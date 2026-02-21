https://sarabic.ae/20260221/البيت-الأبيض-رسوم-ترامب-الجمركية-الجديدة-تدخل-حيز-التنفيذ-24-فبراير-ولمدة-150-يوما-1110590690.html
البيت الأبيض: رسوم ترامب الجمركية الجديدة تدخل حيز التنفيذ 24 فبراير ولمدة 150 يوما
البيت الأبيض: رسوم ترامب الجمركية الجديدة تدخل حيز التنفيذ 24 فبراير ولمدة 150 يوما
أعلن البيت الأبيض، اليوم السبت، أن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستدخل حيّز التنفيذ يوم 24 فبراير/شباط ولمدة 150 يومًا.
وقال البيت الأبيض في بيان له: "يفرض المرسوم، لفترة 150 يومًا، رسومًا جمركية استيرادية بنسبة 10 بالمئة على السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة. وستدخل الرسوم الجمركية المؤقتة حيّز التنفيذ يوم 24 فبراير/شباط عند الساعة 12:01 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة [05:01 بتوقيت غرينيتش]".وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق، توقيعه أمرًا تنفيذيًا يفرض رسومًا جمركية تجارية بنسبة 10 بالمئة على جميع الدول.ويوم الجمعة، قضت المحكمة العليا الأمريكية بأغلبية 6 مقابل 3 بأن الرئيس دونالد ترامب غير مخوّل بفرض رسوم جمركية عالمية بموجب قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية (آي إي بي إيه).ووصف ترامب الحكم بأنه "مخيب للآمال بشدة"، واتهم المحكمة بالخضوع لـ"مصالح أجنبية"، مؤكدًا أن جميع الرسوم الجمركية المتعلقة بالأمن القومي تظل سارية المفعول.
