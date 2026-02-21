https://sarabic.ae/20260221/مدير-عام-الصحة-العالمية-يطالب-بوقف-استهداف-المنشآت-الصحية-في-السودان-1110603807.html

مدير عام "الصحة العالمية" يطالب بوقف استهداف المنشآت الصحية في السودان

مدير عام "الصحة العالمية" يطالب بوقف استهداف المنشآت الصحية في السودان

سبوتنيك عربي

قال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، إن 5 مرافق صحية تعرضت لهجمات في السودان خلال أول 50 يوما من عام 2026، ما أسفر عن مقتل 69 شخصا وإصابة 49... 21.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-21T14:51+0000

2026-02-21T14:51+0000

2026-02-21T14:51+0000

العالم العربي

أخبار العالم الآن

أخبار السودان اليوم

الجيش السوداني

قوات الدعم السريع السودانية

منظمة الصحة العالمية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/104459/00/1044590089_0:189:2611:1658_1920x0_80_0_0_60a3c574db31389740da341c5c94188a.jpg

وأوضح أدهانوم، في بيان نشره على صفحته بموقع "إكس"، اليوم السبت، أن أحدث هذه الهجمات وقع في 15 فبراير/ شباط الجاري، حيث استهدف هجوم مستشفى المزموم بولاية سنار جنوب شرقي السودان، ما أدى إلى مقتل 3 مرضى وإصابة 7 أشخاص آخرين، بينهم أحد العاملين في القطاع الصحي.ودعا مدير عام منظمة الصحة العالمية إلى الوقف الفوري لجميع الهجمات على القطاع الصحي، مؤكدا ضرورة حماية المرافق الصحية والأصول الطبية والعاملين في المجال الصحي والمرضى. وأشار إلى أن السلام في السودان "طال انتظاره"، مجددا دعوته إلى إنهاء العنف وضمان حماية الخدمات الصحية والمدنيين.وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، ونتج عنها استهداف منشآت صحية وتعليمية وخدمية فاقمت أزمة السودانيين. وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.

https://sarabic.ae/20260205/شبكة-أطباء-السودان-عشرات-القتلى-والجرحى-في-قصف-جوي-استهدف-مستشفى-جنوب-كردفان-1110017105.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, منظمة الصحة العالمية