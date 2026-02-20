https://sarabic.ae/20260220/ترامب-يعلن-فرض-رسوم-جمركية-عالمية-بنسبة-10-على-جميع-الدول-1110589598.html
ترامب يعلن فرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10% على جميع الدول
وقال ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال": "وقّعت للتو، من المكتب البيضاوي، على تعريفات جمركية عالمية بنسبة 10 بالمئة على جميع الدول".وأضاف ترامب أن تلك التعريفات "ستدخل حيز التنفيذ فورًا".وكانت المحكمة العليا الأمريكية قد أقرت، يوم الجمعة، بأن قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة، الذي استند إليه ترامب في فرض الرسوم الجمركية على الواردات، لا يتيح له القيام بذلك.من جانبه، وصف ترامب الحكم بأنه "مخيب للآمال للغاية"، واتهم المحكمة بالتأثر بـ"مصالح أجنبية".وأكد الرئيس الأمريكي أن جميع التعريفات الجمركية المتعلقة بالأمن القومي لا تزال سارية المفعول بالكامل، وأن القرار يتعلق تحديدا باستخدام تعريفات قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية.كما زعم أن تهديده بفرض رسوم جمركية أسام في إنهاء العديد من النزاعات المسلحة ومنع نشوب حرب نووية بين الهند وباكستان.وأضاف ترامب خلال مؤتمر صحفي: "استُخدمت الرسوم الجمركية أيضا لإنهاء 5 من الحروب الثمانية، لقد أنهيت ثمانية حروب، شئتم أم أبيتم، بما فيها حروب الهند وباكستان، وهي حروب كبيرة كان من الممكن أن تتحول إلى حروب نووية".
