https://sarabic.ae/20260101/مسؤول-فلسطيني-لـسبوتنيك-عودة-الاستيطان-في-صانور-تعكس-مخططات-إسرائيل-لتمزيق-الجغرافيا-الفلسطينية-1108811202.html

مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": عودة الاستيطان في صانور تعكس مخططات إسرائيل لتمزيق الجغرافيا الفلسطينية

مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": عودة الاستيطان في صانور تعكس مخططات إسرائيل لتمزيق الجغرافيا الفلسطينية

سبوتنيك عربي

قال الدكتور حسن بريجية، مدير دائرة القانون الدولي في هيئة "مقاومة الجدار والاستيطان"، إن إعلان إسرائيل العودة وبناء وحدات استيطانية في "بؤرة صانور شمالي الضفة"... 01.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-01T19:33+0000

2026-01-01T19:33+0000

2026-01-01T19:33+0000

دونالد ترامب

بنيامين نتنياهو

أخبار الضفة الغربية

مخطط ضم أجزاء من الضفة الغربية إلى إسرائيل

تقارير سبوتنيك

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/07/1105724617_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5c5e870a758e421c01adecbfafbc1941.jpg

وأكد في حديثه لـ "سبوتنيك"، أن بؤرة صانور التي كانت تصنف سابقا كمستوطنة ومعسكر للجيش الإسرائيلي قد جرى إخلاؤها رسميا في عام 2006، وهو ما يشكل دليلا قانونيا وميدانيا على أن القيمة القانونية والاستيطانية والعسكرية لهذا الموقع انتهت وزالت منذ ذلك الحين، مشيرا إلى أن السعي لاسترداده حاليا، وتدشين المستوطنات بداخله يندرج ضمن سياسة فرض الأمر الواقع.وأضاف مدير دائرة القانون الدولي أن هذه التحركات الاستيطانية تأتي في سياق التحايل على المشهد السياسي الدولي، خاصة فيما يتعلق بلقاءات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لافتا إلى أنه رغم وجود تصورات بإمكانية قيام ترامب بلجم سياسات نتنياهو، إلا أن الواقع يشير إلى أن الولايات المتحدة شريك في الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة.وفيما يخص سبل التصدي لهذه المخططات، شدد على ضرورة تفعيل كافة الجهود السياسية والدبلوماسية على الساحة الدولية، مشددا في الوقت ذاته على أهمية الدبلوماسية الشعبية كأداة محورية في مواجهة التوسع الاستيطاني وحماية الحقوق الفلسطينية.وبحسب وسائل إعلام فلسطينية تشهد منطقة جنوب جنين شمال الضفة الغربية تحولات ميدانية مع شروع الجيش الإسرائيلي في إعادة بناء وجود عسكري دائم داخل موقع مستوطنة "صانور" المخلاة.وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن المجلس الأعلى للتخطيط صادق على بناء 126 وحدة استيطانية في بؤرة صانور شمالي الضفة الغربية.وبدأت القوات الإسرائيلية، أمس الأربعاء، عمليات هدم منازل في مخيم نور شمس شرقي طولكرم بالضفة الغربية، في خطوة وصفها محافظ طولكرم، عبد الله كميل، بأنها جزء من سياسة ممنهجة تستهدف النزوح القسري لأهالي المخيمين.وأشار كميل، في تصريحات تليفزيونية، إلى أن "عمليات الهدم التي شملت 25 بناية سكنية تخالف القانون الدولي الإنساني والمواثيق والأعراف الدولية، وتعد تصعيدًا خطيرًا يستهدف الوجود الفلسطيني ويشكل عقابًا جماعيًا بحق المدنيين".وأفاد موقع "أكسيوس"، أمس الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكبار مستشاريه طلبوا من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إعادة النظر في سياسات إسرائيل بالضفة الغربية المحتلة خلال اجتماعهم يوم الإثنين.ونقلت مصادر أمريكية مطلعة، أن البيت الأبيض يرى أن أي تصعيد عنيف في الضفة الغربية قد يعيق جهود تنفيذ اتفاق السلام في غزة ويؤثر على إمكانية توسيع اتفاقيات إبراهيم قبل انتهاء ولاية ترامب.وأشار المسؤولون، إلى أن ترامب وفريقه أعربوا عن قلقهم من تصاعد العنف هناك، مطالبين نتنياهو بتجنب خطوات استفزازية والعمل على تهدئة الأوضاع.وفي تصريح لمؤتمر صحفي مشترك عقب الاجتماع، قال ترامب: "ناقشنا الضفة الغربية بشكل مطوّل، ولا أستطيع القول إننا متفقون بالكامل، لكننا سنعمل للوصول إلى حل في هذا الملف".وأوضحت المصادر أن الموضوع طُرح أيضًا خلال اجتماع تحضيري عقده نتنياهو صباح الاثنين مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو وعدد من مستشاري ترامب، قبل الاجتماع اللاحق بين الرئيس ونتنياهو بعد الظهر.كما شدد ترامب وفريقه على قضايا عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، التدهور المالي للسلطة الفلسطينية، وتوسع المستوطنات الإسرائيلية، وسط ضغوط دولية متزايدة على إسرائيل للحد من الاعتداءات على المدنيين في الضفة الغربية، حيث يعيش نحو 2.7 مليون فلسطيني.

https://sarabic.ae/20251230/إعلام-ترامب-طالب-نتنياهو-بتغيير-سياسته-في-الضفة-الغربية--1108715809.html

https://sarabic.ae/20251227/الجيش-الإسرائيلي-يفرض-حظر-تجوال-كاملا-على-بلدة-قباطية-في-الضفة-الغربية-1108635573.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

وائل مجدي https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg

وائل مجدي https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

وائل مجدي https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg

دونالد ترامب, بنيامين نتنياهو, أخبار الضفة الغربية, مخطط ضم أجزاء من الضفة الغربية إلى إسرائيل, تقارير سبوتنيك