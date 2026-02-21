https://sarabic.ae/20260221/مصر-تستقبل-شحنة-ضخمة-من-القمح-الروسي--1110606769.html
مصر تستقبل شحنة ضخمة من القمح الروسي
استقبل ميناء دمياط المصري السفينة "فري ستيت" القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 55 ألف طن من القمح لصالح القطاع العام. 21.02.2026, سبوتنيك عربي
وذكر بيان صادر عن هيئة ميناء دمياط، اليوم السبت أن: "الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 8 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 22 سفينة، منها السفينة فري ستيت التي ترفع علم جزر مارشال ويبلغ طولها 190 م وعرضها 32 م القادمة من روسيا و على متنها حمولة تقدر بـ 55 ألف طن من القمح لصالح القطاع العام".وفي 9 شباط/فبراير الجاري، أكد سفير روسيا لدى مصر، غيورغي بوريسينكو، أن بلاده مستعدة لزيادة إمدادات القمح إلى مصر، لافتا إلى أن موسكو زودت القاهرة بأكثر من 8 ملايين طن من القمح العام الماضي. وفقًا لنتائج النصف الأول من العام الزراعي 2024/25، تعد مصر الدولة الأولى في استيراد الحبوب الروسية، حيث اشترت في الفترة من يوليو/تموز - ديسمبر/كانون الثاني/ 2024، نحو 5.45 مليون طن قمح من روسيا.
18:02 GMT 21.02.2026 (تم التحديث: 18:22 GMT 21.02.2026)
استقبل ميناء دمياط المصري السفينة "فري ستيت" القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 55 ألف طن من القمح لصالح القطاع العام.
وذكر بيان صادر عن هيئة ميناء دمياط، اليوم السبت أن: "الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 8 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 22 سفينة، منها السفينة فري ستيت التي ترفع علم جزر مارشال ويبلغ طولها 190 م وعرضها 32 م القادمة من روسيا و على متنها حمولة تقدر بـ 55 ألف طن من القمح لصالح القطاع العام".
وكان وزير التموين المصري، شريف فاروق قد أكد، في آب/أغسطس 2025، أن روسيا لم تخل بأي من التزاماتها بشأن توريد القمح إلى مصر، رغم الظروف العالمية الحالية، موضحاً أن القاهرة تسعى إلى تنويع وارداتها من القمح من روسيا، سواء من القطاع الخاص أو العام.
وفي 9 شباط/فبراير الجاري، أكد سفير روسيا لدى مصر، غيورغي بوريسينكو، أن بلاده مستعدة لزيادة إمدادات القمح
إلى مصر، لافتا إلى أن موسكو زودت القاهرة بأكثر من 8 ملايين طن من القمح العام الماضي.
وفقًا لنتائج النصف الأول من العام الزراعي 2024/25، تعد مصر الدولة الأولى في استيراد الحبوب الروسية
، حيث اشترت في الفترة من يوليو/تموز - ديسمبر/كانون الثاني/ 2024، نحو 5.45 مليون طن قمح من روسيا.