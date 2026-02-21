https://sarabic.ae/20260221/منظمة-التعاون-الإسلامي-تصريحات-السفير-الأمريكي-في-إسرائيل-بشأن-المنطقة-خطيرة-وغير-مسؤولة-1110603535.html
منظمة التعاون الإسلامي: تصريحات السفير الأمريكي في إسرائيل بشأن المنطقة خطيرة وغير مسؤولة
سبوتنيك عربي
وصفت منظمة التعاون الإسلامي تصريحات السفير الأمريكي في إسرائيل، مايك هاكابي، بشأن المنطقة بأنها "خطيرة وغير مسؤولة". 21.02.2026, سبوتنيك عربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0b/1100399271_0:0:1588:893_1920x0_80_0_0_397840dccd646829a9570306164c7d5c.jpg
وقالت المنظمة في بيان صحفي، اليوم السبت: "تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل بشأن المنطقة "دعوة مرفوضة" لتوسع إسرائيل واستيلائها على مزيد من الأراضي الفلسطينية والعربية".وأكدت المنظمة أن "تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل بشأن المنطقة تغذي التطرف وتشجع إسرائيل على مواصلة الاستيطان والتهجير".وخلال مقابلة في تل أبيب، سأل الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون عما إذا كان السفير هاكابي يوافق على فكرة أن لإسرائيل الحق في أراضٍ تشمل الأردن وسوريا ولبنان الحالية، بالإضافة إلى أجزاء من السعودية والعراق.وجاء رد السفير هاكابي على السؤال: "سيكون من الجيد لو أنهم ( إسرائيل) استولوا على كل شيء (الشرق الأوسط بأكمله )، وفي الأشهر الأخيرة، كثّف كارلسون بشكل ملحوظ انتقاداته لإسرائيل والسياسة الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسط، واصفاً الدعم غير المشروط لإسرائيل بأنه "فيروس عقلي".وقال الصحفي المحافظ لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن المسؤولين الإسرائيليين صادروا جواز سفره في مطار بن غوريون بعد وقت قصير من المقابلة، واقتادوا منتجه إلى غرفة استجواب.
وقالت المنظمة في بيان صحفي، اليوم السبت: "تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل بشأن المنطقة "دعوة مرفوضة" لتوسع إسرائيل واستيلائها على مزيد من الأراضي الفلسطينية والعربية".
وأضافت: "تستند تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل بشأن المنطقة إلى رواية و ادعاءات تاريخية "مزيفة ومرفوضة" تنتهك سيادة الدول".
وأكدت المنظمة أن "تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل بشأن المنطقة تغذي التطرف وتشجع إسرائيل على مواصلة الاستيطان
والتهجير".
وكان السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، صرح بأن لإسرائيل حقا دينيا في معظم أنحاء الشرق الأوسط.
وخلال مقابلة في تل أبيب، سأل الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون عما إذا كان السفير هاكابي يوافق على فكرة أن لإسرائيل الحق في أراضٍ تشمل الأردن وسوريا ولبنان الحالية، بالإضافة إلى أجزاء من السعودية والعراق.
25 ديسمبر 2025, 19:02 GMT
وجاء رد السفير هاكابي على السؤال: "سيكون من الجيد لو أنهم ( إسرائيل) استولوا على كل شيء
(الشرق الأوسط بأكمله )، وفي الأشهر الأخيرة، كثّف كارلسون بشكل ملحوظ انتقاداته لإسرائيل والسياسة الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسط، واصفاً الدعم غير المشروط لإسرائيل بأنه "فيروس عقلي".
كما اتهم الصحفي واشنطن بحماية الحدود الخارجية وتجاهل مصالح المسيحيين في المنطقة، وفي يوم الأربعاء الماضي، تحدث كارلسون، عن احتجازه من قبل السلطات الإسرائيلية لاستجوابه بعد تسجيل مقابلة مع السفير الأمريكي مايك هاكابي في تل أبيب.
وقال الصحفي المحافظ لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن المسؤولين الإسرائيليين صادروا جواز سفره في مطار بن غوريون بعد وقت قصير من المقابلة، واقتادوا منتجه إلى غرفة استجواب.