كيف تهدد "الضوضاء الوردية" نوم الإنسان؟

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
09:18 GMT
31 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
09:49 GMT
11 د
مساحة حرة
أنماط النوم الخمسة.. كيف يؤثر نومك على صحتك؟
10:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:34 GMT
25 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
11:30 GMT
29 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية وأثره
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
12:50 GMT
9 د
نبض افريقيا
مشروع محطة الطاقة النووية الإثيوبية الروسية يدخل مرحلة التنفيذ العملي
13:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
13:48 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
سوريا... ماذا بعد انسحاب القوات الأمريكية من قاعدة التنف
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
أمريكا تعمل على تحقيق شروط ترضي روسيا لإنهاء الأزمة الأوكرانية
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
فاسيلي جوكوفسكي: المعلم الذي هزمه تلميذه بوشكين وأضاء سماء الأدب
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
ما أهمية انعقاد المؤتمر الأمني الأول في ليبيا في ظل تنامي التهديدات؟ يجيب خبير
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
09:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
جوتيريش يؤكد خلال القمة الافريقية أنه لا مبرر لغياب مقاعد أفريقية دائمة في مجلس الأمن
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
17:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:50 GMT
10 د
مساحة حرة
هل تغير معرفة الشخص إصابته بمرض خطير من سلوكه تجاه المجتمع
19:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20260216/كيف-تهدد-الضوضاء-الوردية-نوم-الإنسان؟-1110419352.html
كيف تهدد "الضوضاء الوردية" نوم الإنسان؟
كيف تهدد "الضوضاء الوردية" نوم الإنسان؟
سبوتنيك عربي
توصلت دراسة حديثة إلى أن أصوات "الضوضاء الوردية" المهدئة، المصممة لحجب الضوضاء الخارجية وتهدئة المستمعين ومساعدتهم على النوم، قد لا تكون بريئة تمامًا. 16.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-16T13:44+0000
2026-02-16T13:44+0000
مجتمع
علوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103738/47/1037384711_0:96:1921:1176_1920x0_80_0_0_86d15f0569bb66abd48c6b6f9899e968.jpg
فقد وجد باحثون من جامعة بنسلفانيا، بالتعاون مع باحثين من أوروبا وكندا، أن الضوضاء الوردية، وهي مجموعة من الأصوات تُروج كوسيلة مساعدة على النوم، قد تُؤثر سلبًا على جودة النوم.ما هي الضوضاء الوردية؟وتعد الضوضاء الوردية أحد أنواع الضوضاء واسعة النطاق، وهو مصطلح يُطلق على الأصوات المستمرة المنتشرة عبر نطاق من الترددات، ولعل الضوضاء البيضاء هي الأشهر بين هذه الأنواع الصوتية، ولكن هناك أيضًا الضوضاء البنية والزرقاء وغيرها، ويختلف كل نوع منها في شدة الموجات الصوتية عند ترددات مختلفة.وتُعد الضوضاء البيضاء وسيلة شائعة للمساعدة على النوم، وتُستخدم عادةً لإخفاء الضوضاء المحيطة أو طنين الأذن، وقد أسفرت الأبحاث عن نتائج متباينة، إذ تشير إلى أنها قد تُفيد في بعض الحالات، ولكنها تُشير أيضًا إلى مخاطر محتملة.وتُروج العديد من تطبيقات وأجهزة الصوت المحيطي له كوسيلة مساعدة على النوم، لكن النتائج الجديدة تُثير تساؤلات حول هذه الادعاءات. واستقطب الباحثون 25 بالغًا للدراسة، تتراوح أعمارهم بين 21 و41 عامًا، لا يعانون من اضطرابات النوم أو لديهم تاريخ في استخدام الضوضاء كوسيلة مساعدة على النوم، وأمضى هؤلاء المشاركون سبع ليالٍ متتالية في مختبر للنوم، محاولين النوم لمدة 8 ساعات في ظل ظروف مختلفة تحت إشراف الباحثين.وفي إحدى الليالي، استمعوا إلى مزيج من الأصوات المحيطة، بما في ذلك مرور الطائرات والمركبات وبكاء طفل؛ وفي ليلة أخرى استمعوا إلى الضوضاء الوردية فقط، حسب ما ذكره موقع "ساينس أليرت".أما في الليالي الأخرى، فقد حظوا بليلة هادئة كعينة ضابطة، أو ناموا مع ضوضاء محيطة بالإضافة إلى الضوضاء الوردية، أو مع ضوضاء محيطة بالإضافة إلى سدادات الأذن.ووجد الباحثون أن كلاً من نوم حركة العين السريعة والنوم العميق كانا أقصر بشكل ملحوظ في الليالي التي شهدت ضوضاء محيطة وضوضاء وردية، مقارنةً بالليالي الهادئة.كما أمضى المشاركون وقتًا أطول مستيقظين في الليالي التي شهدت كلا النوعين من الضوضاء، وهو ما لم يحدث مع أيٍّ منهما على حدة. وبشكل عام، بدا أن جودة النوم تتأثر سلبًا في الليالي الأكثر ضوضاءً، بما في ذلك تلك التي شهدت ضوضاء وردية.ويقول ماتياس باسنر، الباحث في مجال النوم بجامعة بنسلفانيا: "يُعدّ نوم حركة العين السريعة مهمًا لترسيخ الذاكرة، وتنظيم المشاعر، ونمو الدماغ، لذا تشير نتائجنا إلى أن تشغيل الضوضاء الوردية وأنواع أخرى من الضوضاء واسعة النطاق أثناء النوم قد يكون ضارًا، لا سيما للأطفال الذين لا تزال أدمغتهم في طور النمو ويقضون وقتًا أطول بكثير في نوم حركة العين السريعة مقارنةً بالبالغين".وأضاف باسنر: "بشكل عام، تُحذّر نتائجنا من استخدام الضوضاء واسعة النطاق، خاصةً للرضع والأطفال الصغار، وتُشير إلى أننا بحاجة إلى مزيد من الأبحاث على الفئات الأكثر عرضةً للخطر، وعلى الاستخدام طويل الأمد، وعلى أنواع الضوضاء واسعة النطاق المختلفة، وعلى مستويات الضوضاء واسعة النطاق الآمنة فيما يتعلق بالنوم".ظاهرة بيولوجية غريبة.. كائن بحري يتحدى الشيخوخة
https://sarabic.ae/20260215/الذكاء-الاصطناعي-يثير-مخاوف-وظيفية-دراسة-ترصد-اضطرابا-نفسيا-جديدا-بين-الموظفين--1110389905.html
https://sarabic.ae/20260215/علماء-روس-يحصدون-الميدالية-الذهبية-في-المعرض-الدولي-للاختراعات-بالكويت-1110381521.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103738/47/1037384711_112:0:1807:1271_1920x0_80_0_0_3171407ec2ba7be4bc8a7488bde82fdd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
علوم
علوم

كيف تهدد "الضوضاء الوردية" نوم الإنسان؟

13:44 GMT 16.02.2026
© Photo / CC0ميكروفون و سماعات موسيقية
ميكروفون و سماعات موسيقية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2026
© Photo / CC0
تابعنا عبر
توصلت دراسة حديثة إلى أن أصوات "الضوضاء الوردية" المهدئة، المصممة لحجب الضوضاء الخارجية وتهدئة المستمعين ومساعدتهم على النوم، قد لا تكون بريئة تمامًا.
فقد وجد باحثون من جامعة بنسلفانيا، بالتعاون مع باحثين من أوروبا وكندا، أن الضوضاء الوردية، وهي مجموعة من الأصوات تُروج كوسيلة مساعدة على النوم، قد تُؤثر سلبًا على جودة النوم.

ما هي الضوضاء الوردية؟

وتعد الضوضاء الوردية أحد أنواع الضوضاء واسعة النطاق، وهو مصطلح يُطلق على الأصوات المستمرة المنتشرة عبر نطاق من الترددات، ولعل الضوضاء البيضاء هي الأشهر بين هذه الأنواع الصوتية، ولكن هناك أيضًا الضوضاء البنية والزرقاء وغيرها، ويختلف كل نوع منها في شدة الموجات الصوتية عند ترددات مختلفة.
وتُعد الضوضاء البيضاء وسيلة شائعة للمساعدة على النوم، وتُستخدم عادةً لإخفاء الضوضاء المحيطة أو طنين الأذن، وقد أسفرت الأبحاث عن نتائج متباينة، إذ تشير إلى أنها قد تُفيد في بعض الحالات، ولكنها تُشير أيضًا إلى مخاطر محتملة.

أما الضوضاء الوردية، بشدتها الأكبر عند الترددات المنخفضة، فتبدو أكثر نعومة وأقل تشويشًا من الضوضاء البيضاء، وغالبًا ما تُقارن بصوت المطر أو الشلال.

وتُروج العديد من تطبيقات وأجهزة الصوت المحيطي له كوسيلة مساعدة على النوم، لكن النتائج الجديدة تُثير تساؤلات حول هذه الادعاءات.
واستقطب الباحثون 25 بالغًا للدراسة، تتراوح أعمارهم بين 21 و41 عامًا، لا يعانون من اضطرابات النوم أو لديهم تاريخ في استخدام الضوضاء كوسيلة مساعدة على النوم، وأمضى هؤلاء المشاركون سبع ليالٍ متتالية في مختبر للنوم، محاولين النوم لمدة 8 ساعات في ظل ظروف مختلفة تحت إشراف الباحثين.
الذكاء الاصطناعي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2026
مجتمع
الذكاء الاصطناعي يثير مخاوف وظيفية.. دراسة ترصد اضطرابا نفسيا جديدا بين الموظفين
أمس, 15:23 GMT
وبعد ليلة واحدة خالية من الضوضاء للتأقلم مع أماكن إقامتهم الجديدة، تعرض المشاركون لحالة صوتية مختلفة كل ليلة، واختلف ترتيب الأصوات بين المجموعات.
وفي إحدى الليالي، استمعوا إلى مزيج من الأصوات المحيطة، بما في ذلك مرور الطائرات والمركبات وبكاء طفل؛ وفي ليلة أخرى استمعوا إلى الضوضاء الوردية فقط، حسب ما ذكره موقع "ساينس أليرت".
أما في الليالي الأخرى، فقد حظوا بليلة هادئة كعينة ضابطة، أو ناموا مع ضوضاء محيطة بالإضافة إلى الضوضاء الوردية، أو مع ضوضاء محيطة بالإضافة إلى سدادات الأذن.
علماء روس يحصدون الميدالية الذهبية في المعرض الدولي للاختراعات بالكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2026
مجتمع
علماء روس يحصدون الميدالية الذهبية في المعرض الدولي للاختراعات بالكويت
أمس, 11:02 GMT
وبالمقارنة مع الليالي الهادئة، أمضى النائمون الذين تعرضوا لكمّ هائل من الضوضاء المحيطة ما معدله 23 دقيقة أقل في الليلة الواحدة في مرحلة النوم العميق.
ووجد الباحثون أن كلاً من نوم حركة العين السريعة والنوم العميق كانا أقصر بشكل ملحوظ في الليالي التي شهدت ضوضاء محيطة وضوضاء وردية، مقارنةً بالليالي الهادئة.
كما أمضى المشاركون وقتًا أطول مستيقظين في الليالي التي شهدت كلا النوعين من الضوضاء، وهو ما لم يحدث مع أيٍّ منهما على حدة. وبشكل عام، بدا أن جودة النوم تتأثر سلبًا في الليالي الأكثر ضوضاءً، بما في ذلك تلك التي شهدت ضوضاء وردية.

إلا أن هناك استثناءً واحدًا: الليالي الصاخبة مع استخدام سدادات الأذن. لم يُظهر الأشخاص الذين استخدموا سدادات الأذن نفس الاختلافات في النوم في الليالي التي شهدت ضوضاء وردية، أو ضوضاء محيطة، أو كليهما، مما يشير إلى أن سدادات الأذن قد تُوفر بديلاً أكثر أمانًا للصوت واسع النطاق.

ويقول ماتياس باسنر، الباحث في مجال النوم بجامعة بنسلفانيا: "يُعدّ نوم حركة العين السريعة مهمًا لترسيخ الذاكرة، وتنظيم المشاعر، ونمو الدماغ، لذا تشير نتائجنا إلى أن تشغيل الضوضاء الوردية وأنواع أخرى من الضوضاء واسعة النطاق أثناء النوم قد يكون ضارًا، لا سيما للأطفال الذين لا تزال أدمغتهم في طور النمو ويقضون وقتًا أطول بكثير في نوم حركة العين السريعة مقارنةً بالبالغين".
وأضاف باسنر: "بشكل عام، تُحذّر نتائجنا من استخدام الضوضاء واسعة النطاق، خاصةً للرضع والأطفال الصغار، وتُشير إلى أننا بحاجة إلى مزيد من الأبحاث على الفئات الأكثر عرضةً للخطر، وعلى الاستخدام طويل الأمد، وعلى أنواع الضوضاء واسعة النطاق المختلفة، وعلى مستويات الضوضاء واسعة النطاق الآمنة فيما يتعلق بالنوم".
ظاهرة بيولوجية غريبة.. كائن بحري يتحدى الشيخوخة
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала