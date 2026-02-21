https://sarabic.ae/20260221/منظمة-التعاون-الإسلامي-تصريحات-السفير-الأمريكي-في-إسرائيل-بشأن-المنطقة-خطيرة-وغير-مسؤولة-1110603535.html

منظمة التعاون الإسلامي: تصريحات السفير الأمريكي في إسرائيل بشأن المنطقة خطيرة وغير مسؤولة

منظمة التعاون الإسلامي: تصريحات السفير الأمريكي في إسرائيل بشأن المنطقة خطيرة وغير مسؤولة

سبوتنيك عربي

وصفت منظمة التعاون الإسلامي تصريحات السفير الأمريكي في إسرائيل، مايك هاكابي، بشأن المنطقة بأنها "خطيرة وغير مسؤولة". 21.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-21T14:51+0000

2026-02-21T14:51+0000

2026-02-21T14:51+0000

أخبار فلسطين اليوم

العالم

العالم العربي

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0b/1100399271_0:0:1588:893_1920x0_80_0_0_397840dccd646829a9570306164c7d5c.jpg

وقالت المنظمة في بيان صحفي، اليوم السبت: "تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل بشأن المنطقة "دعوة مرفوضة" لتوسع إسرائيل واستيلائها على مزيد من الأراضي الفلسطينية والعربية".وأكدت المنظمة أن "تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل بشأن المنطقة تغذي التطرف وتشجع إسرائيل على مواصلة الاستيطان والتهجير".وخلال مقابلة في تل أبيب، سأل الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون عما إذا كان السفير هاكابي يوافق على فكرة أن لإسرائيل الحق في أراضٍ تشمل الأردن وسوريا ولبنان الحالية، بالإضافة إلى أجزاء من السعودية والعراق.وجاء رد السفير هاكابي على السؤال: "سيكون من الجيد لو أنهم ( إسرائيل) استولوا على كل شيء (الشرق الأوسط بأكمله )، وفي الأشهر الأخيرة، كثّف كارلسون بشكل ملحوظ انتقاداته لإسرائيل والسياسة الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسط، واصفاً الدعم غير المشروط لإسرائيل بأنه "فيروس عقلي".وقال الصحفي المحافظ لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن المسؤولين الإسرائيليين صادروا جواز سفره في مطار بن غوريون بعد وقت قصير من المقابلة، واقتادوا منتجه إلى غرفة استجواب.

https://sarabic.ae/20260101/مسؤول-فلسطيني-لـسبوتنيك-عودة-الاستيطان-في-صانور-تعكس-مخططات-إسرائيل-لتمزيق-الجغرافيا-الفلسطينية-1108811202.html

https://sarabic.ae/20251225/العالم-ينتفض-ضد-الاستيطان-في-الضفة-كيف-يمكن-للقانون-الدولي-التدخل-لوقف-هذه-الانتهاكات؟-1108578396.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية