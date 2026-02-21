https://sarabic.ae/20260221/مدير-عام-الصحة-العالمية-يطالب-بوقف-استهداف-المنشآت-الصحية-في-السودان-1110603807.html
مدير عام "الصحة العالمية" يطالب بوقف استهداف المنشآت الصحية في السودان
سبوتنيك عربي
قال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، إن 5 مرافق صحية تعرضت لهجمات في السودان خلال أول 50 يوما من عام 2026، ما أسفر عن مقتل 69 شخصا وإصابة 49... 21.02.2026, سبوتنيك عربي
العالم العربي
أخبار العالم الآن
أخبار السودان اليوم
الجيش السوداني
قوات الدعم السريع السودانية
منظمة الصحة العالمية
وأوضح أدهانوم، في بيان نشره على صفحته بموقع "إكس"، اليوم السبت، أن أحدث هذه الهجمات وقع في 15 فبراير/ شباط الجاري، حيث استهدف هجوم مستشفى المزموم بولاية سنار جنوب شرقي السودان، ما أدى إلى مقتل 3 مرضى وإصابة 7 أشخاص آخرين، بينهم أحد العاملين في القطاع الصحي.ودعا مدير عام منظمة الصحة العالمية إلى الوقف الفوري لجميع الهجمات على القطاع الصحي، مؤكدا ضرورة حماية المرافق الصحية والأصول الطبية والعاملين في المجال الصحي والمرضى. وأشار إلى أن السلام في السودان "طال انتظاره"، مجددا دعوته إلى إنهاء العنف وضمان حماية الخدمات الصحية والمدنيين.وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، ونتج عنها استهداف منشآت صحية وتعليمية وخدمية فاقمت أزمة السودانيين. وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, منظمة الصحة العالمية
مدير عام "الصحة العالمية" يطالب بوقف استهداف المنشآت الصحية في السودان
وأوضح أدهانوم، في بيان نشره على صفحته بموقع "إكس"، اليوم السبت، أن أحدث هذه الهجمات وقع في 15 فبراير/ شباط الجاري، حيث استهدف هجوم مستشفى المزموم بولاية سنار جنوب شرقي السودان
، ما أدى إلى مقتل 3 مرضى وإصابة 7 أشخاص آخرين، بينهم أحد العاملين في القطاع الصحي.
ودعا مدير عام منظمة الصحة العالمية إلى الوقف الفوري لجميع الهجمات على القطاع الصحي، مؤكدا ضرورة حماية المرافق الصحية والأصول الطبية والعاملين في المجال الصحي والمرضى.
وأشار إلى أن السلام في السودان "طال انتظاره"، مجددا دعوته إلى إنهاء العنف وضمان حماية الخدمات الصحية والمدنيين.
وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، ونتج عنها استهداف منشآت صحية
وتعليمية وخدمية فاقمت أزمة السودانيين.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار
، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.