https://sarabic.ae/20260216/كيف-تهدد-الضوضاء-الوردية-نوم-الإنسان؟-1110419352.html

كيف تهدد "الضوضاء الوردية" نوم الإنسان؟

كيف تهدد "الضوضاء الوردية" نوم الإنسان؟

سبوتنيك عربي

توصلت دراسة حديثة إلى أن أصوات "الضوضاء الوردية" المهدئة، المصممة لحجب الضوضاء الخارجية وتهدئة المستمعين ومساعدتهم على النوم، قد لا تكون بريئة تمامًا. 16.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-16T13:44+0000

2026-02-16T13:44+0000

2026-02-16T13:44+0000

مجتمع

علوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/103738/47/1037384711_0:96:1921:1176_1920x0_80_0_0_86d15f0569bb66abd48c6b6f9899e968.jpg

فقد وجد باحثون من جامعة بنسلفانيا، بالتعاون مع باحثين من أوروبا وكندا، أن الضوضاء الوردية، وهي مجموعة من الأصوات تُروج كوسيلة مساعدة على النوم، قد تُؤثر سلبًا على جودة النوم.ما هي الضوضاء الوردية؟وتعد الضوضاء الوردية أحد أنواع الضوضاء واسعة النطاق، وهو مصطلح يُطلق على الأصوات المستمرة المنتشرة عبر نطاق من الترددات، ولعل الضوضاء البيضاء هي الأشهر بين هذه الأنواع الصوتية، ولكن هناك أيضًا الضوضاء البنية والزرقاء وغيرها، ويختلف كل نوع منها في شدة الموجات الصوتية عند ترددات مختلفة.وتُعد الضوضاء البيضاء وسيلة شائعة للمساعدة على النوم، وتُستخدم عادةً لإخفاء الضوضاء المحيطة أو طنين الأذن، وقد أسفرت الأبحاث عن نتائج متباينة، إذ تشير إلى أنها قد تُفيد في بعض الحالات، ولكنها تُشير أيضًا إلى مخاطر محتملة.وتُروج العديد من تطبيقات وأجهزة الصوت المحيطي له كوسيلة مساعدة على النوم، لكن النتائج الجديدة تُثير تساؤلات حول هذه الادعاءات. واستقطب الباحثون 25 بالغًا للدراسة، تتراوح أعمارهم بين 21 و41 عامًا، لا يعانون من اضطرابات النوم أو لديهم تاريخ في استخدام الضوضاء كوسيلة مساعدة على النوم، وأمضى هؤلاء المشاركون سبع ليالٍ متتالية في مختبر للنوم، محاولين النوم لمدة 8 ساعات في ظل ظروف مختلفة تحت إشراف الباحثين.وفي إحدى الليالي، استمعوا إلى مزيج من الأصوات المحيطة، بما في ذلك مرور الطائرات والمركبات وبكاء طفل؛ وفي ليلة أخرى استمعوا إلى الضوضاء الوردية فقط، حسب ما ذكره موقع "ساينس أليرت".أما في الليالي الأخرى، فقد حظوا بليلة هادئة كعينة ضابطة، أو ناموا مع ضوضاء محيطة بالإضافة إلى الضوضاء الوردية، أو مع ضوضاء محيطة بالإضافة إلى سدادات الأذن.ووجد الباحثون أن كلاً من نوم حركة العين السريعة والنوم العميق كانا أقصر بشكل ملحوظ في الليالي التي شهدت ضوضاء محيطة وضوضاء وردية، مقارنةً بالليالي الهادئة.كما أمضى المشاركون وقتًا أطول مستيقظين في الليالي التي شهدت كلا النوعين من الضوضاء، وهو ما لم يحدث مع أيٍّ منهما على حدة. وبشكل عام، بدا أن جودة النوم تتأثر سلبًا في الليالي الأكثر ضوضاءً، بما في ذلك تلك التي شهدت ضوضاء وردية.ويقول ماتياس باسنر، الباحث في مجال النوم بجامعة بنسلفانيا: "يُعدّ نوم حركة العين السريعة مهمًا لترسيخ الذاكرة، وتنظيم المشاعر، ونمو الدماغ، لذا تشير نتائجنا إلى أن تشغيل الضوضاء الوردية وأنواع أخرى من الضوضاء واسعة النطاق أثناء النوم قد يكون ضارًا، لا سيما للأطفال الذين لا تزال أدمغتهم في طور النمو ويقضون وقتًا أطول بكثير في نوم حركة العين السريعة مقارنةً بالبالغين".وأضاف باسنر: "بشكل عام، تُحذّر نتائجنا من استخدام الضوضاء واسعة النطاق، خاصةً للرضع والأطفال الصغار، وتُشير إلى أننا بحاجة إلى مزيد من الأبحاث على الفئات الأكثر عرضةً للخطر، وعلى الاستخدام طويل الأمد، وعلى أنواع الضوضاء واسعة النطاق المختلفة، وعلى مستويات الضوضاء واسعة النطاق الآمنة فيما يتعلق بالنوم".ظاهرة بيولوجية غريبة.. كائن بحري يتحدى الشيخوخة

https://sarabic.ae/20260215/الذكاء-الاصطناعي-يثير-مخاوف-وظيفية-دراسة-ترصد-اضطرابا-نفسيا-جديدا-بين-الموظفين--1110389905.html

https://sarabic.ae/20260215/علماء-روس-يحصدون-الميدالية-الذهبية-في-المعرض-الدولي-للاختراعات-بالكويت-1110381521.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

علوم