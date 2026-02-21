عربي
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية ونتائجها
14:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
14:53 GMT
7 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
15:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
16:26 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
16:33 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
17:33 GMT
16 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
17:49 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
موسكو تؤكد أن أوروبا تستبعد نفسها من عملية المفاوضات بشأن أوكرانيا، هنغاريا تتعهد بعرقلة أي دعم مالي لكييف
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تشارك السلطة الفلسطينية في إدارة قطاع غزة
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
المسلسل المصري "صحاب الأرض" عمل فني يحمل رسائل سياسية وثقافية
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
مصر تستقبل شحنة ضخمة من القمح الروسي
مصر تستقبل شحنة ضخمة من القمح الروسي
استقبل ميناء دمياط المصري السفينة "فري ستيت" القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 55 ألف طن من القمح لصالح القطاع العام. 21.02.2026, سبوتنيك عربي
وذكر بيان صادر عن هيئة ميناء دمياط، اليوم السبت أن: "الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 8 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 22 سفينة، منها السفينة فري ستيت التي ترفع علم جزر مارشال ويبلغ طولها 190 م وعرضها 32 م القادمة من روسيا و على متنها حمولة تقدر بـ 55 ألف طن من القمح لصالح القطاع العام".وفي 9 شباط/فبراير الجاري، أكد سفير روسيا لدى مصر، غيورغي بوريسينكو، أن بلاده مستعدة لزيادة إمدادات القمح إلى مصر، لافتا إلى أن موسكو زودت القاهرة بأكثر من 8 ملايين طن من القمح العام الماضي. وفقًا لنتائج النصف الأول من العام الزراعي 2024/25، تعد مصر الدولة الأولى في استيراد الحبوب الروسية، حيث اشترت في الفترة من يوليو/تموز - ديسمبر/كانون الثاني/ 2024، نحو 5.45 مليون طن قمح من روسيا.
مصر تستقبل شحنة ضخمة من القمح الروسي

18:02 GMT 21.02.2026 (تم التحديث: 18:22 GMT 21.02.2026)
استقبل ميناء دمياط المصري السفينة "فري ستيت" القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 55 ألف طن من القمح لصالح القطاع العام.
وذكر بيان صادر عن هيئة ميناء دمياط، اليوم السبت أن: "الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 8 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 22 سفينة، منها السفينة فري ستيت التي ترفع علم جزر مارشال ويبلغ طولها 190 م وعرضها 32 م القادمة من روسيا و على متنها حمولة تقدر بـ 55 ألف طن من القمح لصالح القطاع العام".

وكان وزير التموين المصري، شريف فاروق قد أكد، في آب/أغسطس 2025، أن روسيا لم تخل بأي من التزاماتها بشأن توريد القمح إلى مصر، رغم الظروف العالمية الحالية، موضحاً أن القاهرة تسعى إلى تنويع وارداتها من القمح من روسيا، سواء من القطاع الخاص أو العام.

وفي 9 شباط/فبراير الجاري، أكد سفير روسيا لدى مصر، غيورغي بوريسينكو، أن بلاده مستعدة لزيادة إمدادات القمح إلى مصر، لافتا إلى أن موسكو زودت القاهرة بأكثر من 8 ملايين طن من القمح العام الماضي.
وفقًا لنتائج النصف الأول من العام الزراعي 2024/25، تعد مصر الدولة الأولى في استيراد الحبوب الروسية، حيث اشترت في الفترة من يوليو/تموز - ديسمبر/كانون الثاني/ 2024، نحو 5.45 مليون طن قمح من روسيا.
