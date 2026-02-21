فرنسا تعزز وارداتها من التيتانيوم الروسي إلى مستوى قياسي

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
نتائج نارية في ملحق دوري أبطال أوروبا.. وقرعة الأميرة السمراء تضع الترجي التونسي في مواجهة الأهلي المصري
09:04 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية ونتائجها
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
14:03 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
14:23 GMT
7 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
14:31 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
15:27 GMT
29 د
ملفات ساخنة
على وقع أزمة سياسية.. رئيس الحكومة العراقية يدعو للعمل برؤية موحدة لاستكمال الاستحقاقات الدستورية
16:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
16:30 GMT
22 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
16:52 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
17:03 GMT
21 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
17:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
17:54 GMT
6 د
عالم سبوتنيك
روسيا تدعو الى ضبط النفس، وبيزشكيان: نسعى لإبعاد شبح الحرب، ترامب يستضيف أول اجتماع لمجلس السلام
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل ستؤثر مناورات ثلاث قوى نووية على التوازن الاستراتيجي العالمي؟ يجيب خبير
19:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
نتائج نارية في ملحق دوري أبطال أوروبا.. وقرعة الأميرة السمراء تضع الترجي التونسي في مواجهة الأهلي المصري
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
هل ستؤثر مناورات ثلاث قوى نووية على التوازن الاستراتيجي العالمي؟ يجيب خبير
10:30 GMT
30 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية ونتائجها
14:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
14:53 GMT
7 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
15:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
16:26 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
16:33 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
17:33 GMT
16 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
17:49 GMT
11 د
مساحة حرة
المسلسل المصري " صحاب الأرض" عمل فني يحمل رسائل سياسية وثقافية
19:00 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
فرنسا تعزز وارداتها من التيتانيوم الروسي إلى مستوى قياسي
فرنسا تعزز وارداتها من التيتانيوم الروسي إلى مستوى قياسي
سبوتنيك عربي
أظهرت حسابات وكالة "سبوتنيك" استنادًا إلى إحصاءات المكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي "يوروستات" أن فرنسا رفعت وارداتها من التيتانيوم الروسي إلى 129.9 مليون يورو في 2025، بزيادة 19.6% مقارنة بالعام السابق، وهو أعلى مستوى منذ 1992.
2026-02-21T05:24+0000
2026-02-21T05:40+0000
التيتانيوم
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
أخبار فرنسا
05:24 GMT 21.02.2026 (تم التحديث: 05:40 GMT 21.02.2026)
أظهرت حسابات وكالة "سبوتنيك" استنادًا إلى إحصاءات المكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي "يوروستات" أن فرنسا رفعت وارداتها من التيتانيوم الروسي إلى 129.9 مليون يورو في 2025، بزيادة 19.6% مقارنة بالعام السابق، وهو أعلى مستوى منذ 1992.
ووفقًا للبيانات، استوردت الشركات الفرنسية التيتانيوم الروسي بقيمة 129.9 مليون يورو في العام الماضي، مقارنة بـ108.6 مليون يورو في العام السابق، ما يمثل زيادة بنسبة 19.6% على أساس سنوي.
أعلام الاتحاد الأوروبي خارج مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل. - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام: بلجيكا وفرنسا تعارضان حظر واردات اليورانيوم من روسيا
31 ديسمبر 2025, 23:14 GMT
وأشارت الحسابات إلى أن قيمة الواردات وصلت إلى أعلى مستوى منذ عام 1992، مع العلم أن الوكالة لا توفر بيانات أقدم من ذلك.
بالإضافة إلى ذلك، سجلت أربع دول أوروبية أخرى في 2025 زيادة في وارداتها من التيتانيوم الروسي لتصل إلى مستويات قياسية خلال عدة سنوات.
فقد زادت إستونيا مشترياتها إلى 4.9 مليون يورو، وهو أعلى مستوى منذ 2017، بينما بلغت واردات النمسا ورومانيا أعلى مستوياتها منذ 2022 بمقدار 3.3 مليون و1.2 مليون يورو على التوالي، فيما سجلت بولندا أعلى واردات منذ 2023 بقيمة 130.7 ألف يورو.
وفي عام 2022، واجه الاقتصاد الروسي عقوبات غربية غير مسبوقة. ومنذ ذلك الحين، فُرضت ضد روسيا قيود عديدة، بلغ عددها، بحسب تقديرات "سبوتنيك"، قرابة 31 ألف عقوبة.
وعلى وجه الخصوص، اعتمد الاتحاد الأوروبي، في أكتوبر من العام الماضي، حزمة العقوبات الـ19. وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي تمديد العمل بـ19 حزمة من العقوبات المفروضة ضد روسيا، حتى 31 يوليو/ تموز 2026.
من جانبها، أكدت روسيا، مرارًا، أن البلاد ستتمكن من مواجهة ضغوط العقوبات، التي بدأ الغرب بفرضها قبل سنوات عدة، ويواصل تشديدها.
وأشارت موسكو إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات المفروضة على روسيا. كما صدرت داخل الدول الغربية ذاتها آراء عدة تشكك في فاعلية العقوبات المناهضة لروسيا.
