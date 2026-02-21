الخارجية الإيرانية: تصنيف قوات جوية وبحرية لدول أوروبية منظمات إرهابية ردا على إجراء مماثل

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
نتائج نارية في ملحق دوري أبطال أوروبا.. وقرعة الأميرة السمراء تضع الترجي التونسي في مواجهة الأهلي المصري
09:04 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية ونتائجها
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
14:03 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
14:23 GMT
7 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
14:31 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
15:27 GMT
29 د
ملفات ساخنة
على وقع أزمة سياسية.. رئيس الحكومة العراقية يدعو للعمل برؤية موحدة لاستكمال الاستحقاقات الدستورية
16:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
16:30 GMT
22 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
16:52 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
17:03 GMT
21 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
17:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
17:54 GMT
6 د
عالم سبوتنيك
روسيا تدعو الى ضبط النفس، وبيزشكيان: نسعى لإبعاد شبح الحرب، ترامب يستضيف أول اجتماع لمجلس السلام
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل ستؤثر مناورات ثلاث قوى نووية على التوازن الاستراتيجي العالمي؟ يجيب خبير
19:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
نتائج نارية في ملحق دوري أبطال أوروبا.. وقرعة الأميرة السمراء تضع الترجي التونسي في مواجهة الأهلي المصري
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
هل ستؤثر مناورات ثلاث قوى نووية على التوازن الاستراتيجي العالمي؟ يجيب خبير
10:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية ونتائجها
14:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
14:53 GMT
7 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
15:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
16:26 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
16:33 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
17:33 GMT
16 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
17:49 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
موسكو تؤكد أن أوروبا تستبعد نفسها من عملية المفاوضات بشأن أوكرانيا، هنغاريا تتعهد بعرقلة أي دعم مالي لكييف
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تشارك السلطة الفلسطينية في إدارة قطاع غزة
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
المسلسل المصري "صحاب الأرض" عمل فني يحمل رسائل سياسية وثقافية
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260221/الخارجية-الإيرانية-تصنيف-قوات-جوية-وبحرية-لدول-أوروبية-منظمات-إرهابية-ردا-على-إجراء-مماثل-1110609056.html
الخارجية الإيرانية: تصنيف قوات جوية وبحرية لدول أوروبية منظمات إرهابية ردا على إجراء مماثل
الخارجية الإيرانية: تصنيف قوات جوية وبحرية لدول أوروبية منظمات إرهابية ردا على إجراء مماثل
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أنه ردا على اتخاذ بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي صنفت الحرس الثوري كمنظمة "إرهابية"، سيتم اعتبار القوات البحرية والجوية... 21.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-21T19:18+0000
2026-02-21T19:18+0000
إيران
أخبار إيران
أخبار العالم الآن
الإتحاد الأوروبي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101424/84/1014248485_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_1b72f366c061653bb8fa9ab913ec15e4.jpg
وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان، اليوم السبت: "إنه نظرا لأن بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، خلافا لمبادئ وقواعد ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، قامت بتصنيف حرس الثورة الإسلامية، الذي يُعد أحد أركان القوات المسلحة الرسمية للبلاد، كمنظمة إرهابية، فإن حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.. تعتبر جميع القوات البحرية والجوية التابعة لكافة دول الاتحاد الأوروبي مشمولة بأحكام هذا القانون ومضامينه، بما في ذلك المادة الرابعة منه، وتعلن، في إطار الإجراءات المتقابلة، تصنيفها كمنظمات إرهابية والتعامل معها على هذا الأساس".وكان رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، صرح الأحد الماضي، بأن "البرلمان الأوروبي اتخذ قرارا معاديا بإدانة الحرس الثوري"، معتبرا أن هذا القرار "يأتي في إطار إرضاء الولايات المتحدة ولا يخدم مصالح الشعوب الأوروبية".وفي رد على القرار الأوروبي، أعلن مجلس الشورى الإيراني أن المجلس "قرر تصنيف الجيوش الأوروبية على قائمة المنظمات الإرهابية"، واصفا القرار الأوروبي بأنه "خاطئ" ويعكس سياسات عدائية تجاه إيران.
https://sarabic.ae/20260201/البرلمان-الإيراني-يصنف-الجيوش-الأوروبية-على-قائمة-المنظمات-الإرهابية-1109862039.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101424/84/1014248485_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_3021503c3addb09e868bccef82e13594.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, أخبار العالم الآن, الإتحاد الأوروبي
إيران, أخبار إيران, أخبار العالم الآن, الإتحاد الأوروبي

الخارجية الإيرانية: تصنيف قوات جوية وبحرية لدول أوروبية منظمات إرهابية ردا على إجراء مماثل

19:18 GMT 21.02.2026
© Sputnik . Sipoالخارجية الإيرانية
الخارجية الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2026
© Sputnik . Sipo
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أنه ردا على اتخاذ بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي صنفت الحرس الثوري كمنظمة "إرهابية"، سيتم اعتبار القوات البحرية والجوية لتلك الدول الأوروبية "كمنظمات إرهابية".
وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان، اليوم السبت: "إنه نظرا لأن بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، خلافا لمبادئ وقواعد ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، قامت بتصنيف حرس الثورة الإسلامية، الذي يُعد أحد أركان القوات المسلحة الرسمية للبلاد، كمنظمة إرهابية، فإن حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.. تعتبر جميع القوات البحرية والجوية التابعة لكافة دول الاتحاد الأوروبي مشمولة بأحكام هذا القانون ومضامينه، بما في ذلك المادة الرابعة منه، وتعلن، في إطار الإجراءات المتقابلة، تصنيفها كمنظمات إرهابية والتعامل معها على هذا الأساس".

وأدرج مجلس الاتحاد الأوروبي في 19 فبراير/شباط الجاري، رسميا الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية.

البرلمان الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2026
‌‏البرلمان الإيراني يصنف الجيوش الأوروبية على قائمة "المنظمات الإرهابية"
1 فبراير, 06:32 GMT
وكان رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، صرح الأحد الماضي، بأن "البرلمان الأوروبي اتخذ قرارا معاديا بإدانة الحرس الثوري"، معتبرا أن هذا القرار "يأتي في إطار إرضاء الولايات المتحدة ولا يخدم مصالح الشعوب الأوروبية".

وخلال الجلسة العلنية للمجلس، أوضح قاليباف أن "الشعب الإيراني يعد الحرس الثوري جزءا أساسيا من قواته المسلحة"، مشددا على أن أي "استهداف لهذه المؤسسة يُعد استهدافًا لإرادة الشعب الإيراني".

وفي رد على القرار الأوروبي، أعلن مجلس الشورى الإيراني أن المجلس "قرر تصنيف الجيوش الأوروبية على قائمة المنظمات الإرهابية"، واصفا القرار الأوروبي بأنه "خاطئ" ويعكس سياسات عدائية تجاه إيران.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала