إعلام أمريكي يكشف فحوى تعهدات ترامب لإسرائيل بشأن سلاح "حماس"

ذكر موقع أمريكي، نقلا عن مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال اجتماع بينهما، بأنه... 31.12.2025
ووصل نتنياهو، يوم الاثنين، إلى مارالاغو، مقر إقامة الرئيس الأمريكي في بالم بيتش بولاية فلوريدا، لعقد لقاء بينهما، هو الخامس في الولايات المتحدة بين الحليفين المقربين منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض قبل نحو عام.
ومع تصاعد العمليات العسكرية واتّساع الكارثة الإنسانية في غزة، نشطت الوساطات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها مصر وقطر، بدعم من الولايات المتحدة، للوصول إلى تفاهمات تُمهِّد لوقف إطلاق النار، وأسفرت هذه الجهود عن التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية، دخلت مرحلته الأولى حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، وتضمن وقفًا مؤقتًا للعمليات القتالية وإطلاق دفعات من المحتجزين من الجانبين، إضافة إلى إدخال مساعدات إنسانية عاجلة إلى القطاع.
ذكر موقع أمريكي، نقلا عن مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال اجتماع بينهما، بأنه سيسمح لإسرائيل بمهاجمة حركة "حماس" الفلسطينية مجددا إذا لم تلتزم بالاتفاق المبرم سابقا وتبدأ عملية نزع السلاح.
وأضاف موقع "أكسيوس": "وعد ترامب نتنياهو بأنه إذا لم تلتزم حماس بالاتفاق وتبدأ عملية نزع السلاح، فسيسمح لإسرائيل باتخاذ إجراء عسكري ضدها".
ووفقا للموقع ذاته، من المتوقع أن يعلن ترامب الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة في يناير/كانون الثاني 2026.
ووصل نتنياهو، يوم الاثنين، إلى مارالاغو، مقر إقامة الرئيس الأمريكي في بالم بيتش بولاية فلوريدا، لعقد لقاء بينهما، هو الخامس في الولايات المتحدة بين الحليفين المقربين منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض قبل نحو عام.
واندلعت الحرب في قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بعدما أعلنت حركة "حماس" بدء عملية "طوفان الأقصى"، وردت إسرائيل بإعلان حالة الحرب، وبدأت حملة عسكرية واسعة النطاق شملت قصفاً مكثفاً ثم عمليات برية داخل القطاع.
ومع تصاعد العمليات العسكرية واتّساع الكارثة الإنسانية في غزة، نشطت الوساطات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها مصر وقطر، بدعم من الولايات المتحدة، للوصول إلى تفاهمات تُمهِّد لوقف إطلاق النار، وأسفرت هذه الجهود عن التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية، دخلت مرحلته الأولى حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، وتضمن وقفًا مؤقتًا للعمليات القتالية وإطلاق دفعات من المحتجزين من الجانبين، إضافة إلى إدخال مساعدات إنسانية عاجلة إلى القطاع.
وتم التوصل إلى هذه الهدنة بعد نحو عامين من الحرب، التي راح ضحيتها أكثر من 70 ألف قتيل من الفلسطينيين ونحو 170 ألف مصاب، بحسب وزارة الصحة في القطاع.