طويل ووُضعت معها شريحة إلكترونية لتمييزها، قبل إطلاقها في الغابة.واستلهم عالم الأحياء الشهير تشارلز داروين، نظرية تطوّر الأنواع في القرن التاسع عشر، في هذه الجزيرة.وإضافة لهذه السلاحف، تعمل السلطات على إعادة أنواع أخرى سبق أن اندثرت هناك، منها أنواع مختلفة من الطيور.

