مدير عام "الصحة العالمية" يطالب بوقف استهداف المنشآت الصحية في السودان
14:51 GMT 21.02.2026
المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم
المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2026
© Sputnik . Екатерина Штукина
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
قال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، إن 5 مرافق صحية تعرضت لهجمات في السودان خلال أول 50 يوما من عام 2026، ما أسفر عن مقتل 69 شخصا وإصابة 49 آخرين.
وأوضح أدهانوم، في بيان نشره على صفحته بموقع "إكس"، اليوم السبت، أن أحدث هذه الهجمات وقع في 15 فبراير/ شباط الجاري، حيث استهدف هجوم مستشفى المزموم بولاية سنار جنوب شرقي السودان، ما أدى إلى مقتل 3 مرضى وإصابة 7 أشخاص آخرين، بينهم أحد العاملين في القطاع الصحي.
ودعا مدير عام منظمة الصحة العالمية إلى الوقف الفوري لجميع الهجمات على القطاع الصحي، مؤكدا ضرورة حماية المرافق الصحية والأصول الطبية والعاملين في المجال الصحي والمرضى.
وأشار إلى أن السلام في السودان "طال انتظاره"، مجددا دعوته إلى إنهاء العنف وضمان حماية الخدمات الصحية والمدنيين.
قصف السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2026
شبكة أطباء السودان: عشرات القتلى والجرحى في قصف جوي استهدف مستشفى جنوب كردفان
5 فبراير, 11:49 GMT
وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، ونتج عنها استهداف منشآت صحية وتعليمية وخدمية فاقمت أزمة السودانيين.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
