https://sarabic.ae/20260221/طنين-الأذن-والتوتر-علماء-يحذرون-من-ظاهرة-رنين-شومان-الخطيرة-على-الأرض-1110594511.html
طنين الأذن والتوتر... علماء يحذرون من ظاهرة "رنين شومان" الخطيرة على الأرض
طنين الأذن والتوتر... علماء يحذرون من ظاهرة "رنين شومان" الخطيرة على الأرض
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام، نقلاً عن بيانات من خدمة رصد النشاط الفضائي "ميتيو إيجنت"، أن اهتزازًا طبيعيًا يُعرف باسم "رنين شومان" قد ازداد على سطح الأرض. 21.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-21T07:26+0000
2026-02-21T07:26+0000
2026-02-21T07:26+0000
مجتمع
علوم
الصحة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103332/10/1033321035_0:207:2905:1841_1920x0_80_0_0_ced0b0882617eb39fbcdefee26aa6291.jpg
وجاء في مقال نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "شهد اهتزاز الأرض الطبيعي، المعروف باسم "طنين شومان"، سلسلة من الارتفاعات غير المعتادة في الأسابيع الأخيرة، مما أثار تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الظاهرة تؤثر على المزاج والوظائف الإدراكية".ووفقًا للصحيفة، يعتقد بعض المدافعين عن الصحة وبعض الباحثين أن هذه الترددات تتزامن مع أنماط موجات الدماغ البشري المسؤولة عن النوم والتركيز، إلا أن العلم التقليدي لم يؤكد ذلك بعد.لكن الأطباء يحذرون من أن هذه الادعاءات لا تدعمها أدلة سريرية مقنعة، وكما ورد، تجاوز مؤشر شدة العاصفة المغناطيسية لهذا الشهر 5.0، مما قد يكون سمح لبعض الأفراد ذوي الحساسية المفرطة بتجربة هذه الارتفاعات.وحسب العلماء، عندما يحاول الشخص الاسترخاء أو النوم، يقوم الدماغ بتوليد موجات ثيتا البطيئة، والتي عادة ما تتراوح بين أربع إلى ثماني دورات في الثانية.الحرمان من النوم يلحق ضررا ماديا بخلايا الدماغ... دراسة
https://sarabic.ae/20260216/كيف-تهدد-الضوضاء-الوردية-نوم-الإنسان؟-1110419352.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103332/10/1033321035_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_42d480d34141673dcc2f4c3b4001d8d6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
علوم, الصحة
طنين الأذن والتوتر... علماء يحذرون من ظاهرة "رنين شومان" الخطيرة على الأرض
ذكرت وسائل إعلام، نقلاً عن بيانات من خدمة رصد النشاط الفضائي "ميتيو إيجنت"، أن اهتزازًا طبيعيًا يُعرف باسم "رنين شومان" قد ازداد على سطح الأرض.
وجاء في مقال نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "شهد اهتزاز الأرض الطبيعي، المعروف باسم "طنين شومان"، سلسلة من الارتفاعات غير المعتادة في الأسابيع الأخيرة، مما أثار تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الظاهرة تؤثر على المزاج والوظائف الإدراكية".
ووفقًا للصحيفة، يعتقد بعض المدافعين عن الصحة وبعض الباحثين أن هذه الترددات تتزامن مع أنماط موجات الدماغ البشري المسؤولة عن النوم والتركيز، إلا أن العلم التقليدي لم يؤكد ذلك بعد.
ويشير كاتب المقال إلى وجود تقارير على الإنترنت تربط ارتفاعات الرنين بأعراض مثل طنين الأذن، وتوتر العضلات، والإرهاق، والتشوش الذهني.
لكن الأطباء يحذرون من أن هذه الادعاءات لا تدعمها أدلة سريرية مقنعة، وكما ورد، تجاوز مؤشر شدة العاصفة المغناطيسية لهذا الشهر 5.0، مما قد يكون سمح لبعض الأفراد ذوي الحساسية المفرطة بتجربة هذه الارتفاعات.
وحسب العلماء، عندما يحاول الشخص الاسترخاء أو النوم، يقوم الدماغ بتوليد موجات ثيتا البطيئة، والتي عادة ما تتراوح بين أربع إلى ثماني دورات في الثانية.