الرئيس البرازيلي يدعو إلى إصلاح مجلس الأمن الدولي

22:30 GMT 21.02.2026 (تم التحديث: 23:16 GMT 21.02.2026)
© AP Photo / Achmad Ibrahimالرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا
الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2026
© AP Photo / Achmad Ibrahim
دعا الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، أمس السبت، إلى إصلاح عاجل للأمم المتحدة، وشدد على ضرورة إصلاح مجلس الأمن الدولي.
وكان لولا دا سيلفا قد وصل إلى الهند، يوم الأربعاء، في زيارة دولة تستغرق خمسة أيام، حيث التقى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.
وبالإضافة إلى المعادن والتجارة، تناول الزعيمان التعاون في مجالات الاستثمار والدفاع والتعددية والحوكمة العالمية.
وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع مودي: "نؤكد التزامنا بإصلاح الأمم المتحدة، ولا سيما مجلس الأمن، لكي يمثل مصالح دول الجنوب العالمي، التي تُعد البرازيل والهند مرشحتين طبيعيتين لذلك".
وأضاف الرئيس البرازيلي أن البرازيل والهند واليابان وألمانيا شكلت قبل 20 عامًا مجموعة الدول الأربع (G4)، التي لطالما دعت إلى توسيع مجلس الأمن.
قال لولا: "إن توسيع عضوية مجلس الأمن، سواء الدائمة منها أو غير الدائمة، بما في ذلك البرازيل والهند، أمرٌ ضروري لشرعية وفعالية الحوكمة العالمية".
وتضم مجموعة الدول الأربع (G4) الهند والبرازيل وألمانيا واليابان، التي تسعى للحصول على مقاعد دائمة في مجلس الأمن الدولي، ويُقارن مستوى تنميتها بمستوى الأعضاء الدائمين الحاليين في المجلس.
وفي آخر اجتماع لمجموعة الدول الأربع على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، دعا وزراء الخارجية إلى إصلاح مجلس الأمن، وأكدوا مجدداً دعمهم المتبادل.
