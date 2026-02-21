https://sarabic.ae/20260221/الرئيس-البرازيلي-يدعو-إلى-إصلاح-مجلس-الأمن-الدولي-1110613316.html
الرئيس البرازيلي يدعو إلى إصلاح مجلس الأمن الدولي
الرئيس البرازيلي يدعو إلى إصلاح مجلس الأمن الدولي
سبوتنيك عربي
دعا الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، أمس السبت، إلى إصلاح عاجل للأمم المتحدة، وشدد على ضرورة إصلاح مجلس الأمن الدولي. 21.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-21T22:30+0000
2026-02-21T22:30+0000
2026-02-21T23:16+0000
لويس إيناسيو لولا دا سيلفا
أخبار البرازيل
منظمة الأمم المتحدة
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/04/1106738608_0:0:1023:576_1920x0_80_0_0_d44792716f9b2397034d4130691494bf.jpg
وكان لولا دا سيلفا قد وصل إلى الهند، يوم الأربعاء، في زيارة دولة تستغرق خمسة أيام، حيث التقى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.وبالإضافة إلى المعادن والتجارة، تناول الزعيمان التعاون في مجالات الاستثمار والدفاع والتعددية والحوكمة العالمية.وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع مودي: "نؤكد التزامنا بإصلاح الأمم المتحدة، ولا سيما مجلس الأمن، لكي يمثل مصالح دول الجنوب العالمي، التي تُعد البرازيل والهند مرشحتين طبيعيتين لذلك".وأضاف الرئيس البرازيلي أن البرازيل والهند واليابان وألمانيا شكلت قبل 20 عامًا مجموعة الدول الأربع (G4)، التي لطالما دعت إلى توسيع مجلس الأمن.قال لولا: "إن توسيع عضوية مجلس الأمن، سواء الدائمة منها أو غير الدائمة، بما في ذلك البرازيل والهند، أمرٌ ضروري لشرعية وفعالية الحوكمة العالمية".وتضم مجموعة الدول الأربع (G4) الهند والبرازيل وألمانيا واليابان، التي تسعى للحصول على مقاعد دائمة في مجلس الأمن الدولي، ويُقارن مستوى تنميتها بمستوى الأعضاء الدائمين الحاليين في المجلس.وفي آخر اجتماع لمجموعة الدول الأربع على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، دعا وزراء الخارجية إلى إصلاح مجلس الأمن، وأكدوا مجدداً دعمهم المتبادل.
https://sarabic.ae/20260126/الرئيس-البرازيلي-يقترح-حصر-عمل-مجلس-السلام-على-مسألة-غزة-1109663826.html
أخبار البرازيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/04/1106738608_54:0:962:681_1920x0_80_0_0_93c827789843597a75e257e73d00a509.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
لويس إيناسيو لولا دا سيلفا, أخبار البرازيل , منظمة الأمم المتحدة, العالم
لويس إيناسيو لولا دا سيلفا, أخبار البرازيل , منظمة الأمم المتحدة, العالم
الرئيس البرازيلي يدعو إلى إصلاح مجلس الأمن الدولي
22:30 GMT 21.02.2026 (تم التحديث: 23:16 GMT 21.02.2026)
دعا الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، أمس السبت، إلى إصلاح عاجل للأمم المتحدة، وشدد على ضرورة إصلاح مجلس الأمن الدولي.
وكان لولا دا سيلفا قد وصل إلى الهند، يوم الأربعاء، في زيارة دولة تستغرق خمسة أيام، حيث التقى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.
وبالإضافة إلى المعادن والتجارة، تناول الزعيمان التعاون في مجالات الاستثمار والدفاع والتعددية والحوكمة العالمية.
وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع مودي: "نؤكد التزامنا بإصلاح الأمم المتحدة، ولا سيما مجلس الأمن، لكي يمثل مصالح دول الجنوب العالمي، التي تُعد البرازيل والهند مرشحتين
طبيعيتين لذلك".
وأضاف الرئيس البرازيلي أن البرازيل والهند واليابان
وألمانيا شكلت قبل 20 عامًا مجموعة الدول الأربع (G4)، التي لطالما دعت إلى توسيع مجلس الأمن.
قال لولا: "إن توسيع عضوية مجلس الأمن، سواء الدائمة منها أو غير الدائمة، بما في ذلك البرازيل والهند، أمرٌ ضروري لشرعية وفعالية الحوكمة العالمية".
وتضم مجموعة الدول الأربع (G4) الهند والبرازيل وألمانيا واليابان، التي تسعى للحصول على مقاعد دائمة في مجلس الأمن الدولي، ويُقارن مستوى تنميتها بمستوى الأعضاء الدائمين الحاليين في المجلس.
وفي آخر اجتماع لمجموعة الدول الأربع على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، دعا وزراء الخارجية إلى إصلاح مجلس الأمن، وأكدوا مجدداً دعمهم المتبادل.