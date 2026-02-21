طنين الأذن والتوتر... علماء يحذرون من ظاهرة "رنين شومان" الخطيرة على الأرض

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
نتائج نارية في ملحق دوري أبطال أوروبا.. وقرعة الأميرة السمراء تضع الترجي التونسي في مواجهة الأهلي المصري
09:04 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية ونتائجها
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
14:03 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
14:23 GMT
7 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
14:31 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
15:27 GMT
29 د
ملفات ساخنة
على وقع أزمة سياسية.. رئيس الحكومة العراقية يدعو للعمل برؤية موحدة لاستكمال الاستحقاقات الدستورية
16:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
16:30 GMT
22 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
16:52 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
17:03 GMT
21 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
17:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
17:54 GMT
6 د
عالم سبوتنيك
روسيا تدعو الى ضبط النفس، وبيزشكيان: نسعى لإبعاد شبح الحرب، ترامب يستضيف أول اجتماع لمجلس السلام
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل ستؤثر مناورات ثلاث قوى نووية على التوازن الاستراتيجي العالمي؟ يجيب خبير
19:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
نتائج نارية في ملحق دوري أبطال أوروبا.. وقرعة الأميرة السمراء تضع الترجي التونسي في مواجهة الأهلي المصري
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
هل ستؤثر مناورات ثلاث قوى نووية على التوازن الاستراتيجي العالمي؟ يجيب خبير
10:30 GMT
30 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية ونتائجها
14:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
14:53 GMT
7 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
15:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
16:26 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
16:33 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
17:33 GMT
16 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
17:49 GMT
11 د
مساحة حرة
المسلسل المصري " صحاب الأرض" عمل فني يحمل رسائل سياسية وثقافية
19:00 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
طنين الأذن والتوتر... علماء يحذرون من ظاهرة "رنين شومان" الخطيرة على الأرض
طنين الأذن والتوتر... علماء يحذرون من ظاهرة "رنين شومان" الخطيرة على الأرض
ذكرت وسائل إعلام، نقلاً عن بيانات من خدمة رصد النشاط الفضائي "ميتيو إيجنت"، أن اهتزازًا طبيعيًا يُعرف باسم "رنين شومان" قد ازداد على سطح الأرض.
وجاء في مقال نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "شهد اهتزاز الأرض الطبيعي، المعروف باسم "طنين شومان"، سلسلة من الارتفاعات غير المعتادة في الأسابيع الأخيرة، مما أثار تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الظاهرة تؤثر على المزاج والوظائف الإدراكية".
ووفقًا للصحيفة، يعتقد بعض المدافعين عن الصحة وبعض الباحثين أن هذه الترددات تتزامن مع أنماط موجات الدماغ البشري المسؤولة عن النوم والتركيز، إلا أن العلم التقليدي لم يؤكد ذلك بعد.
ميكروفون و سماعات موسيقية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2026
مجتمع
كيف تهدد "الضوضاء الوردية" نوم الإنسان؟
16 فبراير, 13:44 GMT
ويشير كاتب المقال إلى وجود تقارير على الإنترنت تربط ارتفاعات الرنين بأعراض مثل طنين الأذن، وتوتر العضلات، والإرهاق، والتشوش الذهني.
لكن الأطباء يحذرون من أن هذه الادعاءات لا تدعمها أدلة سريرية مقنعة، وكما ورد، تجاوز مؤشر شدة العاصفة المغناطيسية لهذا الشهر 5.0، مما قد يكون سمح لبعض الأفراد ذوي الحساسية المفرطة بتجربة هذه الارتفاعات.
وحسب العلماء، عندما يحاول الشخص الاسترخاء أو النوم، يقوم الدماغ بتوليد موجات ثيتا البطيئة، والتي عادة ما تتراوح بين أربع إلى ثماني دورات في الثانية.
الحرمان من النوم يلحق ضررا ماديا بخلايا الدماغ... دراسة
